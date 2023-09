L’Angleterre choisit Brook au lieu de Roy pour la défense du titre de la Coupe du monde de cricket | Actualités sur le cricket

Le polyvalent anglais et capitaine d’essai Ben Stokes revient également, après avoir annulé sa décision de se retirer des ODI.

L’Angleterre a nommé le frappeur Harry Brook aux dépens de Jason Roy dans l’équipe pour défendre son titre en Coupe du monde à 50 ans.

Brook, qui a été exclu de l’équipe provisoire d’Angleterre pour la Coupe du monde, a été retenu dimanche malgré une série d’échecs lors de la récente série contre la Nouvelle-Zélande.

Mais il a été impressionnant en Premier League indienne et dans le Hundred, c’est pourquoi le skipper Jos Buttler a gardé confiance en le joueur de 24 ans, affirmant le mois dernier que la porte n’était pas fermée pour Brook.

Dawid Malan, qui a récolté 277 points en trois matches internationaux d’une journée (ODI) contre la Nouvelle-Zélande pour être nommé joueur de la série, a également fait partie de l’équipe et est l’un des favoris pour ouvrir le bâton pour l’Angleterre.

Avec Roy mis à l’écart en raison d’une blessure au dos, Malan a ouvert le score contre la Nouvelle-Zélande et le joueur de 36 ans est devenu l’Anglais le plus rapide à atteindre 1 000 points ODI, atteignant la marque en 21 manches pour égaler Kevin Pietersen et Jonathan Trott.

« Nous avons sélectionné une équipe dont nous sommes convaincus qu’elle peut aller en Inde et remporter la Coupe du monde », a déclaré le sélectionneur national masculin d’Angleterre, Luke Wright, dans un communiqué.

« Nous avons la chance de compter sur un groupe incroyablement fort de joueurs de ballon blanc, ce qui a été souligné par les performances lors de la victoire en série contre une très bonne équipe néo-zélandaise.

« La force du groupe nous a obligés à prendre des décisions difficiles concernant des joueurs de classe mondiale, avec l’absence de Jason Roy et l’arrivée de Harry Brook dans l’équipe. »

Roy, qui faisait partie intégrante de l’équipe anglaise qui a remporté la Coupe du monde 2019, a renoncé à son contrat supplémentaire avec l’England and Wales Cricket Board (ECB) en mai pour jouer davantage de cricket en franchise.

Le polyvalent anglais et capitaine d’essai Ben Stokes revient également, après avoir annulé sa décision de se retirer des ODI.

Stokes, qui a joué dans la campagne victorieuse de l’Angleterre en 2019 à domicile, s’est préparé pour la Coupe du monde en fracassant 235 points en trois manches contre la Nouvelle-Zélande.

Cela comprenait un score de 182 sur 124 livraisons – le score ODI individuel le plus élevé jamais enregistré en Angleterre – lors du troisième match plus tôt cette semaine.

Les quilleurs Adil Rashid et Mark Wood étaient incertains quant à leur blessure, mais tous deux ont été nommés dans l’équipe.

L’Angleterre entame sa défense en Coupe du monde avec le premier match du tournoi lorsqu’elle affrontera la Nouvelle-Zélande à Ahmedabad, en Inde, le 5 octobre, lors d’un match revanche de la finale 2019. Le tournoi à 10 équipes se déroule jusqu’au 19 novembre.

Equipe d’Angleterre :

Jos Buttler (capitaine), Moeen Ali, Gus Atkinson, Jonny Bairstow, Harry Brook, Sam Curran, Liam Livingstone, Dawid Malan, Adil Rashid, Joe Root, Ben Stokes, Reece Topley, David Willey, Mark Wood et Chris Woakes