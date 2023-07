BRISBANE, Australie — l’Angleterre a annoncé ils ont suspendu les discussions avec la Football Association (FA) sur les bonus des tournois et les structures commerciales avant la Coupe du monde féminine, mais sont « déçus » qu’aucune solution n’ait été trouvée.

Les discussions entre l’équipe et la FA font suite à l’annonce de la FIFA selon laquelle chaque joueuse de la Coupe du monde féminine recevra 36 000 $ pour avoir joué dans les phases de groupes du tournoi avec des bonus ajoutés en fonction de la progression de l’équipe.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Lors des tournois précédents, cela n’était pas proposé par la FIFA, ce qui signifie que certaines organisations nationales comme la FA versaient aux joueurs un bonus interne pour participer au tournoi.

Mais avec la contribution de la FIFA cette année, la FA ne versera pas aux joueurs un bonus séparé comme elle l’a fait lors des tournois passés.

Des sources ont déclaré à ESPN que les joueurs anglais étaient mécontents de cette évolution et cherchaient à déterminer si ces bonus pouvaient être réintroduits pour cette Coupe du monde.

L’Angleterre entame sa campagne de Coupe du monde contre Haïti à Brisbane le 22 juillet. Martin Rickett/PA Images via Getty Images

Mais à la veille du tournoi, la capitaine Millie Bright a publié une déclaration au nom de l’équipe d’Angleterre disant qu’elle était « déçue » qu’aucune résolution n’ait été trouvée mais qu’elle avait accepté de suspendre les discussions pour se concentrer sur le tournoi.

« L’année dernière, nous avons présenté à la FA des préoccupations concernant nos bonus et nos structures commerciales », a déclaré Bright.

« L’espoir était que les discussions aboutissent à une solution avant le début de notre Coupe du monde.

« Nous sommes déçus qu’une résolution n’ait toujours pas été trouvée.

« Nous considérons la conclusion réussie de ces discussions, grâce à la contribution des joueurs et à un plan à long terme transparent, comme la clé de la croissance du football féminin en Angleterre.

« Avec notre match d’ouverture à l’horizon, nous, les Lionnes, avons décidé de suspendre les discussions, avec la ferme intention de les revoir après le tournoi.

« Nous ressentons collectivement un fort sentiment de responsabilité pour développer le jeu. Et bien que notre attention se tourne désormais entièrement vers le tournoi à venir. Nous pensons que chaque tacle, passe et but contribuera au travail que nous nous engageons à faire en dehors du terrain. »

Maheta Molango, PDG de l’Association des footballeurs professionnels, a soutenu les Lionnes dans un déclaration mardi.

« Bien que les problèmes que les Lionnes ont mis en évidence soient spécifiques à la FA, elles rejoignent des joueurs d’un certain nombre de pays à la Coupe du monde qui sont prêts à prendre position lorsqu’ils pensent qu’ils ne sont pas écoutés », a déclaré Molango.

« C’est une énorme erreur de sous-estimer la véritable force du sentiment des joueurs sur ces questions.

« Ce n’est pas une coïncidence si c’est un problème particulier pour les nations où il n’y a pas de véritable accord de négociation collective en place entre les joueurs et les instances dirigeantes. »

D’autres équipes de la Coupe du monde ont été ou sont toujours en conflit avec leurs instances dirigeantes et leurs entraîneurs respectifs.

Un certain nombre de joueurs de l’équipe de France, dont la capitaine Wendie Renard, ne sont revenus dans l’équipe que récemment après avoir refusé de jouer pour l’ancien entraîneur-chef Corinne Diacre, invoquant la nécessité de protéger leur santé mentale.

Douze joueurs espagnols se sont rendus indisponibles pour la sélection dans l’équipe nationale car ils pensent que la FA espagnole n’a pas fait assez pour remédier aux plaintes des joueurs concernant l’environnement de travail.

Les États-Unis et l’Australie ont déclaré qu’ils verseraient des primes à leur équipe, mais pas l’Allemagne.