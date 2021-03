John Stones a déjà testé la patience de Gareth Southgate et est sur le point de le faire à nouveau.

Le joueur de 26 ans avait espéré dissiper toute peur persistante, il reste sujet aux erreurs après avoir pleinement mérité son rappel dans l’équipe d’Angleterre à la suite d’une excellente forme avec Manchester City. Si les blessures le permettent, Stones reste le favori pour commencer le match d’ouverture de l’Angleterre à l’Euro 2020 contre la Croatie aux côtés de Harry Maguire, mais comme ce fut le cas mercredi lors d’une victoire 2-1 contre la Pologne, sa fiabilité dans les plus grands moments doit encore être prise en confiance. .

Il est important de se rappeler que Southgate ne verra pas sa dernière erreur de manière isolée. L’Angleterre a quitté les demi-finales de la Ligue des Nations 2019 après une erreur similaire contre les Pays-Bas – ajoutant à un catalogue croissant – et bien que Stones ait survécu pour gagner un appel de plus, il a ensuite été exclu de la configuration pendant 16 mois alors qu’il disparu dans l’ordre hiérarchique de City.

L’équipe de Pep Guardiola est sur le point de regagner le titre de Premier League en grande partie en raison de la remarquable résurgence de Stones, et même après une erreur ici à Wembley, le défenseur central a en partie expié en renvoyant le coin de Phil Foden à la 85e minute pour Harry Maguire. pour frapper un coup dans le toit du filet et épargner les rougeurs de l’Angleterre.

« Chaque joueur va faire des erreurs dans les matchs et parfois ils seront punis et parfois non. Ce que vous recherchez, c’est cette réaction et de voir comment ils réagissent. Ce serait facile de se coucher dans ces moments-là et John ne l’a pas fait. C’était un facteur important pour que nous restions dans le match, sa réaction et c’était important que toute l’équipe ait montré ce genre de réponse.

« Il a eu une bonne saison et il a fait une erreur ce soir, il le sait mais il a rebondi pendant le match et il doit continuer à le faire. »

Mais Southgate nourrit déjà des inquiétudes quant à la fragilité de la défense de l’Angleterre – c’est la raison pour laquelle il a opté pour un système 3-5-2 lors de la Coupe du monde 2018 et explique en grande partie l’utilisation d’un 3-4-2- 1 forme à plusieurs reprises depuis – et Stones offrant à la Pologne son égaliseur ne fera pas grand-chose pour apaiser ces craintes.

Récupérant le ballon du gardien Nick Pope, Stones s’est retourné et a pris une touche lourde, permettant à Jakub Moder de lui enlever le ballon. Le remplaçant Arkadiusz Milik a glissé une passe à Moder, qui a tiré un égaliseur devant Pope.

L’Angleterre mérite d’être félicitée pour avoir trouvé un moyen de gagner, mais tout comme elle avait besoin d’un coup de pied arrêté pour produire un vainqueur – leur dépendance à l’égard des situations de balle morte était à la limite de l’excès en Russie – elle avait besoin d’une pénalité douce pour prendre les devants. en premier lieu. Raheem Sterling est entré dans la surface et est tombé sous un contact minimal de Michal Helik, et Kane a converti le coup de pied subséquent à la 19e minute pour son 34e but en Angleterre.

Malgré tout leur jeu offensif animé – Foden, Mason Mount et Kane se sont superbement combinés à plus d’une occasion – l’Angleterre n’a pas été en mesure de traduire sa supériorité de première mi-temps sur le score de manière plus significative.

La dernière erreur de John Stones ne l’aidera pas à consolider sa place de départ pour l’Euro 2020, mais il mérite le mérite d’avoir répondu pour aider sur le but gagnant. Photo de ANDY RAIN / POOL / AFP via Getty Images

Et quand la Pologne s’est améliorée, enhardie par cet égaliseur, l’Angleterre a travaillé. Southgate et son assistant Steve Holland appliquent une attention studieuse aux détails à chaque facette du jeu et il était donc surprenant de les voir engagés dans une longue conversation – apparemment souffrant d’inertie – au cours d’une seconde période soutenue au cours de laquelle ce match menaçait de se développer. loin d’eux.

