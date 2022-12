L’Angleterre doit choisir une équipe pour battre le Pakistan 3-0 et ne pas avoir The Ashes en tête, déclare Nasser Hussain | Nouvelles du cricket

Nasser Hussain de Sky Sports Cricket a exhorté l’Angleterre à se concentrer sur la tentative de balayer le Pakistan 3-0 à Karachi plutôt que de choisir une équipe en pensant aux Ashes de l’été prochain.

L’Angleterre a achevé une victoire en série sur les hommes de Babar Azam en remportant le deuxième test à Multan lundi, une semaine après avoir triomphé lors de l’ouverture de la série à Rawalpindi.

Les touristes pourraient potentiellement faire leurs débuts au joueur de 18 ans, Rehan Ahmed, lors du match final – s’ils le faisaient, il deviendrait leur plus jeune joueur de cricket masculin de tous les temps.

Le test de Karachi commence samedi – en direct sur Sports du ciel à partir de 4h30 – avec l’Angleterre à la recherche d’une neuvième victoire en 10 matches depuis que Ben Stokes est devenu capitaine et entraîneur-chef Brendon McCullum.

Hussain a dit Sky Sports Nouvelles: “Je ne pense pas que l’Angleterre fera un pas en arrière, je ne vois pas Stokes ou McCullum dire, ‘nous menons 2-0, nous donnerons une chance aux gens’. Je déteste entendre ça. Si vous jouez pour l’Angleterre , vous méritez cette casquette, pas pour qu’ils puissent vous regarder.

Hussain: Offrez aux fans anglais le meilleur cadeau de Noël

“Vous devez vous rappeler où en était l’Angleterre il y a six mois avec une victoire en 17 tests et comment ils ont renversé la situation. Ayez la même attitude. Ne pensez pas à The Ashes, ne pensez pas à la Nouvelle-Zélande, qui ils ont ensuite en février.

“Une victoire 3-0 au Pakistan serait le meilleur cadeau de Noël pour les fans de l’Angleterre, alors gagnez ce match et terminez six ou sept mois absolument brillants pour le cricket anglais, y compris la victoire de la Coupe du monde T20.”

Revenez en décembre 2000 lorsque Hussain a mené l’Angleterre à une victoire 1-0 contre le Pakistan dans l’obscurité de Karachi



“L’Angleterre voudra peut-être faire revenir Ben Foakes car il est un gardien de guichet exceptionnel – et comment va le corps de Mark Wood? Il avait l’air absolument épuisé, physiquement et mentalement, à la fin du dernier match test et vous voulez vous occuper d’un cheval de course comme Mais s’il est en forme et impatient de partir, vous lui donnez un autre match.

“Ensuite, il y a Ahmed. Je pense que l’Angleterre pense que ça va tourner à Karachi pour qu’ils puissent jouer le spinner supplémentaire – mais quel que soit le côté qu’ils choisissent doit être celui qu’ils pensent pouvoir battre le Pakistan, pas un côté avec un œil sur l’avenir ou ‘ jetons un coup d’œil à lui’.

“Choisissez une équipe qui gagne 3-0, ce qui serait une magnifique performance sur ces terrains loin de chez vous dans des conditions extraterrestres.”

Image:

Rehan Ahmed deviendrait le plus jeune testeur de cricket masculin d’Angleterre s’il jouait à Karachi





“L’un des grands revirements du sport”

Sur Stokes et McCullum ravivant la fortune des tests en Angleterre, Hussain a ajouté: “C’est une transformation remarquable, l’une des grandes transformations non seulement dans le cricket mais dans le sport en général.

“D’où se trouvait l’équipe de cricket d’Angleterre lorsque Rob Key a pris le relais [as managing director of men’s cricket] pour qu’il se redresse a été une performance fabuleuse. Pas seulement la victoire mais le style. Stokes et ses hommes ont rendu le cricket très excitant.

Tous les temps forts de la quatrième journée du deuxième test à Multan alors que l’Angleterre a remporté une victoire en série contre le Pakistan



“Je pense que nous savions ce que nous allions obtenir avec Stokes. Il est un personnage dur et à son meilleur lorsque l’Angleterre est dans des positions difficiles.

“Mais j’ai été vraiment impressionné par le côté tactique, les décisions subtiles sur les placements sur le terrain, quand prendre le nouveau ballon et quand ne pas le faire.

“Retenir Jimmy Anderson, le plus grand quilleur de nouvelle balle que l’Angleterre ait jamais eu et ne pas lui donner la nouvelle balle. Ne pas donner la nouvelle balle à Ollie Robinson mais la donner aux spinners.

“Il ne m’a pas surpris tactiquement parce que quiconque a joué les manches qu’il a doit connaître le jeu, mais il a surpris tout le monde avec le nombre de fois où il prend ses bonnes décisions tactiques.”

Anderson à la deuxième place du classement Test Bowling

Le couturier anglais James Anderson a produit un «jaffa» pour éliminer le Pakistanais Mohammad Rizwan lors de la troisième journée du deuxième test à Multan



Le couturier anglais Anderson, 40 ans, s’est hissé à la deuxième place du classement de bowling de l’ICC Test après avoir remporté trois guichets lors de la victoire décisive de son équipe en 26 points contre le Pakistan à Multan.

Anderson est de retour dans le top deux pour la première fois depuis février 2019 après avoir devancé le spinner indien Ravichandran Ashwin, le rapide australien Pat Cummins étant désormais le seul joueur au-dessus de lui.

Parler à Sports du ciel lors du Multan Test, l’ancien lanceur rapide anglais Steven Finn a déclaré à propos d’Anderson: “Son rythme a été maintenu et, en tout cas, il est devenu plus rapide au cours des deux dernières années, ce qui est tout simplement insondable à son âge.

“Il a une action si douce et reproductible que si vous disiez à un enfant comment vous voulez qu’il joue quand il est plus jeune, vous voudriez quelque chose comme Jimmy.

“Il a tout le temps ce côté compétitif entre les dents. Il veut ce combat, il veut faire tout le travail acharné.”

Regardez le premier jour du troisième test entre le Pakistan et l’Angleterre, à Karachi, en direct sur Sky Sports à partir de 4h30 samedi. Le premier bal est à 5h du matin.