L’Angleterre doit miser sur plus que Kylian Mbappé pour battre la France

Dès que leur quart de finale face à la France a été confirmé, une question a dominé la discussion en Angleterre : comment arrêter Mbappé ?

Le match contre le Sénégal n’était même pas terminé que les commentateurs avaient changé d’avis. L’Angleterre a donné le ballon contre le Lions de la Téranga, a agi de manière bâclée en possession et a été décontracté sur la ligne arrière. Plutôt que de parler du Sénégal, les commentateurs ont dit ‘ils ne s’en tireront pas comme ça contre la France. Plus précisément, le joueur est tombé sur leurs pensées.

Vous ne pourriez pas donner à Mbappé ce genre d’espace.

Je suis inquiet de ce que Kylian Mbappé peut faire contre l’Angleterre dans ce scénario.

Les gros titres des journaux du lendemain ont fait écho à ces pensées. Une série d’articles et de colonnes consacrés à ce qui – et à qui – a été convenu comme facteur décisif du jeu.

C’est une approche compréhensible pour ceux qui regardent. Mbappé est jusqu’à présent le joueur le plus remarquable du tournoi. À l’heure actuelle, il est le meilleur buteur du tournoi avec cinq buts. Assurément, il est un futur vainqueur du Ballon d’Or, et très probablement un double vainqueur de la Coupe du monde, voire plus.

Sa vitesse et sa capacité à faire passer le ballon devant les joueurs ainsi que la facilité avec laquelle il semble trouver le score le désignent certainement comme la plus grande menace à laquelle l’Angleterre sera confrontée.

C’est la plus grande mais pas la seule menace.

Kylian Mbappé n’est pas la seule menace à laquelle l’Angleterre est confrontée

Au milieu de tous les discours de Kylian Mbappé, il y a un danger en Angleterre qui surplombe le reste de la France. C’est une équipe extrêmement talentueuse et disciplinée avec des joueurs en première ligne capables de faire mal à l’Angleterre.

Désormais meilleur buteur de son pays de tous les temps, Olivier Giroud porte une menace comme peu d’autres n°9. Il est habile à la fois avec sa tête et ses pieds, et il est à l’aise avec son dos au but. Son incroyable capacité à posséder et à trouver de l’espace au milieu de la défense amène d’autres personnes dans le jeu en dehors de lui.

Les prouesses individuelles de Dembele devraient plus que préoccuper Luke Shaw du côté droit. L’ailier de Barcelone ressemble à un joueur qui renaît après ses combats pour blessure plus tôt dans sa carrière. Il cherche à entrer et à mener le jeu à un Harry Maguire potentiellement tremblant. C’est une source d’inquiétude sur les visages de tous les supporters anglais.

Derrière les trois premiers se trouve peut-être le joueur clé de tout cela, Antoine Griezmann. La star de l’Atletico Madrid a sacrifié ses instincts les plus égoïstes pour passer de buteur à meneur de jeu profond. Maintenant, il trouve de l’espace entre les lignes. Par conséquent, il associe des mouvements pour blesser les adversaires. La façon dont l’Angleterre le tacle sera tout aussi importante que sa tactique contre Kylian Mbappé. Couper la ligne d’approvisionnement vers les trois premiers s’avérera crucial pour les chances de succès de l’Angleterre. Declan Rice pourrait-il être chargé d’un rôle de marqueur d’homme?

Malgré tous les discours des adversaires, il ne faut pas oublier que l’Angleterre a ses propres armes sérieuses.

L’attaque peut être la meilleure forme de défense

Ils iront en quart de finale en tant que meilleurs buteurs du tournoi et peuvent se vanter d’avoir un véritable attaquant de classe mondiale en Harry Kane. Ils ont un banc aussi fort – sinon plus fort – que n’importe quelle autre nation, avec des changeurs de jeu comme Grealish, Mount, Maddison et Sterling capables d’affecter le résultat en fin de match.

Saka, Foden et Bellingham ont déjà prouvé qu’ils étaient plus que prêts à devenir des habitués internationaux. Bellingham en particulier a captivé l’imagination avec ses performances imposantes. Ses éclats du milieu de terrain central ont établi des comparaisons avec certains des plus grands de son pays d’origine, des experts et des journalistes faisant la queue pour le proclamer comme “le prochain meilleur milieu de terrain du monde”.

La crainte de ceux qui soutiennent l’Angleterre est que Gareth Southgate prête trop d’attention à la façon d’arrêter la France qu’il ne se concentre pas sur la meilleure façon de les blesser. Pour que l’Angleterre réussisse, elle doit se souvenir d’apporter l’épée ainsi que le bouclier.

Décisions de formation

Au centre de cela se trouve la formation. Ils sont arrivés jusqu’ici en déployant un 4-3-3 qui tire le meilleur parti de leurs jeunes étoiles et offre suffisamment de stabilité défensive pour permettre à Bellingham la liberté de jouer son jeu naturel. Il joue sur leurs forces offensives et place la responsabilité sur les six premiers qui cassent rapidement en tant qu’unité, comme ils l’ont fait de manière impressionnante contre le Sénégal.

Appeler Southgate à revenir à un arrière trois afin de doubler les arrières droits et d’atténuer la menace de Mbappé entraînerait un court-circuit au milieu de terrain et donnerait l’initiative à la France avant qu’un ballon ne soit botté.

Quelle que soit l’approche adoptée par l’Angleterre, cela promet d’être une rencontre captivante, le match du tournoi jusqu’à présent et un véritable test des chances des deux équipes de se qualifier pour la finale le 18 décembre.

PHOTO: IMAGO / Laci Perenyi