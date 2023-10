L’Angleterre cherche à interdire de fumer en augmentant chaque année l’âge légal

Sunak a annoncé cette idée dans un discours prononcé mercredi lors de la conférence annuelle du Parti conservateur, affirmant qu’il souhaitait créer la première génération moderne « sans tabac » en Grande-Bretagne. Décrivant le tabagisme comme « la plus grande cause de décès évitables », Sunak a déclaré que cette politique signifierait « qu’un jeune de 14 ans aujourd’hui ne se verra jamais légalement vendre une cigarette », sous les applaudissements du public. À l’heure actuelle, les Britanniques de plus de 18 ans peuvent légalement acheter des cigarettes.

Le bureau du Premier ministre britannique a déclaré qu’il espérait que la nouvelle législation – si elle était approuvée par le Parlement – ​​pourrait « éliminer progressivement le tabagisme chez les jeunes presque complètement dès 2040 ». Le tabagisme provoque 64 000 décès par an en Angleterre et coûte à l’économie environ 20,7 milliards de dollars par an en raison de décès prématurés et de coûts pour le système de santé publique, selon le gouvernement.