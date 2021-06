L’Angleterre boostée par Rory Burns et Dan Lawrence la cinquantaine après l’éclatement des six guichets de la Nouvelle-Zélande après le déjeuner | Nouvelles de cricket

Dan Lawrence a terminé invaincu sur 67 pour aider l’Angleterre à surmonter son marasme lors de la séance de l’après-midi

Dan Lawrence a frappé un 67 invaincu pour renforcer le total de l’Angleterre après que les hôtes aient menacé de s’effondrer le premier jour du deuxième test contre la Nouvelle-Zélande.

Rory Burns a soutenu sa centaine dans le premier test avec un combat de 81 avant que Lawrence, soutenu par Olly Stone (20) et Mark Wood (16no), a aidé l’Angleterre à récupérer de 175-6 pour clôturer sur 258-7.

La Nouvelle-Zélande a apporté six changements à son équipe avant la finale du Championnat du monde d’essais la semaine prochaine, mais, après avoir franchi un stand d’ouverture de 72 juste après le déjeuner, ils ont dominé la session de l’après-midi et Trent Boult a frappé deux fois en début de soirée pour laisser l’Angleterre chanceler. .

Lawrence est resté ferme, cependant, et a été soutenu par l’ordre inférieur pour donner à la foule de 18 000 personnes à Edgbaston de quoi se réjouir en fin de journée et donner à l’équipe locale l’espoir de grimper à 300 le deuxième jour.

11:36 L’Anglais James Anderson parle à Nasser Hussain de son illustre carrière alors qu’il devient le joueur de cricket de test le plus capé du pays de tous les temps L’Anglais James Anderson parle à Nasser Hussain de son illustre carrière alors qu’il devient le joueur de cricket de test le plus capé du pays de tous les temps

James Anderson a reçu un maillot spécial avant le début du jeu alors qu’il devenait le joueur de test le plus capé d’Angleterre, dépassant Sir Alastair Cook, et il aurait été confiant de se reposer tout au long de la première journée de son 162e test après que les hôtes aient remporté le tirage au sort, battu et atteint le déjeuner sans perdre un guichet.

Burns et Dom Sibley, tous deux soutenus par les courses à Lord’s, ont rarement été troublés lors de la séance du matin, s’occupant du swing précoce et du mouvement de couture proposés sur un terrain au rythme facile alors qu’ils enchaînaient 67 avant la pause.

C’était une histoire très différente au début de la session de l’après-midi, cependant, avec l’Angleterre perdant 3-13 en cinq overs; Sibley (35) se rapprochant de Tom Blundell, remplaçant BJ Watling, blessé, devant Matt Henry avant que le début difficile de Zak Crawley (0) pour l’été Test se poursuive alors qu’il poussait à une large livraison de Neil Wagner et envoyait le ballon au troisième glissement .

Matt Henry a pris deux guichets juste après le déjeuner, dont le cuir chevelu clé de Joe Root

Joe Root (4), reçu avec enthousiasme par la foule d’Edgbaston, a été le troisième à partir alors qu’Henry a de nouveau trouvé une ligne lancinante juste à l’extérieur, forçant le capitaine anglais à jouer et à trouver l’avantage grâce à un soupçon de mouvement loin du droitier.

C’était le scalp prisé et la Nouvelle-Zélande a célébré en conséquence, mais avec Burns rejoint par Ollie Pope, l’équipe locale a pu se regrouper.

Burns est allé à son neuvième test d’un demi-siècle à partir de 141 balles, mais juste au moment où Pope (19) semblait être prêt, il était parti, à la poursuite d’une courte et large livraison du spinner du bras gauche Ajaz Patel et en se morfondant à son propre dégoût évident .

Le processus de reconstruction a recommencé avec Burns et Lawrence, qui ont survécu à un examen lbw avant de décoller, et le premier a donné à la foule bruyante de la maison quelque chose à applaudir, montrant un peu de flair alors qu’il giflait Wagner à travers les couvertures pour quatre peu de temps avant thé.

Rory Burns avait l’air en bonne forme puisqu’il a fait 81 sur le dos de sa tonne lors du premier test

Encore une fois, cependant, les Black Caps sont sortis en tirant après une pause avec Boult frappant au troisième après le thé pour éliminer Burns juste au moment où une centaine d’autres apparaissaient, un swing tardif permettant au bras gauche de trouver le bord extérieur et de se tenir debout. en skipper Tom Latham a pris une bonne et faible prise au deuxième glissement.

Boult a obtenu son deuxième guichet avec la première balle de son prochain, James Bracey est parti pour un canard d’or alors qu’il a été pris au troisième glissement en tentant un entraînement en plein essor – ce qui signifie que le gaucher est toujours sans test à son nom après deux manches – pour exposer une longue queue d’Angleterre avec seulement 175 sur la planche.

Les deux guichets de Trent Boult après le thé ont placé la Nouvelle-Zélande dans une position dominante

Cependant, après un certain nombre de tirs lâches de l’ordre supérieur et intermédiaire, l’ordre inférieur s’est enfoncé et Stone s’est avéré être un adjoint plus que capable de Lawrence, qui avait l’air de plus en plus assuré du pli.

Une paire de frontières de Stone a emmené l’Angleterre au-delà de 200 et lorsque Lawrence a parcouru deux disques jusqu’à la clôture dans le premier après les boissons, le partenariat était de 47.

C’était tout ce qu’il y avait, cependant, comme Patel avait Stone (20 livres) sur le balayage, une décision confirmée lors de la révision, mais il y avait plus de frustration pour la Nouvelle-Zélande alors que Wood reprenait là où Stone s’était arrêté.

Angleterre vs Nouvelle-Zélande Vivre de

Même la deuxième nouvelle balle n’a pas pu briser le stand avec une décision renversée prise derrière contre Wood le plus proche des visiteurs est venu à une percée.

Lawrence commençait à s’amuser, clouant quelques autres trajets magnifiques jusqu’à la frontière de Boult, et même Wood s’est mis à l’action avec un trajet au bon moment au large d’Henry pour attirer encore plus les acclamations des fans au début. soleil du soir.

Regardez le deuxième jour du deuxième test entre l’Angleterre et la Nouvelle-Zélande à partir de 10h15, vendredi sur Sky Sports Cricket.