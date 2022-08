L’Angleterre défend son titre du 4x100m masculin aux Jeux du Commonwealth

L’Angleterre a défendu le titre masculin du 4x100m aux Jeux du Commonwealth dimanche à Birmingham tandis que son équipe féminine de relais a terminé deuxième et empoché la médaille d’argent dans la même épreuve.

L’équipe masculine d’Angleterre composée de Jona Efoloko, Zharnel Hughes, Nethaneel Mitchell-Blake et Ojie Edoburun a remporté la victoire confortablement en 38,85 secondes, 0,35 seconde devant Trinité-et-Tobago, deuxième. Le Nigeria a terminé troisième en 38,81 secondes.

Dans la finale féminine du 4x100m, le Nigeria a battu le record d’Afrique pour remporter la médaille d’or en 42,10 secondes tandis que l’Angleterre a terminé derrière en 42,41 secondes. La Jamaïque a remporté la médaille de bronze en 43,08 secondes.

La médaillée d’argent olympique Laura Muir a terminé première du 1 500 m féminin en 4: 02,75, ajoutant une médaille d’or à l’Écosse.

“C’est tellement agréable de venir ici et d’obtenir non seulement une médaille mais deux et dans un peloton aussi compétitif”, a déclaré Muir, 29 ans, qui a également remporté une médaille de bronze au 800 m samedi.

“Je pensais juste que ma force était dans mon coup de pied et j’ai juste essayé de lui faire confiance et j’espère que personne ne me rattraperait. J’ai couru aussi fort que possible jusqu’à la ligne », a déclaré Muir.

En plongeon, Cassiel Rousseau, d’Australie, a récolté un total de 501,30 points sur ses six plongeons pour remporter la plate-forme masculine de 10 m.

La coéquipière de Rousseau, Maddison Keene, a remporté la médaille d’or du tremplin féminin de 3 m avec un résultat de 348,95 points.

De plus, l’Angleterre a battu l’Australie 2-1 pour remporter le hockey féminin aux Jeux du Commonwealth pour la première fois.

