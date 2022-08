L’Angleterre bat l’Inde 3-1 dans la poule A Clash

Lire la suite

Bonjour et bienvenue dans notre couverture en direct du match India Women vs England Women Hockey Pool A de Birmingham. L’équipe indienne de hockey féminin a commencé la campagne sur une note de vol avec des victoires consécutives lors de ses deux premiers matchs. Ils ont battu le Ghana lors de leur match d’ouverture 5-0 et ont enchaîné avec une victoire 3-1 contre le Pays de Galles.

Savita and Co. devra faire face à un défi difficile contre l’Angleterre, pays hôte, mardi. Ce sera une tâche ardue pour l’équipe féminine de poursuivre sur sa lancée gagnante. L’Angleterre est actuellement en tête du tableau des points de la poule A avec une meilleure différence de buts et l’Inde cherchera à progresser dans le tableau et à renforcer sa position dans le groupe.

Les Indiens prendraient beaucoup de cœur du fait qu’ils ont tenu l’Angleterre à un match nul 1-1 lors de la Coupe du monde qui s’est tenue récemment, organisée conjointement par l’Espagne et les Pays-Bas.

“L’Angleterre est une bonne équipe et elle a aussi l’avantage du terrain à Birmingham. Ce sera un match difficile pour nous, mais nous avons également été en bonne forme après nos deux premières victoires », a déclaré le skipper Savita.

“Nous avons affronté l’Angleterre à quelques reprises ces derniers temps, donc les deux équipes se connaissent assez bien. Ils ont également remporté quelques gros matchs contre nous, donc c’est une équipe solide, mais nous avons fait nos devoirs et il s’agira de bien maîtriser les bases du jour.

“C’est un match crucial dans la compétition et nous sommes concentrés sur nos objectifs”, a-t-elle ajouté.

Même si Gurjit a marqué sur quelques corners de pénalité dans la compétition, le taux de conversion reste une grande préoccupation pour l’entraîneur en chef de l’Inde, Janneke Schopman.

La ligne avant doit également faire de son mieux si l’Inde souhaite éclipser l’Angleterre. Vandana Katariya a été la vedette de l’Inde dans la force de frappe, marquant deux buts de braconnage contre le Pays de Galles, mais elle a besoin de plus de soutien de la part de Lalremsiami et Sharmila Devi.

L’équipe doit également travailler sur son jeu de liaison entre le milieu de terrain et la ligne avant pour créer plus de chances grâce au jeu ouvert.

Une victoire mardi garantira à l’Inde une place en demi-finale de la compétition. Les Indiens termineront leurs engagements de poule contre le Canada mercredi.

