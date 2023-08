L’Angleterre cherche le mojo de la Coupe du monde féminine après la peur du Nigeria

SYDNEY – Alors que la séance de tirs au but était sur le point de commencer, les joueurs anglais se sont alignés juste devant la ligne médiane. Le Nigeria les avait fait attendre, prenant environ une minute de plus pour se regrouper. Mais l’Angleterre était concentrée, ancrée dans ce qu’elle appelle « le processus ».

C’était la mémoire musculaire de se positionner là, légèrement en avance sur l’opposition, debout côte à côte en tant qu’unité collective, comme ils s’y étaient préparés dans ces circonstances. Ceux qui tiraient leurs pénalités ont pris quelques secondes supplémentaires pour se ressaisir avant de courir, se souvenant des conseils qu’ils avaient reçus. Lucy Bronze se tenait à droite de la ligne anglaise, agitant son bras droit, apparemment pour essayer d’attirer l’attention de la gardienne nigériane Chiamaka Nnadozie. Mary Earps, la gardienne anglaise, a regardé ses coéquipières depuis la ligne de but, communiquant par coups de poing et hochements de tête.

Les joueurs nigérians étaient un peu plus décousus – deux étaient au sol, un couple se tenait devant la ligne médiane, quelques-uns se tenaient plus en arrière.

Lorsque Georgia Stanway a raté le premier penalty, les joueurs anglais se sont rapprochés. Lorsque Chloe Kelly a marqué le sien, le groupe a couru en masse vers elle, sauf Rachel Daly qui avait déjà sprinté la moitié du terrain au moment où le tir de Kelly a déchiré le fond du filet du Nigeria.

Tout était planifié, chaque éventualité d’une séance de tirs au but soigneusement tracée; de l’iPad montrant Earps où les tireurs de penalty du Nigeria avaient précédemment visé, jusqu’à l’ordre de passage que les joueurs connaissaient. L’équipe a parlé du « processus » qui a été établi avant l’Euro, mais n’a pas eu besoin de pénalités là-bas. Ils ont vécu l’expérience de la Finalissima en avril et s’en sont sortis, battant le Brésil 4-2 sur coups de pied après un match nul 1-1.

« Nous avons parlé de la psychologie d’un penalty et nous avons parlé de l’exécution d’un penalty, et bien sûr en ce moment c’est la pression la plus dure, quand vous devez tirer un penalty devant 45 000 personnes », a déclaré l’entraîneur de l’Angleterre. dit Sarina Wiegman. « Les conséquences d’un manque ou d’un score, c’est énorme.

« Nous avons donc parlé de cette psychologie en tant qu’individus et en équipe. Nous avons juste essayé de nous préparer le mieux possible. Et oui, le langage corporel en fait partie. Et nous nous soutenons également, nous sommes solidaires. Ils sont restés ensemble. . »

À moins que Stanway manque, tout s’est déroulé comme prévu, alors que l’Angleterre a réussi 4-2 avec Kelly marquant le coup de pied décisif. C’était l’un des rares aspects du match où l’Angleterre ressemblait à l’Angleterre de l’été dernier.

Alors que l’Angleterre se prépare maintenant pour son quart de finale de la Coupe du monde féminine contre la Colombie samedi, Wiegman doit à nouveau mélanger le peloton. Le jour où elle a accueilli Keira Walsh dans le onze de départ, quelques heures plus tard, elle planifiait sa vie sans Lauren James après avoir reçu un carton rouge pour avoir marché sur le dos de Michelle Alozie.

L’été dernier, ils ont eu le luxe de nommer un XI inchangé grâce à leur campagne triomphale pour l’Euro. Cet été est tout à fait différent mais, d’une manière étrange, vous imaginez que Wiegman savoure ce défi.

« Je n’ai jamais rencontré autant de problèmes [at a tournament] », a déclaré Wiegman. « Mais bien sûr, c’est mon travail de penser aux choses qui peuvent arriver dans un match, ou dans un tournoi, ou avant un tournoi, alors vous essayez de tourner chaque pierre et pensez déjà à la solution avant qu’elle n’arrive. et aujourd’hui, nous avons été totalement testés sur ces pierres. »

Qu’elle ait prévu que l’un de ses joueurs vedettes reçoive un carton rouge inutile est une autre chose, mais c’est un autre obstacle à surmonter pour Wiegman. Et il y a d’autres pierres qu’elle doit tourner.

