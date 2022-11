l’Angleterre déroute l’Iran ; Les Pays-Bas battent le Sénégal ; Les États-Unis et le Pays de Galles partagent le butin

Lire la suite

La journée s’est terminée par un match nul 1-1 divertissant entre les États-Unis et le Pays de Galles alors que Timothy Weah et Gareth Bale ont marqué un but chacun pour leurs nations respectives.

Bonjour et bienvenue pour la deuxième journée de la Coupe du Monde de la FIFA 2022. L’Angleterre lancera sa campagne contre l’Iran, tandis que le Sénégal aura une sortie difficile contre les Pays-Bas tandis que dans le dernier match du match, les États-Unis affronteront le Pays de Galles de Gareth Bale.

L’Angleterre a failli remporter un trophée international à deux reprises ces derniers temps. Mais malheureusement, à chaque fois, ils ont dû revenir les mains vides. La formidable course de l’Angleterre en Coupe du monde en Russie s’est terminée en demi-finale. Lors de l’UEFA Euro 2020, les Trois Lions ont réussi à atteindre la finale mais ils ont dû subir une défaite déchirante face à l’Italie lors du choc au sommet.

Angleterre vs Iran Onze de départ possibles :

Qatar : Jordan Pickford, Kieran Trippier, John Stones, Harry Maguire, Luke Shaw, Jude Bellingham, Declan Rice, Bukayo Saka, Mason Mount, Raheem Sterling, Harry Kane

Iran : Alireza Beiranvand, Sadegh Moharrami, Hossein Kanaanizadegan, Shojae Khalilzadeh, Abolfazl Jalali, Saeid Ezatolahi, Alireza Jahanbakhsh, Ahmad Nourollahi, Vahid Amiri, Mehdi Taremi, Sardar Azmoun

Les Pays-Bas ont dominé le groupe G de l’UEFA lors des éliminatoires pour réserver leur place à la Coupe du monde de la FIFA 2022. Les trois fois finalistes de la Coupe du monde ont été placés dans le groupe A de la Coupe du monde du Qatar. Les Néerlandais se retrouvent dans le groupe A avec les hôtes du Qatar, du Sénégal et de l’Équateur.

Les hommes de Louis van Gaal devraient lancer leur campagne pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022 avec un match contre le Sénégal lundi. Les deux équipes seront en action au stade Al Thumama.

Sénégal vs Pays-Bas Possible onze de départ :

Sénégal Composition de départ prévue : Edouard Mendy, Fode Touré, Kalidou Koulibaly, Pape Aboud Cissé, Youssouf Sabaly, Idrissa Gueye, Nampalys Mendy, Cheikhou Kouyate, Boulaye Dia, Ismaila Sarr, Famara Diedhiou

Composition de départ prévue pour les Pays-Bas : Remko Pasveer, Natahan Ake, Virgil van Dijk, Jurrien Timber, Denzel Dumfries, Daley Blind, Teun Koopmeiners, Steven Berghuis, Marten de Roon, Memphis Depay, Wout Weghorst

Les supporters gallois ont dû attendre très longtemps pour voir leur équipe nationale disputer à nouveau la Coupe du Monde de la FIFA. Leur match contre les États-Unis sera leur premier match de Coupe du monde depuis 1958.

L’équipe nationale galloise a cette fois-ci un excellent mélange d’expérience et de jeunesse dans son équipe. Vous avez le rythme effréné de Gareth Bale et Dan James sur les ailes ainsi que l’expérience de Ben Davies à l’arrière.

États-Unis vs Pays de Galles Onze de départ possibles :

Formation de départ prévue pour le Pays de Galles : Wayne Robert Hennessey, Ethan Ampadu, Joe Rodon, Ben Davies, Roberts, Joe Allen, Aaron Ramsey, Jonathan Williams ; Brennan Johnson, Gareth Bale, Dan James

Composition de départ prévue pour les États-Unis : Matt Turner, Sergino Dest, Walker Zimmerman, Aaron Long, Antonee Robinson, Yunus Musah, Tyler Adams, Kellyn Acosta, Brendon Aaronson, Jesús Ferreira, Christian Pulisic

