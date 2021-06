Gareth Southgate a confirmé que l’Angleterre continuerait à se mettre à genoux tout au long de l’Euro 2020, même si cette décision pourrait créer une « réaction défavorable » envers sa propre équipe.

L’Angleterre revient dimanche au Riverside Stadium de Middlesbrough pour son dernier match amical d’échauffement contre la Roumanie, quatre jours après avoir affronté l’Autriche devant environ 7 000 fans, dont beaucoup ont choisi de huer les joueurs alors qu’ils faisaient le geste avant le coup d’envoi.

Southgate a tenu une réunion pour discuter de la situation et a révélé la position de l’équipe lors d’une conférence de presse samedi après-midi.

« Je pense que nous devons accepter qu’il puisse y avoir des éléments de la foule qui huent », a déclaré Southgate. « Ce serait extrêmement décevant pour nous, mais nous sommes prêts à traverser cela, donc quoi qu’il arrive, nous sommes catégoriques, c’est la position que nous allons adopter tout au long du tournoi. Si cela se produit lors des prochains matchs, nous n’en discuterons pas après parce que nous ne voulons pas donner de l’oxygène à ces gens.

« La seule raison pour laquelle j’ai convoqué la réunion était que je voulais pouvoir représenter correctement les joueurs lorsque j’en parlais et je craignais que ce qui s’était passé puisse affecter les jeunes joueurs en particulier lorsque cela s’était produit juste avant le coup d’envoi.

« J’aurais été confus et j’aurais été… Je ne sais pas comment j’aurais réagi en tant que jeune joueur, mais en gros, les gens huent leur propre équipe. Je ne comprends pas vraiment cela. Si vous n’êtes pas d’accord avec la situation alors vous n’avez pas à applaudir ou vous n’avez rien à faire.

« Mais huer votre propre équipe est une réponse très étrange dans mon esprit. Je voulais évaluer que les joueurs étaient heureux de continuer. Il y a une acceptation que ce geste perd de son impact parce que nous y allons maintenant depuis une saison mais Je pense qu’avant un championnat d’Europe où les matchs vont faire le tour du monde, ce moment juste avant le coup d’envoi qui sera diffusé partout, aura un impact significatif.

« Si nous ne pouvons affecter qu’une poignée de personnes, nous aurons rendu le monde meilleur pour les autres. Je pense que nous affecterons plus d’une poignée de personnes et pour cette raison, cela vaut la peine que nous continuions. »

Le milieu de terrain de Leeds Kalvin Phillips a admis qu’il était « confus et déçu » par la réaction de certains fans.

« Je pense que ces gens devraient se mettre à la place de ces jeunes joueurs et comment cela doit se sentir. Si c’était leurs enfants, s’ils sont assez vieux pour avoir des enfants, que ressentiraient-ils à l’idée que leurs enfants se trouvent dans ce genre de situation, » a ajouté Southgate.

« La chose la plus importante pour nos joueurs est de savoir que nous sommes totalement unis là-dessus. Nous sommes totalement engagés à nous soutenir les uns les autres, à soutenir l’équipe. Nous nous sentons plus que jamais déterminés à mettre le genou à terre dans ce tournoi.

Les joueurs anglais ont été hués par certains supporters pour s’être mis à genoux. Photo par Alex Pantling – La FA/La FA via Getty Images

« Nous acceptons qu’il puisse y avoir une réaction indésirable et nous allons simplement l’ignorer et aller de l’avant. Je pense que les joueurs en ont assez de parler des conséquences de: » Devraient-ils? Ne devraient-ils pas?’ Ils en ont assez, vraiment. »

On espère de plus en plus que le défenseur de Manchester United Harry Maguire et le milieu de terrain de Liverpool Jordan Henderson pourraient être disponibles pour le match d’ouverture du Groupe D de l’Angleterre contre la Croatie le 13 juin alors qu’ils se remettent respectivement de blessures à la cheville et à l’aine.

« Notre équipe médicale est satisfaite des progrès de Harry et en particulier au cours des deux derniers jours, mais tous les conseils sont qu’il devrait être disponible et il s’agit de savoir quand il peut reprendre l’entraînement avec le groupe et à quelle vitesse nous pouvons progresser. lui », a déclaré Southgate.

« Bien sûr, il y a toujours ce risque avec toute blessure que vous n’ayez qu’un seul revers mineur et deux ou trois jours ici et là affecte vraiment ces délais. »

Henderson est susceptible d’être impliqué contre la Roumanie alors qu’il vise sa première action compétitive depuis février, mais son coéquipier de Liverpool Trent Alexander-Arnold a quitté le camp après avoir été exclu du tournoi en raison d’une blessure à la cuisse.

« C’est navrant pour n’importe quel joueur d’arriver à la veille d’un tournoi majeur, d’être nommé dans l’équipe puis de rater une blessure. Vous savez à quel point ces opportunités sont rares et même s’il est un jeune joueur qui va avoir son opportunités à nouveau – je le crois fermement – c’est un moment vraiment difficile pour lui et une grande déception pour nous aussi », a déclaré Southgate.

« La seule chose dont j’étais content, c’est qu’immédiatement après le match, je n’aimais pas l’apparence de la blessure, mais au moins il semble qu’il devrait aller bien pour la pré-saison et la saison prochaine. C’est un très petit point positif. dans la situation dans laquelle il se trouve. »