L’Angleterre bat le Sénégal pour préparer les quarts de finale de la Coupe du monde de France

Les Three Lions ont battu les champions d’Afrique 3-0 en huitièmes de finale de la Coupe du monde

Les buts de Jordan Henderson, Harry Kane et Bukayo Saka ont aidé l’Angleterre à battre le Sénégal 3-0 au stade Al Bayt dimanche soir lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde Qatar 2022.

L’Angleterre, demi-finaliste de Russie 2018, n’a pas bien commencé contre les champions de la Coupe d’Afrique des Nations et a eu la chance de ne pas se laisser distancer.

Dans leur premier mouvement d’équipe bien conçu, cependant, les hommes de Gareth Southgate ont pris les devants lorsque Jude Bellingham a choisi Henderson dans la surface depuis le flanc gauche pour porter le score à 1-0.

L’espoir du Borussia Dortmund, Bellingham, a de nouveau été important lorsque Harry Kane a doublé l’avance des Three Lions.

Combattant au milieu de terrain, il a licencié une basse du pied gauche parfaite pour Phil Foden, qui a ensuite aidé son capitaine pour le premier but de Kane de cette édition de la Coupe du monde dans le temps d’arrêt de la première mi-temps.

L’Angleterre a commencé la deuxième mi-temps là où elle s’était arrêtée. Après que le gardien de but de Chelsea, Edouard Mendy, ait failli mal gérer un tir de loin de Kane et ait bousculé ses lignes, le skipper a été impliqué dans la construction d’un troisième but.

Kane a essayé de trouver Foden sur l’aile gauche qui l’a finalement doublé. Après avoir été plaqué, le ballon s’est quand même retrouvé avec la star de Manchester City, Foden, qui s’est connecté avec Saka pour en faire trois.

L’Angleterre fait maintenant face à ce qui est sans doute le test le plus difficile du tournoi. S’ils souhaitent se qualifier pour les demi-finales, ils doivent battre la France, championne en titre, et tenir à distance le candidat au Soulier d’or Kylian Mbappe.

PLUS À VENIR