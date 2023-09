L’Angleterre domine l’Écosse lors d’un match amical d’anniversaire fougueux

L’Angleterre a battu l’Écosse 3-1 mardi à l’occasion du 150e anniversaire d’un match amical entre les deux équipes. Il s’agit actuellement du plus ancien match international du football mondial. Les Trois Lions ont remporté la victoire grâce aux buts de Phil Foden, Jude Bellingham et Harry Kane.

Même s’il ne s’agit officiellement que d’un match amical, l’Angleterre et l’Écosse sont des rivaux acharnés. En fait, la majorité des supporters écossais locaux ont hué God Save the King avant le match. Les supporters anglais ont ensuite répliqué avec des huées lors d’une minute de silence pour l’ancien manager écossais Craig Brown.

L’Angleterre a dominé la possession en début de match mardi. Cependant, les Trois Lions n’ont pas réussi à briser les hôtes avares. Malgré une possession abondante, le gardien écossais Angus Gunn n’a pas été sérieusement mis à l’épreuve au cours des 20 premières minutes environ. L’Écosse a également eu quelques occasions en contre-attaque, mais n’a pas réussi à tirer pendant cette période.

Trois Lions marquent deux buts en trois minutes

Néanmoins, les visiteurs ont marqué le but décisif à la 32e minute du match. Marcus Rashford a d’abord repéré Kyle Walker dans la surface. Le défenseur a ensuite envoyé une passe basse féroce en direction de Foden. Le milieu de terrain de Manchester City a guidé le ballon au fond des filets d’une touche astucieuse à quelques mètres du but.

Bellingham a ensuite doublé l’avance de l’Angleterre moins de trois minutes plus tard. L’Écossais Andrew Robertson n’a pas réussi à dégager le ballon pour se mettre en sécurité dans sa surface. Au lieu de cela, le défenseur de Liverpool a fait une passe accidentelle à Bellingham. Le milieu de terrain dynamique a terminé le jeu en envoyant un tir puissant de Gunn, impuissant.

L’Écosse rend le match amical contre l’Angleterre intéressant

Bien que l’Écosse n’ait pas réussi à enregistrer un tir dans la première mi-temps, elle a réussi deux tentatives au but dans les cinq premières minutes de la deuxième période. Cependant, aucun des deux tirs n’a forcé un arrêt d’Aaron Ramsdale. Néanmoins, les hôtes ont ensuite récupéré un but après un but contre son camp du défenseur anglais Harry Maguire à la 67e minute. Robertson a envoyé un centre vers la surface, mais le défenseur central a dévié le ballon au-delà de Ramsdale.

Les Three Lions ont repris leur avance de deux buts à la 81e minute grâce à un but de Kane. Bellingham a cependant créé le score avec une pirouette autour d’un défenseur écossais et une passe parfaite en direction de son coéquipier. L’attaquant du Bayern Munich a ensuite inscrit son tir dans le coin inférieur du filet.

L’Écosse va désormais se regrouper alors qu’elle cherche à se qualifier pour l’Euro 2024. Ils sont actuellement en tête du groupe A après avoir dominé la phase de qualification jusqu’à présent. Tout comme ses rivaux, l’Angleterre s’envole également lors des éliminatoires de l’Euro. Les Trois Lions sont en tête du groupe C après avoir prolongé leur invincibilité ce week-end.

