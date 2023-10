L’Angleterre de Southgate abat davantage de barrières avec la victoire de l’Italie

LONDRES — L’Angleterre a réservé sa place à l’Euro 2024 mardi soir avec le genre de victoire qui suggère qu’elle pourrait bientôt être prête à franchir le dernier obstacle sur son chemin vers la gloire du tournoi.

Le dernier défi que Gareth Southgate devra relever pour mettre fin aux 58 ans d’attente des Trois Lions pour un trophée majeur l’été prochain est peut-être de battre systématiquement les meilleures équipes du football mondial.

L’Angleterre a atteint une demi-finale, une finale et un quart de finale lors des trois tournois de Southgate en tant qu’entraîneur, mais ses détracteurs soulignent fréquemment que les défaites contre la Croatie, l’Italie et la France pour mettre fin à ces séries sont symptomatiques d’un problème de longue date pour s’imposer à l’élite.

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Le bilan de Southgate contre des équipes actuellement classées dans le top 10 de la FIFA avant la victoire 3-1 contre l’Italie mardi était le suivant : 27 matchs, sept victoires, neuf nuls, 11 défaites, ce qui équivaut à un taux de victoire de seulement 26 %.

Dans ce contexte, il s’agit donc d’une performance qui peut inciter les supporters anglais à oser rêver de ce qui pourrait être possible en Allemagne l’été prochain, un succès mérité venant de l’arrière contre les champions d’Europe en titre.

Bien sûr, toute discussion sur la vengeance était fantaisiste compte tenu des enjeux différents, mais cela contiendra néanmoins un sentiment cathartique pour l’Angleterre, battant l’Italie deux ans après sa défaite retardée aux tirs au but de l’Euro 2020 en finale, Marcus Rashford marquant à la fin après avoir a raté l’un des tirs au but décisifs.

Choix de l’éditeur 2 Connexes

Huit de ces titulaires ont commencé le match ici – seuls Luke Shaw, Mason Mount et Raheem Sterling étaient absents – mais c’est Jude Bellingham qui a volé la vedette avec une performance pleine d’action résumée par le deuxième but de l’Angleterre.

Ce sera un nouveau coup de pouce pour la confiance de l’Angleterre qui s’est remise d’un début fragile, encaissant le premier but bien travaillé de Gianluca Scamacca à la 15e minute. En réponse, Bellingham a été renversé par Giovanni Di Lorenzo pour que Harry Kane convertisse un penalty à la 32e minute avant de produire l’un de ces moments révolutionnaires pour lesquels il se forge rapidement une si haute réputation.

Le joueur de 20 ans – oui, encore seulement 20 ans – a remporté le ballon avant de récupérer la passe de Phil Foden avec le genre d’avancée associée à Paul Gascoigne, regardant parmi les 83 194 spectateurs, à son apogée avant de libérer Rashford, qui a coupé à l’intérieur et a décoché un tir bas devant Gianluigi Donnarumma. Kane en a ajouté un troisième avec le genre de jeu d’avant-centre assuré qui a rappelé une fois de plus qu’il a peu de pairs des temps modernes, enregistrant son 61e but international avec une finition merveilleusement assurée.

Southgate aime grignoter les meules historiques de l’Angleterre. Après avoir battu l’Italie en Italie pour la première fois depuis 1961 en mars, l’Angleterre a remporté sa première victoire contre l’Italie. Azzurri sur son sol national depuis 1977.

Ce ne sont pas des réalisations décisives en elles-mêmes, mais elles rappellent néanmoins que l’Angleterre n’a pas été aussi bonne qu’elle l’aurait souhaité depuis très, très longtemps, et Southgate, imprégné comme il l’est de l’histoire des Trois Lions, sait que le progrès est un animal capricieux. Pour une équipe qui n’a même pas réussi à atteindre l’Euro 2008, obtenir une qualification aussi facilement ne devrait pas être tenu pour acquis. Des soirées comme celle-ci sont la preuve tangible que l’Angleterre évolue vers quelque chose comme l’article fini dont elle a besoin pour triompher en Allemagne, collectant des expériences positives qui doivent les aider à exécuter leur plan de match lorsque la pression deviendra la plus aiguë l’été prochain.

L’Angleterre a toujours eu du mal à battre les meilleures équipes du football mondial, mais ce démon a semblé exorcisé mardi avec une victoire complète contre l’Italie. John Walton/PA Images via Getty Images

L’Angleterre a connu son moment le plus exaltant ces derniers temps lorsqu’elle a libéré un nouveau talent sur la scène mondiale – pensez à Michael Owen en 1998 ou Wayne Rooney en 2004 – et Bellingham a la capacité d’avoir le même impact, même si le chat va bien. et vraiment hors du sac compte tenu de sa forme remarquable pour le Real Madrid cette saison.

Southgate a remanié son milieu de terrain pour lui donner la plate-forme lui permettant d’influencer les matchs à partir d’une position se rapprochant de la 10e position, une décision qui semble de plus en plus justifiable chaque semaine qui passe.

Tout comme Bellingham a excellé contre l’Écosse, il l’a fait contre une meilleure opposition ici, apaisant les grognements d’avant-match concernant l’inclusion de Kalvin Phillips dans le cadre de cette plate-forme malgré 167 minutes d’action en équipe première à Manchester City cette saison. Phillips a eu la chance de ne pas être expulsé ici, décrochant un carton jaune précoce pour un défi agricole sur Davide Frattesi avant de s’échapper une seconde malgré un tacle tardif sur Nicolò Barella. Il a été remplacé pour son propre bien, et les 70 minutes qu’il a jouées ici signifient qu’il dispose désormais de plus de temps sur le terrain pour l’Angleterre (188 minutes) que pour son club depuis août. Jordan Henderson a reçu, une fois de plus, un accueil mitigé en tant que remplaçant.

Pourtant, le jeu offensif de l’Angleterre a bénéficié de l’axe Phillips-Declan Rice au milieu de terrain central. Kane a terminé la soirée en tant que meilleur buteur de l’Angleterre à Wembley – surpassant Sir Bobby Charlton avec 24 buts dans ce lieu emblématique – et son influence qui s’étend sur une période aussi longue est profonde : le joueur de 30 ans a été directement impliqué dans 33 buts lors de ses 30 dernières apparitions avec l’Angleterre (27 buts et six passes décisives), dont un but ou une passe décisive lors de chacun de ses 10 derniers matchs.

Rashford, Bellingham et Foden flottant autour de lui semblaient dangereux toute la soirée après ce démarrage lent. Bukayo Saka reviendra de blessure tandis que Jack Grealish et James Maddison restaient inutilisés sur le banc.

L’enthousiasme va désormais monter si Southgate a la majorité de ces joueurs en forme et disponibles l’été prochain. La question ultime reste de savoir s’ils pourront rivaliser avec les meilleurs, mais de telles victoires engendrent un nouvel espoir.