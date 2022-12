L’Angleterre doit utiliser l’Allemagne, la Belgique sort comme motivation

AL WAKRAH, Qatar – John Stones a déclaré que l’Angleterre devait utiliser les départs anticipés de l’Allemagne et de la Belgique comme un avertissement pour ne pas tenir leur progression en Coupe du monde pour acquise.

L’équipe de Gareth Southgate affrontera le Sénégal lors des huitièmes de finale de dimanche au stade Al Bayt alors qu’elle vise à atteindre les demi-finales de la Coupe du monde en 2018 et la finale du Championnat d’Europe l’été dernier.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Alors que deux des plus grandes nations – l’Allemagne et la Belgique – sont déjà sur le chemin du retour du Qatar après avoir échoué en phase de groupes, Stones a déclaré lors d’une conférence de presse : “C’est toujours difficile de voir de grandes équipes ou de grands joueurs dans des équipes qui n’ont pas le succès que vous voulez ou ne sont pas à la hauteur des attentes d’une nation ou de ce qu’elle se voit.

“Nous ne voulons jamais tomber dans cette catégorie. Je pense donc que c’est une grande motivation pour nous comme un rappel que vous ne voulez jamais rien prendre pour acquis ou contre qui vous jouez.

“Tout ce que nous pouvons affecter, c’est ce que nous faisons, à quels jeux nous jouons et contre qui nous jouons, en donnant tout de notre mieux – je ne pense pas que parler d’autres équipes ou d’autres générations puisse aider. Je ne veux pas mettre plus de pression sur nous en tant qu’équipe.

“Je suis un grand partisan du contrôle de ce que nous pouvons, c’est-à-dire du match de dimanche, de la façon dont nous l’abordons, nous avons commencé cette semaine. Tout donner à chaque match auquel nous l’avons joué. Nous n’avons parfois pas le résultat que nous voulions. Nous avons regardé ce jeu et pensé à quel point ils étaient bien organisés [and] a pris cela dans le prochain match.”

Stones a également déclaré que son partenaire en défense centrale Harry Maguire méritait le respect d’avoir ignoré le “bruit extérieur” pour jouer un rôle clé pour l’Angleterre à la Coupe du monde.

Maguire s’est appuyé sur un certain degré de loyauté de Southgate pour faire partie de la dernière équipe de 26 joueurs pour le Qatar après avoir commencé seulement neuf matches pour Manchester United dans toutes les compétitions cette saison.

John Stones a déclaré que l’Angleterre ne pouvait pas être complaisante après des sorties précoces pour l’Allemagne et la Belgique. PAUL ELLIS/AFP via Getty Images

Le joueur de 29 ans a également été hué par certains fans anglais lorsqu’il représentait son pays en mars, mais a ignoré les critiques pour produire trois solides performances ici au Qatar contre l’Iran, les États-Unis et le Pays de Galles.

“Je pense que dès le premier match [in Qatar]c’était la meilleure réponse dans ce qu’il faisait”, a déclaré Stones à propos de Maguire.

“Les trois matchs auxquels il a joué, il a été formidable et il s’agit de retrouver ce partenariat, avec qui nous jouons. Je pense que nous avons fait ces trois matchs et maintenant il est temps pour nous de continuer à construire et à nous améliorer et que lui fait grand honneur.

“J’ai longuement parlé de Harry auparavant, on m’a posé beaucoup de questions et j’ai joué avec quelqu’un pendant tant de matchs en Angleterre et j’ai vécu tant de moments avec lui, sachant ce qu’il a traversé pour son club et la personne il l’est, ça en dit long sur lui.

“Pour surmonter cela et toujours croire en lui comme je crois en lui, comme toutes ses équipes croient en lui, ses coéquipiers à United, et je pense qu’il y a eu beaucoup de bruit de l’extérieur qu’il n’a pas écouté. Il a essayé de s’améliorer et s’améliorer et il est entré dans ce tournoi et a commencé à courir et c’est tout à son honneur.”