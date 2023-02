L’Angleterre aventureuse en tête contre la Nouvelle-Zélande après la déclaration audacieuse de Ben Stokes dans le test du ballon rose | Nouvelles du cricket

L’Angleterre a battu et déclaré avec audace, puis a décroché trois guichets tardifs sous les lumières alors qu’elle dirigeait le premier jour du test de ballon rose contre la Nouvelle-Zélande à Mount Maunganui.

L’Angleterre a sprinté à 325-9 sur 58,2 overs – Harry Brook (89 sur 81) et Ben Duckett (84 sur 68) ont obtenu les meilleurs scores – avant que le capitaine Ben Stokes n’appelle son équipe avec environ 90 minutes de jeu restantes.

La déclaration de Stokes – la deuxième plus tôt dans les premières manches d’un test – a récolté des récompenses immédiates avec la Nouvelle-Zélande 37-3 par des souches après qu’Ollie Robinson a éliminé Tom Latham (1) et James Anderson a pris Kane Williamson (6) et Henry Nicholls ( 4).

Anderson a également fait tomber Devon Conway (17e) par Zak Crawley à la neuvième place avant que Conway et le veilleur de nuit Neil Wagner (4e) ne mènent l’équipe locale à la fin d’une journée haletante.

Image:

Harry Brook (89 sur 81 balles) a raté une quatrième centaine en autant de tests





Brook était sur la bonne voie pour suivre ses trois tonnes au Pakistan en décembre avec une autre contre les Black Caps et égaler les quatre de suite que Ken Barrington a réalisées deux fois pour l’Angleterre dans les années 1960.

Le Yorkshireman et le frappeur d’ouverture Duckett ont tous deux menacé de marquer la tonne de test la plus rapide d’Angleterre, qui reste l’effort de 76 balles de Gilbert Jessop contre l’Australie à The Oval en 1902.

Les espoirs de Duckett ont pris fin lorsqu’il a giflé le débutant Blair Tickner pour couvrir tard dans une séance d’ouverture au cours de laquelle l’Angleterre a accumulé 134-2 en 23 overs, tandis que Brook n’a pas été en mesure de réviser Jessop après avoir commencé la soirée sur 79 à partir de 64 balles avec l’Angleterre 279-5 de 48 overs.

Plus à venir.