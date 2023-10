L’Angleterre cherche à gâcher « sous pression » la fête de la Coupe du monde de cricket en Inde | Actualités de la Coupe du monde de cricket ICC

Londres, Royaume Uni – La défense de l’Angleterre lors de la Coupe du monde de cricket sera « très difficile » en Inde, mais leur profondeur et leur polyvalence leur donnent une chance, selon leur ancien lanceur Steven Finn.

Les champions du monde débutent jeudi le tournoi dans le stade Narendra Modi de 132 000 places à Ahmedabad contre la Nouvelle-Zélande, l’équipe qu’ils ont battue de façon spectaculaire lors de la finale 2019.

La revanche sera inévitablement en tête de l’agenda des Kiwis après la défaite du Super Over à Lord’s.

L’Angleterre, cependant, devrait garder les yeux sur le long match alors qu’elle s’apprête à renverser l’Inde, hôte et favori.

« Il faut avoir une équipe très diversifiée pour pouvoir participer à cette Coupe du Monde », a déclaré Finn à Al Jazeera.

« Vous allez rencontrer un large éventail de conditions différentes au cours des sept semaines en raison de la taille du pays et des différences climatiques entre les régions.

« Les trois derniers [World Cups] ont été remportés par les équipes locales, et si vous regardez le volume de cricket à 50-over que l’Inde a joué dans la préparation de cela, ce sera une source d’inquiétude pour tous les autres participants au tournoi, sans parler de l’Angleterre.

C’est un sentiment partagé par la Premier League indienne (IPL) et le spinner de test, Jayant Yadav.

Yadav a fait ses débuts en Inde en jouant trois tests contre l’Angleterre en 2016, tandis que sa dernière convocation pour l’Inde a eu lieu lors de la défaite de quatre points contre l’Afrique du Sud lors de l’international d’une journée (ODI) au Cap en 2022.

« De la manière dont le tournoi est structuré, l’important sera la cohérence », a déclaré Yadav à Al Jazeera. « Tout le monde affronte tout le monde et vous ne pouvez pas, dans une Coupe du Monde où vous jouez [at least] neuf matchs, allez au chaud et au froid.

Il a déclaré qu’il serait important que l’Angleterre s’adapte aux conditions variables et atteigne son apogée au bon moment.

« L’Inde jouant en Inde sera une équipe redoutable et favorite – mais là encore, l’Angleterre s’en sort très bien depuis qu’elle a révolutionné son système de ballon blanc depuis 2015. »

Le cerveau derrière la renaissance de l’Angleterre dans le cricket à balle blanche était Eoin Morgan. Le frappeur né à Dublin a réorganisé l’équipe anglaise et son style de jeu avec un état d’esprit offensif implacable qui mènerait à la victoire de 2019.

Morgan a pris sa retraite l’année dernière à l’âge de 36 ans, cédant les rênes à Jos Buttler qui avait gardé le guichet pour lui en 2015 et était son vice-capitaine en 2019.

« Il y a une grande continuité dans le message lancé par Eoin, et dans lequel Jos a joué un rôle important, à partir de 2015 », a déclaré Finn, qui a joué pendant des années avec les deux. « Je pense que Jos est un leader naturel, très respecté dans le groupe et il a ses propres opinions bien arrêtées sur la façon dont le jeu doit être joué. »

L’effet T20

Un facteur que l’Angleterre doit surmonter est le manque de cricket de 50-over auquel elle a joué avant le tournoi.

En effet, c’est la Nouvelle-Zélande que l’Angleterre a affrontée pour la dernière fois dans une série de balles blanches en septembre, à la suite de la série Ashes Test avec l’Australie.

Dans le format 50-over, l’Angleterre a remporté la série 3-1. Une série de trois matches contre l’Irlande a suivi, pour laquelle l’Angleterre a choisi d’aligner des équipes affaiblies – avant septembre, l’Angleterre n’avait disputé que six matches ODI cette année.

« Avec la création des Cent [a 100-balls per side tournament] et combien de ligues T20 surgissaient dans le monde, il était inévitable que les pays qui ne disposent pas d’une fenêtre de blocage appropriée pour ces tournois commencent à avoir du mal à jouer suffisamment de cricket bilatéral », a déclaré Finn.

« Je dirais que l’Inde est la favorite [with] la quantité de cricket qu’ils ont joué, les conditions à domicile, le public local.

Non seulement le Twenty20 (T20) est devenu le format le plus répandu du sport, mais il a irrévocablement changé la façon dont les ODI et les tests sont joués.

