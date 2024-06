L’Angleterre commence le onze de départ contre la Serbie pour le match d’ouverture de l’Euro 2024 : les rédacteurs de Sky Sports choisissent leurs équipes des Trois Lions | Actualités footballistiques

Gareth Southgate est confronté à quelques dilemmes de sélection clés avant le match d’ouverture de l’Angleterre à l’Euro 2024 contre la Serbie dimanche.

L’Angleterre est privée de Harry Maguire lors d’un tournoi majeur pour la première fois sous Southgate, ce qui laisse au manager un grand choix à faire en matière d’arrière central quant au partenaire de John Stones, tandis que l’arrière gauche est un autre problème.

Trent Alexander-Arnold a enfin sa chance dans un tournoi majeur, mais débutera-t-il au milieu de terrain ? Conor Gallagher, Kobbie Mainoo et Adam Wharton font également pression pour y obtenir une place.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Michael Dawson choisit son onze de départ pour le match d’ouverture de l’Angleterre à l’Euro 2024 contre la Serbie



L’attaque regorge de talent, la question est de savoir comment trouver le bon équilibre avec les joueurs disponibles. Jude Bellingham et Phil Foden ont présenté des arguments convaincants pour débuter en tant que numéro 10, mais n’oubliez pas Cole Palmer.

Eberechi Eze, Anthony Gordon et Jarrod Bowen pourraient également apporter quelque chose de différent à Southgate.

Ici, les rédacteurs de Sky Sports choisissent leurs onze de départ pour le match de dimanche contre la Serbie à 20 heures…

« Combinez Foden et Bellingham et ajoutez l’industrie de Gallagher pour un démarrage rapide »

Peter Smith de Sky Sports :

Après cette triste défaite d’adieu contre l’Islande, Gareth Southgate sera désespéré d’aligner son onze le plus fort dimanche pour donner un bon départ à la campagne anglaise de l’Euro. Compte tenu du défi que la Serbie est susceptible de poser, c’est certainement celui-là.

Une victoire lors du premier match ne sera pas simple. La Serbie, malgré de faibles attentes et un manager sous pression, dispose d’individus dangereux. Mais Kieran Trippier a le sens défensif pour limiter Sergej Milinkovic-Savic en tant qu’arrière gauche remplaçant, tandis que Conor Gallagher amène l’industrie à maîtriser un milieu de terrain central adverse relativement faible, mais également à revenir pour aider Kyle Walker avec le danger serbe Dusan Tadic.

Strahinja Pavlovic, à droite d’un trio arrière, pourrait limiter la progression de Bukayo Saka, de sorte que le canal gauche semble être la voie du succès pour l’Angleterre, où Phil Foden, venant de l’aile, et Jude Bellingham, éclatant en tant que numéro 8. , peuvent se combiner de manière passionnante.

« Il est temps de libérer Trent au milieu de terrain »

Nick Wright de Sky Sports :

Je veux voir Trent Alexander-Arnold figurer en bonne place lors du tournoi et je l’aurais au milieu de terrain contre la Serbie. Le fait qu’il ait reçu le maillot n°8 indique, espérons-le, que Gareth Southgate pense dans le même sens. Sa vision et ses prouesses en matière de passes peuvent changer la donne contre des rivaux de la phase de groupes qui devraient rester en retrait.

La défense m’inquiète. Pas tant à cause de Marc Guehi, que j’apprécie aux côtés de John Stones en l’absence d’Harry Maguire, mais à cause de la situation d’arrière gauche. Kieran Trippier devance Joe Gomez mais le poste est un point faible évident en attendant le retour de Luke Shaw.

L’importance de Jude Bellingham signifie qu’il entre directement dans mon équipe malgré le revirement rapide de la finale de la Ligue des champions, et cela signifie que Phil Foden se déplace vers la gauche. Bukayo Saka, souvent le meilleur joueur d’Angleterre, est un choix évident à droite.

