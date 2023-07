L’Angleterre Bright fit pour l’ouverture du championnat du monde, concentrée après la rangée de bonus

BRISBANE, Australie – Millie Bright est apte à mener l’Angleterre lors de son match d’ouverture de la Coupe du monde féminine contre Haïti samedi et admet que la situation dans laquelle les joueuses ont été placées au cours des discussions sur les bonus était loin d’être idéale.

Bright était un doute de sélection avant la compétition après avoir subi une blessure au genou en mars, mais avec l’Angleterre déjà sans Leah Williamson en défense, le retour de Bright en pleine forme sera un énorme coup de pouce alors qu’ils se préparent à commencer le tournoi à Brisbane ce week-end.

Bright sera capitaine de l’Angleterre en l’absence de Williamson.

« Je pense que lorsque vous êtes entouré des meilleures personnes, j’étais très confiant dans mon rétablissement et j’ai reçu absolument tout ce dont j’avais besoin pour être dans la position dans laquelle je me trouve », a déclaré Bright.

« Je suis reconnaissant de pouvoir jouer. Je suis super excité d’être ici. »

Lorsqu’on a demandé à l’entraîneure anglaise Sarina Wiegman si Bright était à 100% en forme, elle a répondu : « Absolument, oui. Nous sommes heureux. C’était le plan. Le plan a fonctionné, donc Millie est prête à jouer. »

Bright a déclaré qu’elle avait pris son rétablissement « au jour le jour ».

« Je pense qu’il est important d’être dans le moment et le présent, et de ne pas regarder trop loin devant, et je pense qu’en faisant cela, j’ai en quelque sorte éliminé toute la pression d’être en forme presque, donc jour après jour, ma tête était à cet endroit ce jour-là, mais je suis toujours confiant que je fais absolument tout ce que je peux pour l’équipe, et pour me mettre dans la meilleure position, donc je savais que je cocherais toutes les cases en termes de récupération « , a déclaré Bright.

« De toute évidence, vous avez mentionné que les joueurs n’étaient pas là, mais malheureusement, les blessures font partie du football et nous devons regarder vers l’avant et aller de l’avant, et je pense que nous avons un groupe incroyable de joueurs et de personnel et tout le monde s’est mobilisé. Nous sommes impatients d’y aller. «

Millie Bright a repris les fonctions de capitaine en Angleterre de Leah Williamson qui a subi une blessure au LCA en avril. Matt Roberts – FIFA/FIFA via Getty Images

La préparation du match d’ouverture de l’Angleterre a inclus l’équipe qui s’occupe des problèmes hors du terrain. L’équipe a publié un déclaration commune mardi soir annonçant qu’ils étaient « déçus » qu’aucune résolution n’ait été trouvée avec la FA sur les discussions concernant les bonus et les structures commerciales.

On a demandé à Bright vendredi s’il était décevant que ces discussions se soient poursuivies jusqu’à la semaine précédant leur match d’ouverture de la Coupe du monde.

« De toute évidence, ce n’est pas une situation dans laquelle tout le monde veut être », a déclaré Bright. « Mais je pense qu’en tant que joueurs, nous ne sommes pas seulement programmés pour jouer au football, nous devons parfois avoir ces conversations. Mais nous avons un groupe très professionnel et le football est toujours au premier plan. »

« Évidemment, je suis conscient que tout le monde a vu la déclaration. Donc, en tant que joueurs maintenant, avec nos têtes sur le jeu – ils ont toujours été sur le jeu – tout est en attente avec ce genre de questions. Nous aborderons la situation à une date ultérieure. Mais pour l’instant, tout tourne autour du tournoi. «

Il y avait également une incertitude supplémentaire avant la Coupe du monde quant au moment où Wiegman aurait accès à ses joueurs en raison de discussions tardives entre les clubs et la FA sur le moment où l’équipe entrerait au camp. Mais Wiegman n’a aucune inquiétude à ce que tout cela agisse comme une distraction pour le groupe.

« Quand nous allons sur le terrain, nous sommes sur le terrain et tout le monde est aligné et tout le monde se concentre sur le football », a déclaré Wiegman. « Et je n’ai vu aucun autre comportement. Alors oui, nous sommes prêts. Nous avons dit tout le temps que nous voulions être prêts le 22 juillet, et je pense que nous le sommes.

« Nous avons eu notre dernière séance d’entraînement et nous sommes prêts à partir demain. Bien sûr, nous avons toute une équipe derrière nous pour analyser les adversaires, donc je pense que nous savons tout ce que nous devons savoir sur Haïti. Oui, nous ne les avons jamais joués et nous devons vivre cela. Mais nous sommes très bien préparés et je ne pense pas qu’il y ait une pierre non retournée dans la préparation de ce match. »

Bright a également déclaré que c’était une décision collective sur le brassard de capitaine qu’elle porterait tout au long du tournoi. La FIFA a donné aux nations le choix de porter un autre des huit brassards sanctionnés à chaque tour du tournoi, ou d’en porter un tout au long du tournoi, chacun sensibilisant à différents problèmes sociaux.

Bright portera le brassard « Unite for Inclusion » samedi. Ils prévoient ensuite de porter le brassard « Unite for Indigenous People » pour leur deuxième match de phase de poule contre le Danemark, puis « Unite for Gender Equality » pour leur match contre la Chine à Adélaïde.

« Tout ce sur quoi nous avons pris une décision, nous l’avons fait en équipe », a déclaré Bright. « Pour nous, la décision concernant les brassards a pris du temps et nous avons longuement réfléchi. En tant que collectif, nous sommes restés fidèles à ce que la FIFA proposait. Nous porterons les différents brassards. Nous avons pensé qu’il était important de faire la lumière sur toutes les causes qui nous tiennent à cœur en tant qu’équipe. »