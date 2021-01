Le taux de coronavirus R en Angleterre est maintenant compris entre 0,7 et 1,0, selon les dernières estimations du SAGE – mais les chiffres officiels montrent que plus d’un million de personnes portaient le virus la semaine dernière et suggèrent que les infections se sont stabilisées.

Le groupe consultatif scientifique du gouvernement pour les urgences a déclaré que la valeur de la reproduction – le nombre moyen de personnes infectées par chaque patient Covid – avait légèrement diminué par rapport à la plage de la semaine dernière de 0,8 à 1,0.

Le groupe a averti que les cas « continuent à être dangereusement élevés et que le public doit rester vigilant pour garder ce virus sous contrôle, protéger le NHS et sauver des vies ».

Pour l’ensemble du Royaume-Uni, le SAGE estime que le taux R se situe entre 0,7 et 1,1, un changement par rapport à 0,8 et 1,0 la semaine dernière. L’élargissement de la fourchette « reflète un changement d’incertitude » dans la rapidité avec laquelle le virus se propage, ont déclaré les experts.

Le SAGE a averti que son estimation du taux R est d’environ une semaine obsolète et ne tient compte que des infections, des hospitalisations et des décès jusqu’au 25 janvier.

Pendant ce temps, un rapport du Bureau des statistiques nationales publié aujourd’hui estimait que 1,01 million de personnes étaient porteuses de la maladie à un moment donné au cours de la semaine se terminant le 23 janvier, soit l’équivalent d’une personne sur 55.

Mais il y avait encore de grandes disparités régionales, avec un sur 35 soupçonné d’avoir eu le virus à Londres, contre un sur 85 dans le Yorkshire et un sur 70 dans les East Midlands.

C’est la quatrième semaine consécutive que l’ONS estime que plus d’un million de personnes en Angleterre ont été infectées par Covid un jour donné et le chiffre d’aujourd’hui n’est que légèrement en baisse par rapport à l’estimation de la semaine dernière de 1,02 million.

On craint que la variante super-infectieuse de Kent, qui serait au moins 50% plus transmissible que la souche d’origine et 30% plus mortelle, ait rendu les verrouillages moins efficaces.

L’ONS estime qu’environ une personne sur 70 était porteuse du virus au Pays de Galles la semaine dernière, une sur 50 en Irlande du Nord et une sur 110 en Écosse. Les statisticiens ont déclaré que les cas s’étaient «stabilisés» dans les trois pays.

Des données séparées de l’étude ZOE COVID sur les symptômes ont révélé que de nouveaux cas diminuent chaque jour dans toutes les régions du Royaume-Uni, «mais le rythme du déclin s’est ralenti».

Les chercheurs estiment qu’il y a actuellement 28 645 nouveaux cas symptomatiques quotidiens de Covid à travers le Brtain en moyenne, contre 34 133 il y a une semaine, soit une diminution de 22%. Leurs estimations sont inférieures à celles de l’ONS car elles ne portent que sur les cas symptomatiques, qui représentent une minorité de l’ensemble des infections.

Depuis le pic de 69 000 nouveaux cas par jour aux alentours du 1er janvier, les cas ont chuté de 60%, selon l’application. Mais le professeur Tim Spector, le principal chercheur à l’origine de l’étude, a déclaré: « Les cas sont toujours en baisse, ce qui est une bonne nouvelle, mais il y a des signes que cette diminution de 60% s’essouffle. »

Le professeur James Naismith, directeur du Rosalind Franklin Institute et expert à l’Université d’Oxford, a déclaré que le rapport de l’ONS d’aujourd’hui n’était «pas une bonne nouvelle».

«Alors que les cas sont clairement en baisse par rapport à leur pic (également observé dans les admissions à l’hôpital) au cours des deux dernières semaines, la baisse peut s’être arrêtée, la semaine prochaine le confirmera», a-t-il déclaré.

