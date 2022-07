L’Angleterre Danni Wyatt excitée pour un énorme mois de sport féminin avant l’ODI contre l’Afrique du Sud | Nouvelles du cricket

Danni Wyatt lève sa batte après avoir marqué un siècle lors de la demi-finale de la Coupe du monde de cricket féminin ICC 2022 contre l’Afrique du Sud

Danni Wyatt a souligné un “mois massif pour le sport féminin” avant le premier match international d’une journée de l’Angleterre contre l’Afrique du Sud lundi.

Les équipes entrent dans le match de Northampton avec deux points chacune de la série multi-format après le seul match test terminé dans un match nul sous la pluie.

Le match sera le premier de l’équipe de Heather Knight dans le format depuis leur défaite en finale de la Coupe du monde contre l’Australie alors qu’ils intensifient leur préparation pour les Jeux du Commonwealth, où le cricket T20 fait ses débuts à Edgbaston.

Avec les Jeux du Commonwealth et l’accent mis sur l’Euro 2022, Wyatt pense que c’est une période passionnante pour le sport féminin.

“C’est un mois énorme pour le sport féminin. Vous avez l’Euro, vous nous faites jouer aussi”, a déclaré Wyatt.

“J’ai eu la chance d’aller à Old Trafford avec quelques filles l’autre soir, ce qui était une atmosphère irréelle.

“J’étais sous le choc de la qualité de l’ambiance et j’espère que les filles pourront aller jusqu’au bout et gagner l’Euro, ce serait classe.

“Nous sommes également toutes derrière les filles. Je suis une grande fan des Lionnes et la plupart de nos filles le sont aussi, c’est super à regarder.”

Après la retraite internationale d’Anya Shrubsole après la Coupe du monde, annonçant une nouvelle ère pour l’Angleterre, Wyatt pense que les nouveaux visages de l’équipe se sont bien adaptés.

Elle a poursuivi: “Ils se sont très bien intégrés au groupe. Ils font des allers-retours dans les équipes depuis un moment maintenant et j’ai beaucoup joué au cricket avec Lauren (Bell) aux (Southern) Vipers et avec ( Issy) Wong aussi, donc ils se sont tous les deux très bien intégrés et vous avez pu voir dans le match test à quel point ils ont bien joué.

“Donc je suis sûr que s’ils ont leur chance dans cette série, ils la saisiront.”

L’Angleterre tentait de forcer une victoire lors du match test lorsque la pluie est tombée à Taunton le dernier jour, mais Wyatt pense que son équipe devra être à son meilleur pour battre l’Afrique du Sud.

“L’Afrique du Sud a montré à quel point elle est bonne lors de ces grands tournois et chaque fois qu’elle en a l’occasion”, a-t-elle déclaré.

“Ils jouent très bien en équipe et ils ont des joueurs exceptionnels dans leur équipe et nous allons devoir apporter notre meilleur jeu tout au long de cette série.”