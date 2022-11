L’Angleterre cherche une grande amélioration pour Test contre l’Afrique du Sud qui a besoin de gagner | Pays de Galles dans la tourmente contre l’Australie ravagée par les blessures | Actualités du rugby à XV

Le Pays de Galles est dans la tourmente avant d’affronter une Australie ravagée par les blessures, tandis que l’Angleterre cherche de grandes améliorations contre l’Afrique du Sud

C’est le dernier week-end des internationaux d’automne, alors que l’Angleterre cherche une grande amélioration contre une équipe sud-africaine qui a besoin de gagner, tandis qu’une équipe du Pays de Galles dans la tourmente affronte une Australie ravagée par les blessures.

Ci-dessous, nous examinons certains des principaux points de discussion avant un autre week-end intrigant de rugby test …

L’Angleterre cherche à s’améliorer contre les Boks | SA a besoin de gagner pour éviter un mauvais automne

Malgré toute l’excitation de l’incroyable finale de la semaine dernière contre la Nouvelle-Zélande à Twickenham, l’Angleterre saura qu’elle était nettement deuxième pendant presque toute la compétition.

En effet, après avoir été complètement dominée et punie par les All Blacks, l’Angleterre regardait un déficit de 25-6 dans les 10 dernières minutes, seulement pour Will Stuart (deux) et Freddie Steward tente dans les huit dernières minutes de sauver sensationnellement un à peine mérité dessiner.

L’Angleterre a peut-être transformé un déficit de 19 points en match nul à la fin de la semaine dernière contre la Nouvelle-Zélande, mais saura que de grandes améliorations sont nécessaires

Forte d’une première défaite face à l’Argentine à Twickenham il y a 16 ans il y a trois semaines, puis d’une victoire confortable face au Japon, l’Angleterre n’a pas connu un automne particulièrement réussi.

Ils accueillent l’Afrique du Sud, championne en titre de la Coupe du monde, à Twickenham samedi, après avoir remporté une victoire d’un point sur eux à la même époque l’année dernière, mais sont parfaitement conscients que les Boks sont une autre des équipes les plus fortes de World Rugby.

L’Angleterre doit considérablement s’améliorer par rapport à sa performance de la semaine dernière pour éviter la défaite, et doit accorder une attention particulière à son coup de pied arrêté lors de la mêlée et de l’alignement – où l’Afrique du Sud est la plus forte et concentre presque tout son jeu.

Le capitaine Owen Farrell a déclaré Sports du ciel vendredi: “L’Afrique du Sud est une équipe massive et massive qui vient ici, championne du monde. Et nous l’attendons tous avec impatience.

L'Anglais Owen Farrell a déclaré à Sky Sports que son dernier test de cette année contre l'Afrique du Sud samedi serait une bonne jauge

“J’espère que nous ferons un autre pas en avant, c’est ce vers quoi nous nous sommes entraînés, et on a l’impression que ça vient. On a l’impression qu’il y a encore beaucoup de choses en nous. Et nous avons hâte de faire ce pas en avant demain.

“La pression pour nous est de s’améliorer. De s’améliorer en tant que groupe et de se resserrer. C’est un excellent match pour le faire.

“Je suppose que tout le monde regardera les résultats. Nous sommes surtout gênés par la performance. La façon dont nous construisons cette équipe.

“L’Afrique du Sud est une équipe fantastique. Une équipe difficile à affronter. Ils viennent vous chercher à l’avant et il n’y a pas trop de secrets sur leur façon de jouer.

“Être capable de s’en tenir à cela tout en essayant d’apporter son propre jeu à la table est difficile, et c’est quelque chose que nous attendons avec impatience de relever le défi.”

Eddie Jones a fait l'éloge de Manu Tuilagi avant sa 50e sélection pour l'Angleterre et a déclaré que ses joueurs devaient démarrer rapidement lorsqu'ils affronteraient l'Afrique du Sud.

L'Anglais Sam Simmonds s'attend à un match de puissance face à l'Afrique du Sud, championne du monde

Pour les Springboks de Jacques Nienaber, ils ont enduré un automne jusqu’à présent au cours duquel ils ont perdu contre l’Irlande et la France, avant de réagir fortement contre l’Italie.

De plus, une sélection d’Afrique du Sud sélectionnée dans l’équipe itinérante a également perdu contre la province irlandaise de Munster à Cork – une équipe de club manquant de 20 joueurs.

L’Afrique du Sud a déjà subi des défaites aux tests contre l’Irlande et la France cet automne

Une troisième défaite en test à Twickenham en ferait une tournée assez misérable, et avec le directeur de Rugby Rassie Erasmus à nouveau interdit pour avoir critiqué les arbitres sur les réseaux sociaux, le mois n’a pas été positif.

Le directeur sud-africain du rugby Rassie Erasmus est interdit de toute activité contre l’Angleterre le jour du match, après avoir de nouveau critiqué les arbitres sur les réseaux sociaux

Les Springboks seront très confiants de battre l’Angleterre, mais l’équipe d’Eddie Jones a aussi des joueurs pour troubler l’Afrique du Sud. Cela devrait donner lieu à un affrontement intrigant, aucune des deux parties ne peut vraiment se permettre de perdre.

