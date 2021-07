L’Angleterre comprend neuf joueurs non plafonnés dans les ODI révisés pour le Pakistan après une épidémie de coronavirus dans le groupe initial | Nouvelles de cricket

Ben Stokes revient capitaine d’une équipe d’Angleterre révisée avec neuf joueurs non capés

L’Angleterre a nommé neuf joueurs non plafonnés dans son équipe révisée pour la série ODI contre le Pakistan à la suite d’une épidémie de coronavirus dans le groupe initial.

Ben Stokes revient capitaine de l’équipe après s’être remis d’une blessure au doigt, Dawid Malan, qui a quitté l’équipe pour des raisons personnelles, revient également dans le giron pour jouer aux côtés d’une multitude de nouveaux visages, mais il n’y a pas de place pour Alex Hales.

Les batteurs d’essai Zak Crawley et Dan Lawrence rejoignent le sertisseur de Durham Brydon Carse, Tom Helm de Middlesex, le polyvalent de Somerset Lewis Gregory, Will Jacks de Surrey, le bras gauche du Gloucestershire David Payne, le batteur d’ouverture de Sussex Phil Salt et le gardien de guichet de Middlesex John Simpson comme ceux du Le groupe de 18 joueurs n’a pas encore joué pour l’Angleterre dans le cricket à 50.

« C’est une excellente occasion de jouer sur la plus grande scène, et pour la plupart des joueurs sélectionnés, ce n’est pas nécessairement quelque chose à quoi ils s’attendaient il y a 24 heures », a déclaré le directeur général du cricket masculin anglais, Ashley Giles.

« C’est un groupe de joueurs passionnant, avec de jeunes talents et des joueurs qui ont impressionné au niveau national pendant une longue période.

Zak Crawley pourrait être en ligne pour faire ses débuts avec le ballon blanc pour l’Angleterre

« Nous sommes dans un territoire sans précédent, en termes de remplacement d’une équipe entière et d’une équipe de direction, et je suis très fier de la façon dont tout le monde s’est réuni pour le faire – à la fois au sein de la BCE et du jeu du comté. »

L’Angleterre a été forcée de sélectionner une nouvelle équipe pour les sept tests positifs de Covid-19 qui ont poussé toute l’équipe à l’isolement.

Trois joueurs anglais et quatre membres du personnel des coulisses ont été testés positifs pour Covid-19, le reste de l’équipe étant considéré comme des contacts étroits.

Le premier ODI est jeudi à Cardiff, en direct sur Sky Sports Cricket, et ira toujours de l’avant.

Angleterre vs Pakistan Vivre de

Stokes sera capitaine de l’Angleterre après plusieurs semaines d’absence avec un doigt fracturé, bien qu’Eoin Morgan ait initialement déclaré qu’il serait trop tôt pour que le polyvalent soit pris en compte.

Chris Silverwood n’était pas en charge de la série ODI contre le Sri Lanka car il faisait une pause et sera disponible pour revenir en tant qu’entraîneur-chef.

« Nous sommes conscients que l’émergence de la variante Delta, ainsi que notre éloignement de l’application stricte des environnements biosécurisés, pourraient augmenter les risques d’épidémie », a déclaré Tom Harrison, directeur général de la BCE.

L'Angleterre a été forcée de sélectionner une nouvelle équipe pour la série ODI du Pakistan après que sept tests positifs de Covid-19 ont poussé toute l'équipe à l'isolement

« Nous avons fait un choix stratégique pour essayer d’adapter les protocoles, afin de favoriser le bien-être général de nos joueurs et de notre staff d’encadrement qui ont passé une grande partie des 14 derniers mois à vivre dans des conditions très restreintes.

« Du jour au lendemain, nous avons travaillé rapidement pour identifier une nouvelle équipe, et nous sommes reconnaissants à Ben Stokes qui retournera en Angleterre en tant que capitaine.

« Nous reconnaissons également l’impact que cette nouvelle aura sur nos comtés de première classe et leurs équipes de joueurs masculins et les remercions, ainsi que nos partenaires Sky et Royal London, pour leur soutien continu dans la lutte contre cette pandémie. »

Équipe d’Angleterre révisée dans son intégralité : Ben Stokes (Durham, capitaine), Jake Ball (Nottinghamshire), Danny Briggs (Warwickshire), Brydon Carse (Durham), Zak Crawley (Kent), Ben Duckett (Nottinghamshire), Lewis Gregory (Somerset), Tom Helm (Middlesex), Will Jacks (Surrey), Dan Lawrence (Essex), Saqib Mahmood (Lancashire), Dawid Malan (Yorkshire), Craig Overton (Somerset), Matt Parkinson (Lancashire), David Payne (Gloucestershire), Phil Salt (Sussex), John Simpson (Middlesex), James Vince (Hampshire).

Hussain : le chaos à la BCE

1:09 Sky Sports Cricket et l’ancien capitaine anglais Nasser Hussain ont félicité la BCE pour la façon dont ils ont géré la bulle de Covid, mais ont déclaré que la dernière épidémie provoquerait le chaos Sky Sports Cricket et l’ancien capitaine anglais Nasser Hussain ont félicité la BCE pour la façon dont ils ont géré la bulle de Covid, mais ont déclaré que la dernière épidémie provoquerait le chaos

L’expert en cricket de Sky Sports et ancien capitaine de l’Angleterre, Nasser Hussain, a félicité la BCE pour la façon dont elle a géré la bulle de Covid, mais a déclaré que la dernière épidémie provoquerait un « chaos absolu ».

« Cela montre à quel point l’Angleterre et la BCE ont bien réussi au cours des 15 derniers mois à l’époque de Covid pour la garder hors de la bulle, que ce soit la bulle complètement serrée, quelque chose qui a été légèrement assouplie et je pense qu’ils ont dû assouplir cette bulle légèrement », a-t-il dit Sky Sports News.

« Les joueurs de cricket ont fait le tour du monde dans des bulles et juste pour leur santé mentale, quand ils se présentent au sol et voient la société normale là-bas et sont légèrement détendus, alors c’est ce qu’ils doivent faire avec leurs joueurs.

« C’est maintenant dans le camp et maintenant ils vont devoir réagir.

« Cela va provoquer le chaos car ils doivent évidemment choisir une équipe complètement différente, c’est-à-dire 16 joueurs, puis le personnel des coulisses et les entraîneurs sont exclus.

« Ils devront retirer la majeure partie de ces joueurs du cricket du comté, il y a une série de matchs de championnat du comté en cours et tous ces comtés devront remplacer ces joueurs et les faire tester.

« Les joueurs qui seront retirés devront se rendre à Cardiff et se faire tester pour entrer dans la bulle, ce sera donc le chaos absolu dans les tours de la BCE en ce moment. »

Regardez le premier ODI entre l’Angleterre et le Pakistan, à Cardiff, en direct sur Sky Sports Cricket à partir de 12h30 jeudi.