La performance de l’Angleterre contre le Nigeria a été médiocre. Ils étaient deuxièmes dans de nombreux domaines du terrain et avaient besoin d’Earps pour venir à la rescousse avec quelques arrêts clés.

Daly avait la meilleure chance de l’Angleterre car elle avait une tête puissante bien sauvée par Nnadozie, mais les chances nettes étaient rares. Bien que le Nigeria joue bien au-dessus de sa 40e place au classement mondial de la FIFA, l’Angleterre aurait espéré un meilleur rendement xG que 0,9, contre 1,2 pour le Nigeria, qui a atteint la barre deux fois.

L’Angleterre doit résoudre ce problème avant un match de quart de finale où nous pourrions voir Wiegman revenir au système 4-2-3-1 qui l’a si bien servie pendant les Euros. Le 3-5-2 contre le Nigeria a permis aux Super Falcons d’attaquer derrière les arrières latéraux anglais. Walsh, qui a joué admirablement à son retour, n’a pas été aussi efficace devant un trois arrière que lors du pivot devant un deux.

Bien que les joueurs anglais aient balayé toute idée d’avoir la sortie des fusillades des États-Unis au fond de leur esprit alors qu’ils se dirigeaient vers les tirs au but, ils seront conscients qu’au fur et à mesure que le tournoi progresse, ils devront résoudre leur débauche devant le but. Soit leur victoire 6-1 en phase de groupes contre la Chine était une valeur aberrante, soit c’est le niveau qu’ils doivent redécouvrir avant les huit derniers.

Pour ce faire, ils doivent tirer le meilleur parti d’Alessia Russo ou chercher des alternatives comme faire revenir Daly à l’attaquant ou donner un départ à Beth England. L’option Daly signifierait qu’ils la perdraient en tant qu’option d’arrière gauche, ce qui signifie qu’Alex Greenwood s’éloignerait très probablement de l’arrière central, mais étant donné que Daly a été la meilleure interprète d’Angleterre et que sa distribution par l’arrière est si essentielle, Wiegman serait détester pour perturber cela. L’attaquant de Tottenham Hotspur, l’Angleterre, a bien joué sur le banc, mais n’a pas beaucoup joué depuis le début sous Wiegman, ne commençant que trois de ses 36 matches en charge.

Il y a aussi le dilemme de la n°10 : ils doivent trouver une solution à l’absence de James, qui pourrait durer jusqu’à la fin du tournoi si elle se voit interdire trois matches. Ils pourraient sélectionner Ella Toone, ou jouer Katie Zelem plus en avant, ou encore jouer Lauren Hemp au milieu.

Ainsi, pendant que Wiegman tourne les pierres, l’une des rares choses sur lesquelles elle peut compter avec certitude est leur solidarité sur le terrain. Vous pouviez voir cela se jouer même lorsque James a été expulsé à la 87e minute, si quoi que ce soit, cela les a amenés à jouer avec plus de discipline, ce qui a entraîné moins d’erreurs. Millie Bright était indispensable à cet égard, se trompant à peine de pied alors qu’elle éloignait tout ce qui se présentait à elle.

L’Angleterre doit s’améliorer si elle veut gagner la compétition, mais Wiegman est dans sa zone de confort dans cette situation. C’est ce qui arrive quand on a un palmarès remarquable dans les grands tournois comme elle : vainqueurs de l’Euro 2017 et finalistes de la Coupe du monde 2019 avec les Pays-Bas, puis vainqueurs de l’Euro 2022 avec l’Angleterre. Cette coupe du monde ? Eh bien, c’est le plus imprévisible à ce jour pour Wiegman, mais comme l’Angleterre s’est tenue collectivement pendant cette séance de tirs au but, c’était révélateur de leur raison d’être à cette Coupe du monde.

« Je suis vraiment fier de l’équipe », a déclaré Wiegman. « Nous avons eu de nombreux revers et celui-ci en a été un gros aussi – donc dès qu’il a semblé que Lauren James avait été expulsée, tout de suite, nous avons dû nous réorganiser et faire autre chose sur le terrain.

« Nous n’avons pas eu besoin d’une minute pour le faire. Bien sûr, les joueurs étaient vraiment fatigués mais nous sommes vraiment restés ensemble et avons fait preuve de beaucoup de résilience. Et puis être si fatigué, aller aux tirs au but et faire si bien, Je pense que c’est incroyable de la part de l’équipe. »