L’Angleterre bat l’Iran 6-2 dans le groupe B

Gareth Bale a sauvé le Pays de Galles avec un penalty tardif pour arracher un match nul 1-1 avec les États-Unis lors de leur affrontement dans le groupe B de la Coupe du monde lundi au Qatar.

Le skipper gallois Bale a frappé à la maison un coup de pied à la 82e minute après avoir obtenu le penalty quelques instants plus tôt lorsque le défenseur Walker Zimmerman s’est écrasé sur l’ancienne star du Real Madrid.

Cela a annulé le superbe but de Tim Weah en première mi-temps pour les Américains qui avaient menacé de ruiner le retour du Pays de Galles à la Coupe du monde après une absence de 64 ans.

L’égalisation de Bale a déclenché des rugissements d’un contingent important et bruyant de fans du Pays de Galles dans une foule de 43 418 fans au stade Ahmad Bin Ali à la périphérie de Doha.

Jusqu’à ce moment, il semblait que le Pays de Galles se dirigeait vers une défaite, luttant pour briser une équipe américaine habile et énergique qui est la deuxième plus jeune du tournoi.

Le Pays de Galles a été dominé pendant de longues périodes de la première mi-temps, la décision du manager Rob Page de ne pas commencer à dominer l’avant-centre Kieffer Moore les privant d’un débouché offensif.

Au lieu de cela, ce sont les États-Unis qui ont fait toute la course au début, avec Christian Pulisic de Chelsea une menace constante.

Le jeu précoce positif a presque abouti à un but après seulement neuf minutes lorsque Sergino Dest a joué à Weah sur la droite.

Le centre de l’ailier lillois a provoqué la panique dans la zone galloise lorsque Joe Rodon a décoché une tête qui a tiré sur le ventre du gardien Wayne Hennessey.

Le danger n’était pas écarté car Pulisic s’est rassemblé et a traversé pour l’attaquant de Norwich Josh Sargent, qui a facilement battu Rodon mais s’est dirigé juste à côté.

L’exubérance américaine précoce a conduit à une rafale de cartes pour les Américains dès le début, avec Dest et Weston McKennie tous deux réservés en succession rapide pour une paire de tacles sauvages sur Neco Williams.

Le jeu de presse américain implacable signifiait que le Pays de Galles était incapable de construire quoi que ce soit au milieu de terrain, où Aaron Ramsey et Ethan Ampadu disposaient rarement de temps ou d’espace.

La percée est survenue après 35 minutes de jeu. Un bon jeu de maintien de Sargent près de la mi-course a envoyé Pulisic accélérer vers le but avant de choisir Weah qui s’était précipité derrière le but.

Le fils de l’icône du football africain George Weah a fait preuve d’un sang-froid formidable, marquant une finition cool avec l’extérieur de son pied droit sur Hennessey pour un but qui n’était rien de moins que l’ouverture américaine positive méritée.

Le Pays de Galles a de nouveau eu des problèmes disciplinaires peu de temps après, Bale recevant un carton jaune pour avoir heurté Yunus Musah à la 40e minute.

Chris Mepham a rejoint le capitaine gallois dans le livre après avoir tiré Pulisic vers la mi-temps.

Page a fait venir Moore à la mi-temps pour Daniel James et le remplacement a immédiatement commencé à avoir un effet.

Ben Davies de Tottenham a failli diriger le niveau du Pays de Galles à la 64e minute mais a été contré par le gardien américain Matt Turner avec une parade acrobatique au-dessus de la barre.

Moore a propulsé une tête juste au-dessus du coin suivant.

Les États-Unis ont chuté plus profondément et le Pays de Galles a exercé une pression plus agressive alors qu’ils poursuivaient l’égalisation.

À la 80e minute, Ramsey a bondi sur la droite et a reculé pour Bale, qui a protégé le ballon et tenté Zimmerman dans une fente sauvage.

L’arbitre qatari Abdulrahman Al-Jassim a pointé l’endroit et Bale est intervenu pour sauver le Pays de Galles.

Le Pays de Galles affrontera l’Iran vendredi lors de son deuxième match du groupe B tandis que les États-Unis affronteront l’Angleterre, vainqueur 6-2 des Iraniens plus tôt lundi.

