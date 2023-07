L’Angleterre doit trouver des solutions sans Walsh blessé – Wiegman

ADELAIDE, Australie – L’Angleterre refuse d’être tirée au sort pour savoir si Keira Walsh sera à nouveau disponible en Coupe du monde féminine.

La FA a confirmé samedi que Walsh n’avait pas subi de dommages au LCA lors de la blessure au genou qu’elle avait contractée lors de la victoire 1-0 de vendredi contre le Danemark. Mais Walsh manquera son affrontement clé dans le Groupe D contre la Chine mardi.

Walsh est restée à la base anglaise de Terrigal, Sydney, pour poursuivre sa convalescence, mais l’entraîneure-chef Sarina Wiegman ne serait pas déterminée à savoir si le milieu de terrain défensif sera à nouveau disponible dans la compétition.

« Keira va bien », a déclaré Wiegman. « Nous savons que ce n’était pas un ACL. Nous ne pouvons plus vous donner d’informations. Nous avons une équipe assez forte. Nous voulons être à notre meilleur à chaque match. Nous savons qu’elle n’est pas disponible et nous trouverons des solutions que nous pourrons, espérons-le, montrer demain. .

« Il se passe des choses dans le sport. Parfois, vous en gagnez et vous en perdez d’autres. En ce moment, nous avons perdu des joueurs. Cela semble peut-être un peu différent, mais nous essayons toujours de gagner des matchs. »

Keira Walsh s’est blessée au genou à la 35e minute du match du Groupe C de l’Angleterre contre le Danemark vendredi. Elsa – FIFA/FIFA via Getty Images

Wiegman a tenté de tirer un trait sur la blessure, se concentrant sur la Chine plutôt que sur l’implication de l’absence de Walsh.

« Ouais, bien sûr, ce n’est pas bien de perdre des joueurs, d’abord pour eux et ensuite pour l’équipe », a déclaré Wiegman. « Mais nous sommes là pour passer à autre chose. Ce n’est pas agréable mais nous devons nous adapter et trouver un moyen. Nous aurons 11 joueurs sur le terrain qui, selon nous, peuvent gagner le match. »

Wiegman a mis son équipe au défi de mieux contrôler le ballon contre la Chine et le rôle central de cela sera le rôle de la milieu de terrain Georgia Stanway.

Stanway a formé le duo de milieu de terrain avec Walsh qui a conduit l’Angleterre à remporter l’Euro l’été dernier et il y a de fortes chances que Stanway soit déployé dans un rôle plus profond pour le match de mardi avec Laura Coombs, Jordan Nobbs ou Katie Zelem départ.

Groupe D généraliste O D L GD STP 1 – Angleterre 2 2 0 0 +2 6 2 – Danemark 2 1 0 1 0 3 3 – Chine 2 1 0 1 0 3 4 – Haïti 2 0 0 1 -2 0 Les deux premiers pays se qualifient pour les huitièmes de finale

« Je pense que pour moi, il s’agit simplement de couvrir cet élément de discipline dans le jeu, sachant que je n’ai pas toujours besoin de courir pour aider à l’attaque », a déclaré Stanway à propos de jouer potentiellement un rôle plus profond. « C’est juste de savoir que je dois aussi protéger les quatre arrières.

« Cette position me vient naturellement parce que je l’ai un peu jouée au club. J’ai joué aux côtés de Keira [Walsh] qui est le meilleur professeur sans le savoir.

« Pour demain, il s’agit de communiquer au milieu du terrain. Les relations que nous avons eues entre moi, Keira et Tooney ont été faciles et vraiment synchronisées.

« Je dois m’assurer de couvrir les quatre arrières et je suis discipliné. Je dois juste rester debout et m’assurer qu’il y a des joueurs devant moi. »

Stanway a choisi le cerveau de Walsh sur les nuances de la position n ° 6, mais elle est également consciente du fait qu’elle se dirige vers le match avec un carton jaune. Si elle décroche une autre réservation contre la progression de la Chine et de l’Angleterre, elle manquera leur match des huitièmes de finale.

« Oui, bien sûr, je suis conscient [of the yellow card] », a déclaré Stanway. « J’ai réussi 45 minutes lors du premier match et 90 minutes lors du deuxième match, donc je suis sûr que je peux gérer beaucoup plus de minutes sans prendre de carton jaune. »