« Palmer mérite de commencer au n°10 »

Charlotte Marsh de Sky Sports :

Bien que Trent Alexander-Arnold ait excellé dans un rôle plus itinérant plus loin, avec le manque d’arrières latéraux dans l’équipe d’Angleterre, il doit aller là où c’est nécessaire – et peut toujours être efficace.

Marc Guehi sera un partenaire fiable aux côtés de John Stones et a été l’une des seules étincelles brillantes de l’Angleterre lors d’une performance lamentable contre l’Islande.

Bien que Cole Palmer occupe davantage un rôle de milieu de terrain dans mon onze, il pourrait éventuellement débuter sur l’aile, en rotation avec d’autres membres de l’équipe. Mais compte tenu de sa superbe saison et des performances des Trois Lions avant le tournoi, il mérite une place de titulaire.

« Attaquer la meilleure forme de défense »

David Richardson de Sky Sports :

Attaque! Attaque! Attaquez, attaquez, attaquez ! Gareth Southgate est surchargé d’options avancées, il est donc temps de les utiliser.

L’Angleterre devrait faire une déclaration contre la Serbie avec une approche de premier plan, en libérant Jude Bellingham et Phil Foden au milieu de terrain.

Eberechi Eze mérite de débuter à gauche après sa performance contre la Bosnie-Herzégovine avec Anthony Gordon prêt à le remplacer et à courir contre des défenseurs fatigués. Il en va de même pour Cole Palmer, qui doit être utilisé soit pour Bukayo Saka, soit pour Foden pour augmenter la différence de buts. Les substitutions doivent être faites suffisamment tôt pour qu’elles aient un impact.

Kyle Walker peut se placer au milieu de terrain aux côtés de Declan Rice pour garder l’opposition enfermée et annulée lors de la contre-attaque, permettant à Kieran Trippier de se glisser à l’arrière gauche.

Il est temps pour l’Angleterre, avec sa défense rafistolée, de marquer non pas un mais trois de plus que vous !

« Gomez & Wharton pour commencer, avec Rice poussé plus loin »

Richard Morgan de Sky Sports :

En substance, le onze de départ de l’Angleterre pour affronter la Serbie se résume à trois positions : le défenseur central, le numéro 6 et l’attaquant droit – les huit joueurs restants étant certains de leur place.

J’ai opté pour l’expérience, la fiabilité et le rythme de Joe Gomez pour associer John Stones au cœur de la ligne arrière de l’Angleterre, tandis que Bukayo Saka, désormais en forme, parvient de justesse à résister au défi de Cole Palmer de prendre sa place dans leur ligne avant à trois. .

Cependant, afin de rapprocher Declan Rice du but adverse en tant que numéro 8, où nous l’avons souvent vu exceller avec Arsenal la saison dernière, j’ai recruté Adam Wharton, 20 ans, pour faire son premier départ en compétition pour son pays en tant que holding. milieu de terrain, aidant à éteindre les tirs de la Serbie devant la défense.

« L’Angleterre bénéficierait d’un repos supplémentaire à Bellingham »

Ben Grounds de Sky Sports :

Je m’attends à ce que l’Angleterre finisse vainqueur de son groupe. Dans cet esprit, j’accorderais une pause prolongée à Jude Bellingham après une longue saison avec le Real Madrid.

Gareth Southgate a montré qu’il pouvait être impitoyable, mais il est également sensible envers les jeunes joueurs avec des attentes croissantes sur leurs épaules. Cela ne me choquerait pas de voir Bellingham sur le banc.

Il avait l’air épuisé au cours du mois dernier et n’a joué ni lors des demi-finales de la Ligue des champions ni même à Wembley contre le Borussia Dortmund.

Cole Palmer est parfait pour ce premier test dans le rôle de n°10 afin de laisser à Bellingham le temps de revenir à son meilleur niveau.

