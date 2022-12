L’Angleterre devrait rappeler Ben Foakes pour un deuxième test, mais qui remplacera Liam Livingstone ? | Nouvelles du cricket

La victoire passionnante de l’Angleterre lors du premier test a bien préparé le reste de la série.

Après avoir battu le Pakistan de 74 points à Rawalpindi, l’attention se tourne vers Multan, un terrain qui accueille un test match international pour la première fois depuis 2006.

Le Pakistan n’a perdu qu’une seule fois sur le terrain dans la région du sud du Pendjab au Pakistan – contre l’Inde en 2004.

Après un premier test qui aurait beaucoup coûté à l’équipe d’Angleterre, Ben Stokes devrait apporter des changements à l’équipe.

Un nom qui ne figurera plus au Pakistan est Liam Livingston, qui a été exclu de la série en raison d’une blessure au genou.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants complets de la cinquième journée du premier test entre le Pakistan et l’Angleterre à Rawalpindi.



On s’attendait à ce que Livingstone assume le rôle de deuxième spinner, mais s’est blessé au genou avant de pouvoir lancer une balle lors du premier test.

En son absence, le spinner à temps partiel Will Jacks a impressionné, remportant six guichets lors de la première manche. Mais il n’a pas joué autant dans la deuxième manche et, avec Mark Wood en forme, Stokes pourrait chercher à rafraîchir son attaque au bowling.

Les couturiers anglais ont réussi 106 overs à Rawalpindi, partagés entre James Anderson, Ollie Robinson et Ben Stokes.

Sans Livingstone, l’Angleterre serait à court de quilleur et malgré tout le talent de Jacks, Stokes pourrait vouloir se tourner vers un quilleur spécialisé pour partager la charge.

Jamie Overton est l’autre joueur de l’équipe et pourrait être une option après avoir impressionné lors de ses débuts en test cet été, mais Woods serait le choix évident.

Vendredi 9 décembre 6h00





Alors que les quilleurs peinaient sur un terrain plat, l’Angleterre manquait d’un quilleur rapide qui atteignait constamment des vitesses supérieures à 90 mph.

Avec le terrain de Multan qui ne devrait pas être si différent de celui du premier test, le rythme de Wood serait quelque chose sur lequel l’Angleterre peut s’appuyer pour obtenir ce petit plus du terrain.

Une autre option que l’Angleterre a est Rehan Ahmed, qui a été ajouté tardivement à l’équipe après avoir impressionné au camp d’entraînement d’Abu Dhabi avant la tournée.

L’adolescent serait un choix générique mais a impressionné l’Angleterre avec son bowling et son bâton. S’il peut transférer sa forme de cricket de comté pour l’Angleterre est une autre question cependant, Stokes et Brendon McCullum n’ont pas peur d’utiliser des solutions créatives pour des problèmes difficiles.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Will Jacks a pris six guichets lors du premier test, mais pourrait-il être abandonné?



Une autre énigme pour Stokes est de savoir qui prend les gants. Ollie Pope était stable pendant le test, mais il a parfois montré son inexpérience.

Ben Foakes devrait avoir récupéré à temps pour le deuxième test et il est susceptible de reprendre sa place dans l’équipe.

Il serait difficile de laisser tomber Jacks après avoir impressionné lors de ses débuts, mais il sera probablement sacrifié pour faire de la place à Foakes et à un quilleur spécialisé, avec Livingstone indisponible,

Regardez le premier jour du deuxième test à Multan en direct sur Sky Sports Cricket à partir de vendredi (4h30 en ondes, début à 5h).