Il est tentant de penser que c’est peut-être le cas si Robert Lewandowski avait joué. L’attaquant du Bayern Munich étant porté disparu en raison d’une blessure au genou, la Pologne n’avait pas la puissance nécessaire pour capitaliser sur leur possession accrue.

L’Angleterre a commencé à paraître un peu fatiguée. Dix de cette formation de départ ont également entamé la victoire 2-0 de dimanche contre l’Albanie et cela s’est montré. Le retour de Marcus Rashford, Jadon Sancho et Jack Grealish améliorera les options de Southgate, mais il a semblé révélateur qu’il ne s’est pas tourné vers Dominic Calvert-Lewin, Jesse Lingard, Ollie Watkins ou Jude Bellingham lorsque l’équipe a besoin de se ressourcer.

Le manager de l’Angleterre a des choix difficiles à faire, d’autant plus pénibles par la gestion de l’équipe de connaissances que la gestion de l’équipe de connaissances sera plus vitale cet été que jamais compte tenu de la fatigue cumulative découlant d’un calendrier domestique condensé en raison du COVID-19. L’Angleterre a toujours souffert de fatigue dans la seconde moitié des matches de tournoi. L’ancien patron des Three Lions, Sven-Goran Eriksson, l’a mieux résumé: « La première mi-temps est bonne, la seconde mi-temps n’est pas si bonne. »

Southgate et Holland ont conçu un plan spécifique pour contrer cela avant la Russie – en donnant aux joueurs une semaine de congé dans une stratégie échelonnée en fonction de la fin des engagements d’un joueur avec le club – mais il ne reste que trois semaines entre le dernier tour des matches de Premier League et Premier match de l’Angleterre. La participation aux finales de la Ligue des champions et de la Ligue Europa réduira encore l’écart.

« Nous chercherons toujours à le faire. Qu’ils puissent partir est bien sûr très improbable. Mais je pense qu’ils ont besoin d’une période de repos », a déclaré Southgate interrogé sur les préparatifs pré-Euro.

« Psychologiquement, ils auraient besoin de ce repos. Dans des circonstances normales, il y a clairement potentiellement cinq ou six joueurs attaquants que nous aurions pu rafraîchir l’équipe. [with] à travers les trois jeux. Même si 45 minutes dans le premier match ne semblent rien, alors que vous approchez de la fin du troisième match, toutes ces choses font des ravages.

« Nous savions que c’étaient des qualifications importantes, nous devions pousser. Nous avons récupéré et soigné les joueurs de la meilleure façon possible, mais l’été prochain, nous aurons plus d’options à rafraîchir pendant les matchs et à apporter les changements qui nous permettront de tourner. l’équipe un peu plus. Cela va être la clé. «

Il est facile de se pencher uniquement sur les lacunes de l’Angleterre étant donné la soif nationale de succès dans les tournois, mais l’Allemagne a fourni un contexte important la même nuit ici, perdant 2-1 à domicile contre la Macédoine du Nord. L’Angleterre a évité un tel embarras la semaine dernière, envoyant Saint-Marin, l’Albanie et la Pologne à deux points d’avance en tête du Groupe I de qualification pour la Coupe du monde et à se mettre sur la bonne voie pour la qualification.

Mais Southgate ne sera pas jugé sur cela. Au lieu de cela, l’Angleterre doit s’appuyer sur les progrès qu’il a sans aucun doute accomplis et au centre de cela, il sera de trouver une défense capable de résister à des tâches plus difficiles que celle-ci.

Le débat se poursuit sur ses arrières latéraux de premier choix avec Ben Chilwell sélectionné devant Luke Shaw, Kyle Walker devançant Reece James, Kieran Trippier un remplaçant inutilisé et Trent Alexander-Arnold complètement exclu. L’arrière central reste incertain aussi et si près de la finale, ce n’est vraiment pas l’idéal.