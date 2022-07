L’Angleterre bat l’Afrique du Sud pour 83 pour égaliser la série ODI et force le décideur à Headingley dimanche | Nouvelles du cricket

Reece Topley a pris deux guichets dans un over alors que l’Afrique du Sud a été réduite à 6-4 dans les quatre premiers overs de leur course poursuite

L’Angleterre a égalisé la série avec un martèlement de 118 points de l’Afrique du Sud lors d’un deuxième match international d’une journée sous la pluie à Emirates Old Trafford.

Poursuivant 202 dans un affrontement à 29 contre un, l’Angleterre a incroyablement réduit l’Afrique du Sud à 6-4 dans les quatre premiers overs de leur réponse avant de finalement les éliminer pour 83 – leur total le plus bas contre l’Angleterre au cricket ODI.

Janneman Malan et, centurion de l’ouverture de la série, Rassie van der Dussen sont partis dans le même Reece Topley (2-17) pour les canards, tandis que David Willey (1-9) a récupéré Quinton de Kock (5) et Jos Buttler a manqué Aiden Markram sans faire face dans le prochain.

La principale préoccupation de l’Angleterre à partir de ce moment était la pluie légère qui était revenue à Manchester et la possibilité qu’elle force les joueurs à partir avant la barre des 20 manches, qui devait être atteinte pour constituer un résultat.

Les quilleurs anglais, avec l'aide d'un remarquable run out de Jos Buttler, se battent contre l'Afrique du Sud avec des visiteurs réduits à 6-4 au quatrième.

Buttler s’est tourné pour tourner aux deux extrémités pour secouer les overs et non seulement ils ont réussi à le faire, mais Moeen Ali (2-22) a récupéré Henrich Klaasen (33) et Adil Rashid (3-29) a traversé l’ordre inférieur. .

Plus tôt, une autre manche pulvérisée des hôtes les a vus éliminés en deçà de leur allocation complète d’overs pour une cinquième fois consécutive au cricket ODI cet été.

Dwaine Pretorius a remporté les meilleurs chiffres en carrière de 4-36, y compris les guichets clés de Joe Root (1) et Jonny Bairstow (28) dans le même temps que l’Angleterre a glissé à 101-6 après avoir été inséré par l’opposition au tirage au sort.

Phil Salt a réussi 17 lors de son premier ODI de l’été – pour le retraité Ben Stokes – avant de tomber à peu près de la même manière que Jason Roy (14) l’avait fait plus tôt, en tentant de tirer vers le midwicket court.

Root a joué un coup inhabituellement médiocre, un hack horrible à travers la ligne qu’il n’a réussi qu’à dépasser haut et derrière De Kock, tandis que Bairstow a été renversé, battu par une livraison plus lente.

Moeen Ali (6) allait et venait rapidement, creusant la jambe carrée profonde de Keshav Maharaj (1-29), tandis que Shamsi représentait Buttler (19), pris au court troisième homme sur un bord extérieur épais.

Liam Livingstone (38 sur 26) et Sam Curran (35 sur 18) ont quelque peu sauvé les manches avec quelques camées exaltants, mais tous deux ont péri au milieu d’un blitz frontalier.

Livingstone a brisé trois six et un quatre des quatre premières balles du 21e d’Anrich Nortje, avant de tomber au cinquième, et Curran a récolté 14 des trois premières livraisons du 24e de Tabraiz Shamsi pour périr au quatrième.

Willey (21 ans) a également fait six et sortis alors que Pretorius a pris son quatrième tandis que la queue boitait jusqu’à ce que Rashid (12 ans) soit épuisé grâce à une passe décisive d’un pigeon pour voir l’Angleterre éliminée pour 201 avec cinq balles à revendre.

L’Afrique du Sud n’a jamais menacé ce score après avoir perdu quatre guichets dans les quatre premiers overs de leur réponse chaotique.

Curran a décroché le cinquième, battant David Miller (12) au neuvième, avant que les spinners ne se mettent au travail – Moeen prenant le dernier guichet quatre balles au-delà de la barre des 20 pour voir l’Angleterre remporter une victoire convaincante et égalisant la série.