Le Pays de Galles dans la tourmente avant le dernier affrontement automnal | L’Australie ravagée par les blessures

Le Pays de Galles de Wayne Pivac est dans la pire situation depuis des années.

Cet automne, ils ont expédié 55 points à la Nouvelle-Zélande – un an après en avoir concédé 54 à la même opposition à Cardiff – et ont perdu contre les vairons du rugby Géorgie pour la première fois de l’histoire à Cardiff la semaine dernière – devançant l’Argentine de chaque côté de ces deux matchs.

La défaite contre Los Lelos signifiait que le Pays de Galles avait subi des défaites à domicile contre l’Italie et la Géorgie la même année, tout en ayant également perdu contre l’Irlande, l’Angleterre, la France, l’Afrique du Sud (deux fois) et la Nouvelle-Zélande en 2022.

Le Pays de Galles a déjà perdu contre la Nouvelle-Zélande et la Géorgie ce mois-ci et a terminé cinquième de deux des trois derniers tournois des Six Nations.

En effet, leurs seules victoires sont survenues contre l’Écosse, les Pumas et une Afrique du Sud très différente lors de la deuxième de leur série de trois tests de juillet, en direct sur Sports du ciel.

La mauvaise année sous Pivac, qui les a vus terminer cinquième des Six Nations, survient également après une saison 2020 qui les a vus perdre sept des 10 tests, battant seulement l’Italie (deux fois) et la Géorgie, terminant également cinquième des Six Nations.

“Nous comprenons qu’en tant qu’entraîneurs, vous ne gagnez pas tout le temps et qu’il y aura des occasions où il y aura des bouleversements, ou ce que vous percevez comme étant un bouleversement”, a déclaré Pivac.

“Et nous en avons certainement rencontré quelques-uns. Ce n’est pas satisfaisant, disons simplement cela.

L’entraîneur du Pays de Galles Wayne Pivac est sous pression après une série de seulement trois victoires en 11 matchs en 2022

“Les gars sont vraiment déterminés à finir sur une bonne note pour redonner quelque chose au public qu’ils ressentent, et nous ressentons collectivement en tant que groupe, que nous avons laissé tomber la semaine dernière, évidemment.

“Ce seront deux équipes désespérées qui se réuniront, mais malheureusement, il doit y avoir un gagnant et un perdant. Nous devons nous assurer de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour sortir du bon côté.”

La Géorgie a enregistré une victoire historique sur le Pays de Galles la dernière fois au stade de la Principauté

Le capitaine du Pays de Galles, Justin Tipuric, a ajouté : “Il y a beaucoup de nuits blanches, nous ne sortons pas pour mal jouer, et c’est [defeat vs Georgia] était l’une de ces performances que vous n’oublierez jamais de votre vie, malheureusement.”

L’équipe vieillit, manque de profondeur et n’a pas non plus réussi à performer de manière cohérente dans un test pendant des années.

En effet, l’ancien skipper Sam Warburton a partagé ses réflexions et ses craintes pour l’avenir du rugby gallois cette semaine, affirmant qu’il avait besoin de la “plus grande réforme de l’histoire”.

L’ancien skipper du Pays de Galles et des Lions, Sam Warburton, a fait part de ses craintes pour l’avenir du rugby gallois

Peut-être que leur seule grâce salvatrice ce week-end est qu’ils affrontent une équipe des Wallabies à Cardiff qui joue la dernière d’une tournée mouvementée de cinq semaines – aucune autre nation n’a joué autant.

Une victoire d’un point contre l’Ecosse à Édimbourg a été suivie de défaites d’un point contre la France à Paris et l’Italie à Florence – cette dernière pour la toute première fois.

La semaine dernière, ils ont ensuite subi une troisième défaite sur le rebond, perdant un affrontement serré contre l’Irlande au stade Aviva 13-10.

L’Australie a battu l’Ecosse, mais a déjà perdu contre la France, l’Italie et l’Irlande cet automne

C’est vraiment un cas de blessés ambulants pour l’Australie alors qu’ils se dirigent vers la capitale galloise, avec sept joueurs qui ont abandonné la défaite de la semaine dernière à Dublin seulement.

Tighthead Taniela Tupou (Achille), flanker openside Michael Hooper (commotion cérébrale), No 8 Rob Valetini (cheville), centre Hunter Paisami (genou), talonneur Dave Porecki (commotion cérébrale), Andrew Kellaway (orteil) et Nic White (commotion cérébrale) sont tous dehors.

Michael Hooper est l’un des nombreux joueurs australiens absents pour le choc de samedi

L’entraîneur-chef des Wallabies, Dave Rennie, a choisi une équipe de 23 joueurs pour affronter le Pays de Galles parmi seulement 25 joueurs disponibles

Will Skelton de La Rochelle est de retour dans son club alors que ce match tombe en dehors de la fenêtre officielle des tests, tandis que Bernard Foley est de retour dans son club Kubota Spears au Japon.

C’est en plus des goûts de Quade Cooper, Samu Kerevi, Rob Leota et James O’Connor qui ne voyagent pas en Europe.

Cela laisse une équipe étirée de seulement 25 personnes parmi lesquelles Dave Rennie peut choisir, et bien qu’ils soient contre, l’Australie sera déterminée à terminer son automne avec une victoire et à calmer les opposants.