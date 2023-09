L’Angleterre doit évoluer après la Coupe du monde avec les Jeux olympiques à l’horizon

L’Anglaise Rachel Daly a inscrit le but vainqueur de Lauren Hemp après qu’elle soit passée du rôle d’arrière latérale au rôle offensif qu’elle joue habituellement au niveau du club. Harriet Lander/La FA/Getty Images

SUNDERLAND, Angleterre – Alors que les joueuses anglaises se réunissaient à nouveau cette semaine, cela faisait plus d’un mois qu’elles n’étaient pas allées ensemble sur le terrain pour leur toute première finale de Coupe du Monde Féminine, mais les déceptions de Sydney avaient disparu, laissées derrière elles quelque part entre les deux. zones. Après la Coupe du Monde, les joueurs n’ont eu que peu de temps pour récupérer physiquement avant de rejoindre leurs équipes de club, se préparant à leurs engagements nationaux, mais l’attention était déjà, très rapidement, de retour sur un tournoi majeur – ou plus précisément, sur la qualification.

Avec une place aux Jeux olympiques de 2024 en jeu pour deux des 16 nations européennes participant à la première Ligue des Nations féminine de l’UEFA, l’Angleterre a été tirée dans un groupe avec ses voisins du nord, l’Écosse. Cela offrait l’opportunité d’une rivalité géographique rarement jouée, mais créait également une énigme pour les joueurs écossais. Si les Écossais rêvent de représenter l’équipe britannique aux Jeux de Paris, une victoire entraverait les chances de l’Angleterre de remporter le groupe : aucune Angleterre en demi-finale de la Ligue des Nations ne signifierait aucun espoir d’une équipe britannique aux Jeux olympiques puisque les Lionnes sont les nominées. nation pour les îles britanniques.

Mais les complications mises à part, il n’y avait pas grand-chose à retenir pour l’Écosse vendredi, que cela ébranle ou non les espoirs de ceux qui étaient éligibles pour rejoindre les rangs raréfiés de Kim Little, Caroline Weir et Ifeoma Dieke, qui avaient représenté les deux Ecosse. et l’équipe GB. Les Lionnes ont néanmoins repoussé leurs rivales pour s’imposer 2-1 vendredi au Stadium of Light et renforcer les espoirs de l’équipe GB de concourir à Paris l’été prochain.

Pour la sélectionneuse anglaise Sarina Wiegman, qui a acquis la réputation d’être économe en changements au cours de ses passages en Angleterre et aux Pays-Bas, elle a eu la main forcée en raison d’une blessure au milieu de terrain Keira Walsh et en limitant les minutes d’Alessia Russo. Cela a incité Wiegman à mélanger ses joueurs, faisant avancer l’arrière Rachel Daly dans les deux premiers aux côtés de Lauren Hemp (qui a marqué ce qui s’est avéré être le but gagnant vers la fin de la première mi-temps) tandis que Lauren James a été rappelée dans le match de départ. XI dans le rôle n°10.

Ces nouvelles qualifications européennes pour les Jeux olympiques – supplantant la qualification automatique qui accompagnait la progression en Coupe du monde pour les meilleurs finalistes européens – ont donné à Wiegman encore moins de marge de manœuvre pour jouer avec ses formations et ses joueurs. Cependant, elle a continué à privilégier les trois défenseurs qu’elle avait commencé à utiliser lors de la phase de groupes de la Coupe du monde, Katie Zelem étant une remplaçante facile au milieu de terrain tandis que Walsh – un omniprésent pour Wiegman – était absent.

