L’Angleterre devrait-elle jouer un quilleur supplémentaire en demi-finale de la Coupe du monde T20 ? L’Inde supportera-t-elle la pression ? | Nouvelles du cricket

L’Angleterre devrait-elle faire venir un quilleur supplémentaire pour sa demi-finale de Coupe du monde T20 à Adelaide Oval ? Et quelle est la force de leurs adversaires, l’Inde ?

Ces questions ont été répondues par Nasser Hussain et Michael Atherton de Sky Sports Cricket avant le choc de jeudi, que vous pouvez regarder à partir de 7h du matin sur Sky Sports avant un départ à 8h.

L’Angleterre a dépassé le Sri Lanka samedi pour s’assurer une place dans les huitièmes de finale et affronte désormais une équipe indienne avec les deux meilleurs buteurs du Super 12 à Virat Kohli et Suryakumar Yadav.

Regardez les temps forts alors que l’Angleterre a obtenu une place en demi-finale de la Coupe du monde T20 avec une victoire tendue à quatre guichets contre le Sri Lanka à Sydney



L’Inde ayant une équipe de frappeurs aussi talentueuse – à Kohli et Suryakumar, vous pouvez ajouter le skipper Rohit Sharma, le partenaire d’ouverture KL Rahul et, s’il est sélectionné, Rishabh Pant – et Adelaide Oval ayant des limites carrées courtes, Hussain et Atherton pensent que l’Angleterre pourrait envisager faisant venir le sertisseur Chris Jordan pour sa première apparition dans le tournoi.

Il est probable que l’Angleterre sera forcée d’effectuer au moins un changement avec le frappeur Dawid Malan (aine) semblant faire face à une bataille difficile dans sa tentative d’être en forme et Phil Salt prêt à se positionner au n ° 3.

Salt jouera probablement – mais qu’en est-il de la Jordanie?

Hussain a dit Sports du ciel: “Je ne voudrais pas faire trop de changements pour un match massif comme celui-ci. Salt a très bien joué dans la série T20 au Pakistan avant la Coupe du monde, donc je le choisirais.

“Il frapperait légèrement hors de position au n ° 3 comme il aime ouvrir, mais dans les trois premiers en avantage numérique, il n’y a pas beaucoup de différence.

“Je sais [former England captain] Eoin Morgan ferait peut-être un changement de plus et ferait entrer Jordan. Cela pourrait être un échange direct pour Malan ou cela pourrait être pour quelqu’un comme Harry Brook qui a eu un tournoi tranquille avec la batte.

“Ce n’est rien contre Brook, mais sur ce terrain, vous voudrez peut-être simplement cette option de bowling supplémentaire, en particulier pour jouer complètement et directement à la mort. Je ne ferais qu’un seul changement, mais l’Angleterre pourrait vouloir l’option de bowling supplémentaire à cause du bâton de l’Inde.”

David Willey est une autre option de bowling que l’Angleterre pourrait envisager





Atherton a ajouté: “Je penserais à la Jordanie parce qu’en regardant la Nouvelle-Zélande contre l’Irlande et l’Inde contre le Bangladesh à Adélaïde, six à la fin des manches où quand quelqu’un est entré sur le terrain. C’était facile. Plein et droit était moins facile frapper.

“Dans la plupart des terrains en Australie, vous voulez être sur le terrain et chercher à ce que les frappeurs frappent carrément, ici vous voulez qu’ils frappent le sol, donc vous voulez être dans le blockhole.

“Jordan fait ça aussi bien que n’importe qui, mais David Willey offre également une option et vous donne un peu de frappeur, donc il y a des alternatives. Je penserais à avoir une option de bowling supplémentaire.”

Je pense que ce sera la première fois que les joueurs anglais auront le sens de l’occasion dans cette Coupe du monde. L’Angleterre n’a pas été dans le groupe de l’Inde et du Pakistan et ces deux équipes ont vraiment attiré les foules dans ce tournoi. Ce qui aurait été la grande foule de l’Angleterre contre l’Australie au MCG a été emporté.

La pression arrivera-t-elle en Inde à Adélaïde ?

Suryakumar est le meilleur buteur du cricket international T20 en 2022, avec ses 1026 en 28 manches cette année civile, dont un siècle contre l’Angleterre à Trent Bridge en juillet et neuf années cinquante.

