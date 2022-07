L’Angleterre contre l’Allemagne à Wembley ? Ça ne va pas mieux que ça, dit la capitaine allemande Alexandra Popp | Nouvelles du football

La capitaine de l’Allemagne et buteuse en demi-finale, Alexandra Popp, a déclaré que “ce n’est pas mieux” que d’affronter l’Angleterre à Wembley lors de la finale de l’Euro 2022 dimanche.

Popp a marqué les deux buts alors que l’Allemagne a atteint sa neuvième finale du Championnat d’Europe en 11 matches, battant la France 2-1 à Milton Keynes.

Il met en place un affrontement alléchant avec les Lionnes et sera une rediffusion de la finale de l’Euro 2009, que l’Allemagne a remportée 6-2.

Popp a déclaré après le match: “Je ne peux pas le mettre en mots. Nous avons joué un match incroyable et avons tout jeté. Nous sommes incroyablement heureux; personne ne nous attendait. Nous sommes en finale à Wembley contre l’Angleterre – ce n’est pas le cas. obtenir mieux que cela.

“Nous avons gagné notre confiance en nous dans tous les matchs. L’équipe est tout simplement géniale; ils me soutiennent et sont heureux avec moi après toute mon histoire de souffrance. Maintenant, il est temps de se régénérer rapidement.”

L’attaquant est désormais à égalité avec l’attaquant anglais Beth Mead pour le Soulier d’or de l’Euro 2022, les deux joueurs ayant marqué six buts jusqu’à présent. Popp, cependant, a marqué à chaque match jusqu’à présent, tandis que Mead n’a pas trouvé le filet contre l’Espagne en quart de finale.

Mais la capitaine allemande dit qu’elle ne se concentre pas sur la distinction individuelle, ajoutant : “Ce n’est pas ma priorité ; ma priorité est de gagner l’Euro. Si j’ai la chance de couronner le titre avec cet exploit, ce serait bien – mais si ça n’arrive pas, alors je serai toujours heureux.”

Voss-Tecklenburg : Pure fierté d’une victoire totalement méritée

L’entraîneure de l’Allemagne, Martina Voss-Tecklenburg, estime que son équipe méritait d’être en finale dimanche, mais a qualifié la demi-finale d'”épuisante”.

“Je ressens une pure fierté pour cet exploit et ces joueuses du numéro un au 23”, a-t-elle déclaré. “Nous avons travaillé si dur et sommes devenus un groupe si soudé qui se soutient sur le terrain. Nous méritions totalement de gagner.

“La France a fait un changement pour la seconde mi-temps après n’avoir tiré qu’un seul but avant la pause. Nous savions qu’ils pouvaient faire plus offensivement et nous faire mal. C’était un formidable effort d’équipe et c’est ce que nous voulions. Cela a fonctionné à la fin mais c’était super excitant et super épuisant.”

Image:

Alexandra Popp a marqué deux fois pour l’Allemagne lors de leur victoire 2-1 contre la France





Dans l’attente d’affronter l’Angleterre pour son neuvième titre européen record, Voss-Tecklenburg a ajouté : “Ce sera une grande fête du football, c’est un match classique et l’Angleterre a été incroyable dans ce tournoi, chaque match plein de dynamique, de charges et de beaucoup de buts, mais les 30 premières minutes contre la Suède ont montré que vous pouviez leur faire du mal.

“Nous jouerons à Wembley devant 80 000 joueurs, la plupart probablement pour l’Angleterre, très peu pour nous mais nous acceptons le défi.

“Je suis très fier. J’attends avec impatience ce match, ce sera une finale incroyable.”

Diacre remet en question un temps de récupération plus court

Image:

Corinne Diacre console ses joueurs après la sortie de la France de l’Euro 2022





L’Allemagne a disputé son quart de finale deux jours plus tôt que la France, qui a également dû faire face à des prolongations, avant le choc à Milton Keynes, et l’entraîneure française Corinne Diacre estime que 48 heures de plus auraient pu faire la différence dans le match.

“Nous avons vu que certaines joueuses françaises n’étaient peut-être pas au niveau de leur condition physique normale, mais nous n’avons pas abandonné, nous n’avons pas jeté l’éponge”, a-t-elle déclaré.

“Peut-être que si nous avions 48 heures de plus [rest)] ça aurait été différent. Je ne sais pas à quoi auraient ressemblé les joueurs, mais je ne pense pas que nous devrions enlever cette victoire à l’Allemagne.

Image:

Le tir féroce de Kadidiatou Diani a été repoussé par la gardienne Merle Frohms pour l’égalisation de la France





“Nous nous sommes heurtés à une équipe très forte et magnifiquement athlétique. La déception est assez lourde dans l’air en ce moment et nous devons nous serrer les coudes.

“De toute évidence, la déception est le sentiment dominant en ce moment parce que nous avons perdu ce match, mais nous avons des bases sur lesquelles bâtir et nous avons juste besoin d’un peu de temps.

“Ce n’était pas notre soirée, peut-être que ce n’était tout simplement pas notre compétition cette année. Nous construisons quelque chose de fort ensemble, un groupe qui travaille dur et un groupe qui n’aime pas perdre.”

La phase à élimination directe…

Quarts de finale

mercredi 20 juillet

Quart de finale 1 : Angleterre 2-1 Espagne (AET)

jeudi 21 juillet

Quart de finale 2 : Allemagne 2-0 Autriche

vendredi 22 juillet

Quart de finale 3 : Suède 1-0 Belgique

samedi 23 juillet

Quart de finale 4 : France 1-0 Pays-Bas (AET)

Demi finales

mardi 26 juillet

Demi-finale 1 : Angleterre 4-0 Suède

mercredi 27 juillet

Demi-finale 2 : Allemagne 2-1 France

Final

dimanche 31 juillet

Angleterre vs Allemagne – coup d’envoi 17h, Wembley