« L’approche des gens avec la batte est le plus grand changement », a déclaré Finn. « Nous pourrions finir par voir des scores monstres lors de cette Coupe du Monde en raison de la capacité des gens à dégager les cordes et de leur volonté de le faire. »

Finn a déclaré que c’est là que la force de l’Angleterre en profondeur pourrait être révélatrice.

« C’est pourquoi ils ont choisi leur équipe, car ils frappent jusqu’aux numéros 9 et 10, qui sont également capables de dégager les cordes et de jouer de manière agressive. »

Yadav est largement d’accord.

« Le meilleur avantage de l’Angleterre, où ils sont en avance sur beaucoup d’autres équipes, doit être leur banque de puissance – leur frappe de un à neuf – leur avantage est que s’ils obtiennent un score formidable au tableau de manière cohérente, même contre l’Inde, cela va mettre l’autre équipe sous pression donc ça va être intéressant.

Les principaux protagonistes sont également très clairs pour Yadav.

« Je ne voudrais pas jouer contre Jos Buttler et, à première vue, l’Angleterre est une équipe très redoutable », a-t-il déclaré.

« Si vous regardez l’ordre supérieur, tout le monde a joué dans l’IPL et ce sont tous des joueurs expérimentés… [and] Ben Stokes dans n’importe quelle équipe est un très bon avantage pour vous à tout moment, dans toutes les conditions et contre n’importe quel adversaire.

Il a ajouté : « En plus du bâton, ils ont de la force avec le nouveau ballon. Chris Woakes, en particulier sur les bons terrains, dans certaines régions du pays, pourrait à nouveau avoir un grand rôle à jouer pour l’Angleterre.

L’Angleterre n’est cependant pas le deuxième favori de Yadav. Au lieu de cela, le joueur de 33 ans – qui a joué pour les Titans du Gujarat, les Indiens de Mumbai et les Daredevils de Delhi dans l’IPL – pense que l’Australie, quintuple vainqueur, est l’équipe la plus susceptible d’arrêter l’Inde.

« La majorité des joueurs de la Coupe du Monde ont cinq ou dix ans d’expérience dans l’IPL, mais David Warner a joué dans l’IPL pendant 14 saisons », a déclaré Yadav à propos du premier frappeur australien.

Les fileuses seront la clé

Yadav dit qu’un autre facteur clé sera la façon dont ses collègues filateurs se comporteront dans ces conditions variables à travers le pays.

C’est un domaine dans lequel l’Australie a été affaiblie suite à une blessure tardive au mollet de l’armateur gauche lent, Ashton Agar, avec le frappeur Marnus Labuschagne prenant sa place.

Selon Yadav, c’est le tapis roulant australien de joueurs polyvalents qui pourrait menacer l’Inde, mais le grand rival du pays hôte, le Pakistan, compte quatre joueurs dans son équipe, dirigés par le vice-capitaine Shadab Khan.

« Là où toutes les équipes seront mises au défi, c’est dans les intermédiaires où elles font face à des effets de qualité », a déclaré Yadav.

« À tout moment dans le cricket de plus de 50 ans, le spin est parti pour les courses ; mais en même temps, si les filateurs sont capables de choisir trois ou quatre guichets, cela peut vraiment changer la donne.

Les options de bowling lent de l’Inde reposent sur le spinner du poignet gauche, Kuldeep Yadav, et sur le vétéran off-spinner, Ravichandran Ashwin.

Le plus grand défi auquel les favoris seront confrontés sera probablement le poids des attentes.

« Parfois, cela peut être intimidant dans le sens où la pression est inégalée, on ne peut pas percevoir l’ampleur de la pression que subiront les Indiens », a poursuivi Yadav.

« Mais l’Inde est une équipe très complète, elle a couvert tous ses départements – au bâton, au bowling, sur le terrain. Ils ont différents types de quilleurs et de frappeurs.

Pendant ce temps, selon Finn, la victoire de l’Angleterre il y a quatre ans leur donnera beaucoup de confiance et de détermination.

« L’opportunité de défendre le titre que l’Angleterre a ici et l’équipe qu’elle a constituée dans sa préparation leur sert bien », a-t-il déclaré.

« Je pense qu’ils atteindront les huitièmes de finale et qu’ils auront une équipe suffisamment forte pour pouvoir le faire et alors tout pourra arriver. Mais d’un autre côté, si vous visitez l’Inde, vous pourriez avoir quelques ennuis.