Trois de ces demi-siècles sont venus dans ce tournoi, dont un contre le Zimbabwe dimanche lorsqu’il a frappé un 61 invaincu sur 25 balles et a déployé toute sa gamme de tirs, en particulier sur le côté de la jambe.

Kohli, quant à lui, a marqué trois cinquante en quatre manches, dont un magistral invaincu 82 alors que l’Inde a battu le Pakistan du dernier ballon dans un thriller de Melbourne ce mois-ci.

L’Inde a remporté ce match de pression – mais a perdu en demi-finale des deux dernières Coupes du monde à 50 et a également été éliminée au même stade de la Coupe du monde T20 2016 à domicile avant d’être éliminée lors du premier tour de la dernière tournoi de l’année aux EAU.

Jetez un œil aux meilleurs moments du 117 de Suryakumar Yadav contre l’Angleterre à Trent Bridge cet été



Hussain a déclaré: “L’Inde a chuté à ce stade lors des récents événements de la CPI, peut-être à cause de la pression d’un match à élimination directe. Vous passez très rapidement du héros à zéro en tant que joueur de cricket indien.

“Capitaine anglais [Jos Buttler] parlait sur un podcast de la finale de la Coupe du monde des 50 ans et plus 2019 [when England beat New Zealand].

“À un moment donné, il voulait ramasser même si la belle jambe et le troisième homme étaient de retour. Il s’est dit:” devrais-je participer à une finale de Coupe du monde? Oui, c’est mon coup “.

“C’est le défi pour l’Inde, de jouer ce style offensif. Suryakumar a cette attitude intrépide à son sujet. Peut-il et jouera-t-il exactement de la même manière dans un match à élimination directe ? Je pense qu’il le fera.

“L’Inde peut certainement être battue”

“L’Inde pourrait également devenir un peu plus forte car il y a des rumeurs que Pant pourrait jouer [instead of Dinesh Karthik]. Le bilan de Rishabh contre l’Angleterre est phénoménal, il joue très bien Adil Rashid et est également très bon carré du guichet. Il serait une menace.

Les manches de Rishabh Pant contre le Zimbabwe dimanche se sont terminées par ce brillant plongeon de Ryan Burl



“L’Inde a un alignement formidable, mais seulement deux sont en forme réelle à la minute à Kohli et Suryakumar. L’Inde a perdu contre l’Afrique du Sud et vient tout juste de franchir la ligne contre le Pakistan, donc ils peuvent certainement être battus.

“Si Kohli et Suryakumar le fracassent partout, vous réalisez soudainement l’occasion et l’Angleterre jouera contre la foule, alors comment l’Angleterre gérera cela sera vital.

“Ce qui les aidera, c’est qu’ils ont un certain nombre de joueurs qui ont joué dans l’IPL, ils connaîtront donc cette atmosphère.”

La campagne Super 12 de l’Angleterre a commencé par une victoire bégaiement contre l’Afghanistan avant une douce défaite contre l’Irlande, un lavage contre l’Australie, une victoire clinique contre la Nouvelle-Zélande, puis ce triomphe nerveux contre le Sri Lanka alors qu’ils chutaient de 75-0 à 129-6 avant atteignant leur objectif de 142 avec deux balles à revendre.

Ben Stokes revient sur ses manches gagnantes contre le Sri Lanka et se prépare pour la demi-finale contre l’Inde



Atherton a ajouté: “J’ai parlé à Jos et il a dit que le sentiment après le Sri Lanka n’était pas un sentiment d’exaltation, mais une réelle déception au niveau de la performance car ils estiment qu’ils auraient dû gagner ce match deux ou trois avec trois ou quatre overs à épargner. au petit galop.

“Je ne pense pas qu’ils aient l’impression d’avoir encore joué à leur meilleur niveau, mais si vous regardez le tournoi de l’année dernière, vous diriez exactement cela de l’Australie. [who were thrashed by England in the group stage before going on to win the trophy].

“Vous oubliez presque la première étape maintenant – ce qui s’est passé est arrivé et je ne suis pas sûr que cela ait beaucoup de pertinence par rapport à ce qui s’en vient.”