Marc Guehi obtient le feu vert au poste d’arrière central aux côtés de John Stones et c’est un partenariat que Southgate espère conserver tout au long du tournoi.

L’absence de Harry Maguire aura suscité une incertitude dans le camp quant à savoir qui associera Stones, mais plus tôt les quatre défenseurs seront établis, meilleures seront les chances de l’Angleterre.

« Steady Konsa devrait s’associer aux Stones en défense »

Zinny Boswell de Sky Sports :

La grande décision ici était de savoir qui, avec John Stones et Ezri Konsa, obtiendrait mon vote. Ses performances régulières et constantes au sein d’une équipe qui construit depuis l’arrière font de lui le meilleur candidat.

Kieran Trippier n’est présent à l’arrière gauche qu’en raison de la blessure de Luke Shaw. Sa forme de fin de saison est inquiétante, mais s’il peut revenir à son meilleur niveau, il s’agit d’un solide quatre arrière.

Trent Alexander-Arnold a montré qu’il devait simplement faire partie de cette équipe et un trio de milieu de terrain composé de lui-même, Declan Rice et Jude Bellingham, semble terrifiant sur le papier. C’est un risque car cela n’a pas été testé, mais l’Angleterre a besoin de sa créativité pour briser les équipes en phase de groupes.

Les quatre premiers nécessitent peu d’explications : Bellingham doit jouer plus en avant, et nous ne pouvons pas tomber dans le même vieux piège consistant à embêter nos meilleurs joueurs au risque de perdre l’équilibre.

Si l’un des trois derrière Harry Kane est sous-performant, Cole Palmer est sur leurs talons. Je ne lui échapperais pas pour déplacer Phil Foden ou Bukayo Saka dans ce tournoi.

« Mainoo a prouvé qu’il pouvait gérer les grandes occasions »

Dan Sansom de Sky Sports :

Avec Harry Maguire indisponible, Marc Guehi est la meilleure option pour associer John Stones en défense. Guehi est habitué à jouer sur le côté gauche de Crystal Palace et bien qu’il manque d’expérience dans les tournois internationaux, il compte déjà 11 sélections à son actif depuis ses débuts il y a deux ans. Il mérite de passer à l’étape suivante.

Kieran Trippier remplace directement l’arrière gauche blessé Luke Shaw, tandis que Kobbie Mainoo devrait débuter aux côtés de Declan Rice au milieu de terrain. Le joueur de 19 ans a été propulsé rapidement dans la formation senior, mais ses performances contre le Brésil et la Belgique en mars et son titre de joueur du match pour Manchester United en finale de la FA Cup prouvent qu’il peut gérer les grands. occasions.

En attaque, Phil Foden est plus efficace en position centrale mais cette place est prise par Jude Bellingham. Les deux joueurs doivent commencer pour que Foden commence sur la gauche, où il peut toujours avoir un impact dévastateur tant qu’il a la liberté de dériver à l’intérieur.

« Trent commencera aux côtés de Rice »

Sam Blitz de Sky Sports :

Il n’y a pas trop de problèmes avec les cinq arrières anglais. Les récentes performances de Marc Guehi en Angleterre ont montré qu’il est plus que capable à ce poste, tandis que Kieran Trippier a disputé le premier match de l’Euro 2020 à l’arrière gauche, ce n’est donc pas vraiment étranger pour lui.

Quant à savoir qui joue aux côtés de Declan Rice et Jude Bellingham au milieu de terrain central, Trent Alexander-Arnold devrait assumer le rôle. Ce que Rice et Bellingham apportent, c’est l’énergie au milieu de terrain grâce à la course, tandis qu’Alexander-Arnold est le maître des passes.

La gamme de jeu de balle de l’homme de Liverpool pourrait être cruciale pour que les Trois Lions soient plus imprévisibles tout en essayant de briser les équipes à bloc bas en phase de groupes.

Essayez-le vous-même ici !