… mais les cas de Covid ont chuté dans 97% des autorités locales en Angleterre la semaine dernière Toutes les autorités locales d’Angleterre, sauf cinq, ont vu les infections à coronavirus chuter la semaine dernière, les données officielles montrent clairement que les cas ont tendance à baisser à travers le pays pendant le verrouillage. Les chiffres de Public Health England publiés aujourd’hui révèlent que 144 zones sur 149 (97%) ont enregistré une baisse des tests positifs hebdomadaires au cours des sept jours précédant le 24 janvier, confirmant que les cas sont désormais en baisse dans toutes les régions d’Angleterre. Les taux d’infection ont chuté de plus d’un tiers dans 40 collectivités locales et ont fortement chuté de plus d’un quart dans 48 autres régions. Les cas sont en baisse dans tous les groupes d’âge, ce qui constitue un autre signe positif de la lutte britannique contre Covid. Le rapport PHE montre que, dans l’ensemble, les cas chutent plus rapidement dans le sud-est et à Londres, qui sont devenus les épicentres Covid du Royaume-Uni après une épidémie de la souche Kent hautement contagieuse à l’automne. Les infections dans ces régions sont tombées de plus en plus vite pendant la fermeture nationale, car elles ont été soumis à des restrictions sévères de niveau 4 en décembre, tandis que le reste du pays jouissait de plus de libertés, ce qui leur a donné une longueur d’avance, et que leurs taux d’infection chutent à partir de pics plus élevés. Mais les chiffres montrent maintenant que des régions du nord de l’Angleterre, du Yorkshire et des Midlands ont commencé à rattraper leur retard, avec des endroits comme York (-38%), Liverpool (-35%) et Manchester (-26%). voir des baisses hebdomadaires importantes. Les scientifiques avertissaient depuis des semaines que la fermeture nationale avait un effet sur certaines parties de l’Angleterre, mais pas toutes. Mais les dernières données prometteuses suggèrent que les mesures draconiennes ont maintenant partout l’impact souhaité. La plus forte baisse des taux d’infection la semaine dernière a été enregistrée à Thurrock, dans l’Essex, où le taux de cas hebdomadaire est passé de 757 pour 100 000 personnes à 406, soit une baisse de plus de 46%. Huit arrondissements de Londres ont connu des chutes similaires d’une semaine à l’autre, Tower Hamlets et Lambeth enregistrant chacun une baisse de 42%. Les taux de cas sont maintenant de 393 pour 100 000 et 397,5, respectivement. Havering et Islington ont tous deux vu les taux chuter de 41%, à Newham, ils ont chuté de 40% et à Enfield, Hammersmith et Fulham et Kensington et Chelsea, il y a eu une baisse de 39%. L’île de Wight a complété le top 10, où les cas sont passés de 612,96 pour 100 000 à 366,79, soit l’équivalent d’une baisse de 40%. Seules cinq autorités locales – principalement dans le Yorkshire – ont vu les tests Covid positifs continuer à augmenter la semaine dernière, mais les augmentations ont été relativement faibles. Wakefield, dans le West Yorkshire, a subi la plus forte augmentation avec 9 pour cent, le taux passant de 229 pour 100 000 à 250. À Bradford, également dans le West Yorkshire, le taux est passé de 274 à 292,34, soit une hausse de 6 pour cent. À Barnsley, dans le Yorkshire du Sud, il y a eu une augmentation de 5% par semaine. Le taux d’infection y est passé de 246 pour 100 000 à 259. L’arrondissement métropolitain de Calderdale dans le West Yorkshire a subi une augmentation de 3 pour cent, tandis que North Tyneside, dans le nord-est, n’a augmenté que de 1 pour cent.

«La prévalence des taux d’infection reste élevée et cela se traduira par un nombre élevé de décès dans les semaines à venir. La nouvelle variante s’est avérée, comme nous le craignions, très difficile à supprimer avec les mesures de verrouillage britanniques.

«Avec plus de 100 000 morts, je me rends compte que la certitude de milliers de morts supplémentaires est une sombre nouvelle. Les familles et les amis auront payé un prix affreux pour l’échec de la suppression du virus.

