L’Angleterre de Ben Stokes devient encore plus audacieuse alors qu’elle cherche à terminer le balayage historique de la série de tests 3-0 du Pakistan | Nouvelles du cricket

La philosophie de l’Angleterre sous le capitaine Ben Stokes et l’entraîneur Brendon McCullum a été de prendre l’option agressive à chaque tournant – et les touristes ont été encore plus audacieux alors qu’ils partent à la recherche de l’histoire.

L’équipe de Stokes vise à faire ce qu’aucune équipe n’a fait auparavant et à remporter une série de tests 3-0 au Pakistan, avec un adolescent qui n’a que trois matchs de première classe à son actif dans l’espoir de les aider à le faire.

Le batteur de jambes du Leicestershire, Rehan Ahmed, est entré dans l’attaque du bowling et deviendra le plus jeune joueur de cricket masculin de son pays lorsqu’il jouera à Karachi à l’âge de 18 ans et 126 jours.

Ahmed est peut-être un novice du test, mais il n’est pas étranger à l’équipe d’Angleterre – Stokes, en particulier – ayant été dans et autour du groupe dès l’âge de 11 ans, initialement en tant que lanceur de filet en 2016. Il est revenu environ un an plus tard. peu de temps après avoir eu 13 ans et a rapidement fait tourner les têtes également.

“J’ai fait prendre Joe Root à une couverture supplémentaire, Stokes a été entaillé et Alastair Cook aussi”, a déclaré Ahmed. Sports du ciel en février alors qu’il envisageait de renvoyer certains des meilleurs joueurs à l’entraînement.

“Je jouais au bowling avec des joueurs internationaux et je jouais bien. C’est à ce moment-là que j’ai pensé:” Je veux jouer au cricket pour gagner ma vie “.”

C’est ce qu’Ahmed est en train de faire. Sous contrat avec Leicestershire, pour qui il a remporté cinq guichets et marqué un siècle lors de son dernier match de première classe en septembre, et sous contrat avec Southern Brave, pour qui il a fait cinq apparitions lors de la deuxième édition de The Hundred cet été.

La prochaine étape d’Ahmed – son arc de test – est sa plus grande de toutes et cela s’applique également à l’Angleterre. Une victoire en série au Pakistan est formidable, mais un balayage net couronnerait vraiment ce qui a été un revirement de test stupéfiant. Cela les verrait passer d’une victoire sur 17 à neuf victoires sur 10.

Des questions ont été posées pour savoir si le style de roue libre de l’Angleterre, qui a donné six victoires en sept tests à domicile, fonctionnerait sur des terrains plats pakistanais où le cricket attritionnel était auparavant la norme, alors que peu auraient peut-être prédit que l’équipe de Stokes serait 2-0 avec un à jouer. quand, à la veille du premier Test, la maladie a balayé le camp et les discussions se sont tournées vers un possible départ différé.

La maladie s’est atténuée, mais l’intention ne l’a pas été avec les scores époustouflants de l’Angleterre, y compris le matraquage de plus de 500 le premier jour de la série à Rawalpindi, et le leadership offensif de Stokes aidant les touristes à devenir la première équipe anglaise à remporter deux tests lors d’une tournée à l’extérieur. du Pakistan.

La capitainerie agressive de Stokes à déclarer au thé le quatrième jour du test de Rawalpindi et à laisser au Pakistan une poursuite tentante de 343 en quatre sessions a été à juste titre saluée, mais c’est sa capitainerie astucieuse qui a permis à l’Angleterre de gagner ce match alors qu’il retardait le déploiement de la deuxième nouvelle balle alors que lui, Ollie Robinson et James Anderson trouvaient un swing inversé avec l’ancienne.

Puis, à Multan, ses champs agressifs continus et ses changements de bowling astucieux, y compris le fait de ne pas faire venir l’extraordinaire lanceur de nouvelles balles James Anderson jusqu’au cinquième changement de la deuxième manche, ont de nouveau fonctionné alors que l’Angleterre remportait une autre victoire en fin de journée.

Le succès à Multan a décroché un premier triomphe en série contre le Pakistan à l’extérieur depuis l’équipe de Nasser Hussain en 2000.

S’exprimant après le test de Multan, Sky Sports Cricket Michael Atherton a déclaré à propos de Stokes: “Il a transformé l’équipe de test match d’Angleterre, a galvanisé une équipe avec peu de changements, et c’est la mesure du leadership. Il sera l’un de nos plus grands capitaines au moment où il terminera, je pense.

“Je ne me souviens pas d’un autre capitaine, certainement en Angleterre et peut-être dans le monde entier, qui a eu un impact aussi dramatique et immédiat lors de sa prise de fonction.

“Pensez où était l’Angleterre. Ils ont été terribles dans les Cendres et ont ensuite été battus par les Antilles dans les Caraïbes. C’est incroyable comme cela a changé et c’est grâce au leadership. C’est incroyable.”

La renaissance de l’équipe de test dirigée par Stokes a vraiment aiguisé l’appétit pour les cendres de l’été prochain.

L’Australie y pensera, malgré une grosse série qui débutera à domicile contre l’Afrique du Sud samedi, et l’Angleterre y pensera aussi. L’une des raisons pour lesquelles Anderson s’est reposé pour le match final contre le Pakistan est en pensant à cette série contre l’équipe de Pat Cummins.

L’Australie affrontera une équipe d’Angleterre très différente, dans l’état d’esprit sinon le personnel, en juin et juillet de l’année prochaine. L’équipe qui s’est effondrée sur une défaite 4-0 Down Under l’hiver dernier et qui craignait une course-poursuite de 273 sur 75 overs contre la Nouvelle-Zélande à Lord’s en juin 2021 alors qu’aucun point du Championnat du monde de test n’était en jeu a été remplacée par un groupe intrépide des joueurs de cricket.

Une équipe audacieuse qui brise les frontières et les records d’exécution, qui supprime les conventions de test de cricket et apparemment toutes les équipes auxquelles elle est confrontée, et qui n’a pas peur de donner un test à un adolescent avec seulement trois matchs de première classe à son actif. début de match.

Transformation terminée, maintenant pour le balayage.

