L’Angleterre coule l’Écosse 3-1 alors que Jude Bellingham joue pour Three Lions

L’Écosse contre l’Angleterre est la plus ancienne rivalité du football international. Jude Bellingham est l’une des jeunes stars les plus brillantes du sport.

Et mardi, le milieu de terrain du Real Madrid a poursuivi son excellent début de saison en incitant l’Angleterre à une victoire 3-1 à Hampden Park.

Bellingham a marqué un but et fourni une passe décisive à Harry Kane après que Phil Foden ait donné l’avantage aux Trois Lions lors du match célébrant le 150e anniversaire de la Scottish Football Association. Un but contre son camp de Harry Maguire a fourni le seul moment de joie pour les hôtes.

Bellingham est de retour avec ses coéquipiers anglais après avoir fait un début de vie sensationnel à Madrid, où il a marqué cinq buts en quatre matchs depuis son arrivée du Borussia Dortmund en juin pour un montant qui pourrait atteindre 139 millions de dollars.

Il s’impose rapidement comme l’un des joueurs d’élite mondiaux et jouera probablement un rôle central dans la tentative de l’Angleterre de remporter le Championnat d’Europe l’année prochaine.

« Il est tellement mature pour son âge, un talent irréel, un talent énorme et important pour nous dans notre façon de jouer », a déclaré Foden. « Nous avons beaucoup besoin de Jude et c’est un plaisir de jouer avec lui et nous nous lions très bien. »

Bellingham, 20 ans, a dominé une équipe écossaise qui est sur le point de se qualifier pour l’Euro 2024 après avoir remporté cinq matchs sur cinq lors des qualifications pour dominer un groupe qui comprend l’Espagne.

Bellingham a déclaré qu’il n’était pas satisfait de sa performance lors du match nul 1-1 de l’Angleterre contre l’Ukraine samedi.

« Ce n’était pas du tout mon meilleur niveau et la motivation est toujours de revenir à mon meilleur niveau. Je suis arrivé quelque part près ce soir », a-t-il déclaré.

La forme de l’Écosse avait donné à ses supporters l’espoir d’une victoire célèbre contre son rival le plus féroce lors de la 116e rencontre entre les équipes.

L’événement remonte à 1872 et, à l’exception d’une pause pendant la Seconde Guerre mondiale, l’affrontement a eu lieu chaque année jusqu’en 1989.

Ce n’était que la neuvième rencontre depuis, avec la majorité de ces matches en tournois ou en qualifications.

La rivalité reste intense même en l’absence de matchs réguliers et cela était évident avant le coup d’envoi lorsque l’hymne national anglais a été noyé par les huées du public local.

Une minute de silence en signe de respect pour le regretté sélectionneur écossais Craig Brown et pour les personnes touchées par les événements tragiques au Maroc et en Libye a ensuite été perturbée par certaines parties du stade.

L’atmosphère hostile n’a pas empêché l’Angleterre d’affirmer son autorité dès le début et les visiteurs menaient 2-0 à la mi-temps.

Bellingham et Foden ont séparé l’Écosse par leurs mouvements et leurs passes.

Foden a fait preuve d’une touche habile pour détourner le centre de Kyle Walker à la 32e minute au-dessus de la ligne à bout portant.

Trois minutes plus tard, Bellingham a profité d’une erreur d’Andy Robertson dans la surface écossaise et a décoché un tir dans une surface bondée.

L’Écosse n’a pas réussi à enregistrer un tir cadré avant la pause et s’est montrée peu menaçante en seconde période jusqu’à ce qu’elle se voit offrir un moyen de revenir dans le match.

Il est venu du pied du remplaçant à la mi-temps Maguire, qui a poussé le centre de Robertson dans son propre filet à la 67e.

Cela a suscité une réaction de la foule, mais c’est l’Angleterre qui a intensifié l’intensité.

Le remplaçant Eberechi Eze a été refusé par le gardien écossais Angus Gunn alors qu’il marquait le but et à la 81e, Kane a complété le score.

Bellingham a été le passeur avec une passe déguisée au bord de la surface et Kane a terminé cliniquement pour son 59e but, un record pour l’Angleterre.

« L’Angleterre a commencé comme l’équipe d’élite qu’elle est. Nous n’en sommes pas là, mais nous essayons de nous développer, de nous améliorer », a déclaré le sélectionneur écossais Steve Clarke. « Nous sommes toujours revenus plus forts de l’adversité, et espérons que ce sera le cas. »

L’Écosse a besoin de deux points pour se qualifier pour l’Euro 2024.

« Le camp a été un succès car nous avons un bilan parfait dans le groupe de qualification. Nous sommes dans une bonne position », a ajouté Clarke.