Le professeur Naismith a déclaré que la collecte de vaccins était «de manière réaliste le seul moyen de sortir de l’impasse dans laquelle nous nous trouvons».

« Si la Grande-Bretagne peut donner des leçons au monde sur la vaccination, alors nous avons certainement des leçons à apprendre sur la façon de supprimer le virus.

«Le SRAS-COV-2 est un problème mondial, nous ne serons pas en sécurité tant que le virus fait rage n’importe où. La nouvelle variante, si elle se propage dans les pays plus pauvres, sera dévastatrice simplement parce qu’elle semble être beaucoup plus contagieuse et submergera donc les services de santé.

«Il est d’une importance cruciale que nous soutenions et aidions les efforts de vaccination dans les pays les plus pauvres, que nous continuions à développer des traitements à large spectre et que nous éliminions le virus dans toute la population britannique.

Les données de l’ONS montrent que Londres continue d’avoir la plus forte proportion de personnes susceptibles d’être testées positives pour le coronavirus dans toutes les régions d’Angleterre, avec environ une personne sur 35 dans les ménages privés qui aurait eu Covid-19 entre le 17 et le 23 janvier. Ceci est inchangé sur le devis du 10 au 16 janvier.

Pour le nord-ouest de l’Angleterre, la dernière estimation est d’une personne sur 45, et pour le nord-est de l’Angleterre, l’estimation est d’une personne sur 50.

Les autres estimations sont d’une personne sur 55 dans les West Midlands, une sur 60 dans l’est de l’Angleterre et le sud-est de l’Angleterre, une sur 70 dans les East Midlands et le sud-ouest de l’Angleterre, et une sur 85 dans le Yorkshire et le Humber.

L’étude ONS est basée sur 173 508 tests sur écouvillon envoyés à des foyers aléatoires à travers le Royaume-Uni au cours des deux dernières semaines. Ils ont renvoyé 3 293 tests positifs, que l’ONS utilise ensuite pour extrapoler au reste du pays à l’aide de la modélisation mathématique.

L’étude n’inclut pas les personnes séjournant dans des hôpitaux ou dans des maisons de soins, où Covid serait toujours répandu, ce qui signifie que ses résultats peuvent sous-estimer l’ampleur réelle de la crise actuelle.

Pendant ce temps, l’étude des symptômes de Covid, dirigée par King’s College London, est basée sur 16 353 tests sur écouvillon effectués entre le 10 janvier et le 24 janvier.

Elle a révélé que les zones à risque le plus élevé au Royaume-Uni sont actuellement Liverpool, où une sur 68 aurait Covid, Londres (une sur 74) et Birmingham et Black Country (une sur 96).

Tim Spector OBE, scientifique principal de l’application ZOE COVID Symptom Study et épidémiologiste au King’s College de Londres, a déclaré: « Les cas continuent de baisser, ce qui est une bonne nouvelle, mais il y a des signes que cette diminution de 60% s’essouffle dans certains domaines. commence déjà à voir les valeurs R remonter à 1.0.

«Avec un nombre de cas actifs (prévalence) de 520 000 et diminuant lentement, le risque d’infection reste élevé et il est donc important de poursuivre les mesures sociales pour réduire la transmission.

«Nous devons nous rappeler qu’il existe d’autres symptômes précoces du virus tels que maux de tête, fatigue et maux de gorge. Si plus de personnes s’isolaient et se faisaient tester lorsqu’elles vivent ces expériences, nous pourrions attraper les gens plus tôt et réduire la transmission.

«Les personnes signalant ces symptômes dans l’application ZOE, pas seulement les trois classiques, se verront proposer un test. Les admissions à l’hôpital diminuent légèrement, ce qui est une bonne nouvelle et est conforme à nos prévisions, car les cas diminuent depuis trois semaines.

«Avec le déploiement continu du vaccin auprès du personnel hospitalier, les plus âgés et les plus vulnérables, nous espérons que nous commencerons bientôt à voir un impact réel sur les niveaux d’infection et la pression hospitalière.