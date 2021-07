L’Angleterre célèbre avoir atteint les demi-finales de l’Euro 2020 en jouant sur des licornes gonflables

L’Angleterre a atteint les demi-finales de l’Euro 2020 et le facteur de bien-être traverse clairement l’équipe alors qu’elle est à une victoire d’atteindre la première grande finale de l’équipe nationale depuis 1966.

2 Liés

Après la défaite 4-0 de l’Ukraine samedi en quart de finale au Stadio Olimpico de Rome, leur premier match du tournoi à l’extérieur de Wembley, l’équipe de Gareth Southgate affrontera maintenant le Danemark dans les quatre derniers mercredi et le fera à domicile (EN DIRECT sur ESPN et ESPN+ à 15 h HE aux États-Unis).

L’équipe est retournée à sa base à St George’s Park dimanche et a profité d’une journée de repos et de récupération. Après avoir étouffé dans la chaleur de la capitale italienne, certains des joueurs se sont précipités vers la piscine, où quelques visages familiers les attendaient pour les saluer.

Les licornes gonflables qui ont connu un tel succès viral lors du voyage de l’Angleterre pour la Coupe du monde 2018 ont fait un grand retour, et plusieurs des nouveaux membres de l’équipe ne pouvaient pas attendre se familiariser avec les structures gonflables emblématiques.

Declan Rice, Mason Mount, Jack Grealish, Jadon Sancho, Dominic Calvert-Lewin, Bukayo Saka, Sam Johnstone et Aaron Ramsdale étaient tous présents – avec Marcus Rashford, le seul joueur à avoir fait partie de l’équipe de la Coupe du monde 2018 ce premier batifolait avec les licornes, assurant la surveillance d’un adulte.

Eddie Keogh – La FA/La FA via Getty Images

Comme s’il ne pouvait pas être plus adorable, Saka s’amusait plus que n’importe qui alors qu’il sautait dans la piscine à dos de licorne.

Eddie Keogh – La FA/La FA via Getty Images

Le joueur d’Arsenal, âgé de 19 ans, a été l’une des stars anglaises du tournoi et il s’amuse clairement.

Eddie Keogh – La FA/La FA via Getty Images

Le nouveau garçon de Manchester United, Sancho, a fait de son mieux pour garder un air frais tout en flottant autour de la piscine lors de sa balade aux couleurs de l’arc-en-ciel.

Eddie Keogh – La FA/La FA via Getty Images

Mais, après s’être frayé un chemin à travers les défenseurs ukrainiens samedi lors de son premier départ dans le tournoi, rester au sommet de sa monture s’est avéré trop difficile.

Eddie Keogh – La FA/La FA via Getty Images

Les meilleurs copains Rice et Mount formaient un formidable duo au centre de la piscine.

Eddie Keogh – La FA/La FA via Getty Images

Ce gars a marqué le but de la victoire en finale de la Ligue des champions il y a seulement 37 jours.

Nous savons que vous êtes très créatif… alors voyons ce que vous avez. Il est temps de relever un défi de retouche photo – @BukayoSaka87 style! pic.twitter.com/7tRxd3ClAk – Angleterre (@Angleterre) 4 juillet 2021

L’image de Saka était si emblématique que l’Angleterre a invité les fans et les abonnés à créer leurs propres images retouchées du jeune.

Comme vous pouvez vous y attendre, le maestro du mème Twitter Johnny Sharples a été rapide sur la scène avec un prototype révisé de son billet de banque design.m. Vous vous souvenez peut-être de sa campagne semi-sérieuse il y a trois ans pour avoir une image de Harry Maguire chevauchant une licorne sur le nouveau billet de banque de 50 £. Hélas, l’honneur a plutôt été accordé à l’informaticien pionnier et décrypteur de code de la Seconde Guerre mondiale, Alan Turing, bien que Maguire ait dû le diriger de près dans le processus de sélection de la Banque d’Angleterre.

« Regarde ma venue aux premières lueurs du cinquième jour. A l’aube, regarde vers l’est. » pic.twitter.com/ICFf2pmLcB – James Benge (@jamesbenge) 4 juillet 2021

Un cheval mythique a été troqué contre un autre alors que Saka sur sa licorne remplaçait Gandalf monté sur Shadowfax dans cet excellent pastiche « Le Seigneur des Anneaux ».

Un autre effort inspiré par une grande franchise de films – avec Saka ajouté à l’univers cinématographique Marvel en première ligne de la bataille finale dans « Avengers: Endgame » – que le joueur lui-même a partagé sur son histoire Instagram.

L’affiche du film « Jaws » a été retravaillée pour présenter à la fois Saka et l’arrière gauche anglais Luke Shaw.

Saka s’est également frayé un chemin dans la célèbre célébration du but de Paul Gascoigne sur la « chaise du dentiste » de l’Euro 96.

D’autres moments classiques de l’Angleterre se sont produits, avec Saka qui a battu Peter Shilton pour marquer avec « la corne de Dieu » lors de la Coupe du monde 1986.

NOUS AVONS FAIT MAINTENANT S’IL VOUS PLAÎT ARRÊTER DE NOUS TWEETING pic.twitter.com/7iCpsDCACy – Aucun tirage au sort (Sian & Alex) (@CheapPanini) 4 juillet 2021

L’ailier de 19 ans a également reçu le traitement estimé d' »autocollant Panini mal dessiné », qui est à peu près le plus grand honneur qu’un footballeur professionnel puisse avoir.