Il y a eu beaucoup de moments brillants pour les Lionnes en début de match. Ils ont envahi le milieu de terrain, attaquant sur toute la largeur du terrain plutôt que de chercher à faire progresser le ballon au centre, bien que James ait brillé lorsqu’elle était sur le ballon malgré sa position de départ centrale. Pourtant, à mesure que le match avançait, l’Écosse, qui avait connu son propre développement depuis leur dernière rencontre lors de la Coupe du monde 2019, a trouvé plus de joie en attaque alors que Weir et Kirsty Hanson commençaient à traquer la ligne arrière anglaise. L’utilisation des trois derniers était une arme à double tranchant pour l’Angleterre que des équipes plus intelligentes avaient pu exploiter au cours de l’été.

Mais tout comme ce n’était pas la même Écosse qu’en 2019, ce n’était certainement pas la même Angleterre non plus, et ils sont entrés dans le match de vendredi non seulement en tant que finalistes de la Coupe du monde, mais aussi champions d’Europe en titre qui avaient appris à naviguer dans la plupart des bananes. se pèle sans glisser en cours de route. En effet, c’était peut-être là la plus grande différence entre les deux nations, l’Angleterre ayant non seulement maîtrisé comment remporter des victoires grâce à des performances laides, mais l’Écosse, éternellement maître de sa propre disparition, trouvant régulièrement des moments marginaux qui lui sont défavorables.

Lauren James a été rappelée dans le onze de départ de l’Angleterre après avoir été nommée sur le banc pour la finale de la Coupe du monde féminine. Naomi Baker/La FA via Getty Images

Une victoire de la Belgique à domicile contre les Pays-Bas – supposée être l’équipe en lutte pour la première place avec l’Angleterre dans le groupe – a placé les Lionnes dans une position avantageuse dès le début. Mais il y avait des questions plus profondes à poser, non seulement sur les 90 minutes passées au Stadium of Light, mais aussi sur ce à quoi ressemblait le chemin à parcourir pour Wiegman et sa tentative de remporter un troisième été mémorable consécutif avec l’Angleterre.

La question de savoir où Wiegman pourrait emmener l’équipe était lourde, l’entraîneur n’ayant pas réussi à faire évoluer son équipe des Pays-Bas, vainqueur de l’Euro 2017. Avec l’Angleterre, elle a fait preuve de plus de flexibilité, mais elle était encore souvent paralysée lorsqu’il s’agissait de proposer un plan B qui pourrait changer la donne. Les trois défenseurs, par exemple, étaient une solution qui nécessitait sa propre solution pour libérer un joueur supplémentaire et arrêter l’entraîneur. des joueurs comme Chloe Kelly à des rôles plus défensifs qui ont retardé la façon dont l’équipe pouvait avancer.

Le retour en forme de Hemp et Russo a été un coup de pouce pour les Lionnes et l’entraîneur qui avait continué à sélectionner la paire d’attaquants grâce à leur forme plus inégale, mais les joueurs créatifs sur le banc anglais sont restés sur leurs sièges tout au long du match, comme ils l’ont si souvent fait pendant le match. Coupe du monde. Et le match à Sunderland s’est effondré après la pause, Wiegman notant même lors de sa conférence de presse d’après-match que le seul changement qu’elle avait apporté (Ella Toone pour Kelly avec un changement de position pour Daly et James) n’avait pas fonctionné, mais néanmoins, l’Angleterre a trouvé le moyen de gagner.

Avec des matchs contre des nations moins bien classées hors du calendrier des qualifications en raison de l’avènement de la Ligue des Nations, Wiegman a moins de place pour faire venir des joueurs plus jeunes et marginaux si elle le souhaite. Cela laisse l’entraîneur dans une impasse, ne pouvant voir que ceux qui ne font pas partie de son onze de départ à l’entraînement, mais historiquement peu disposé à leur donner un temps de jeu significatif.

Cela signifie que l’avenir de l’équipe dépend de ceux qui sont sur le terrain et qui continuent à faire ce qu’ils ont fait sous la direction de la Néerlandaise, à résoudre leurs problèmes à travers les matchs, à trouver des moments magiques ainsi que des victoires laides pour continuer à les propulser. Il s’agit peut-être simplement de l’héritage durable de l’ère Wiegman.