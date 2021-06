L’Angleterre avance à l’Euro 2020 grâce à une approche sûre, mais elle devra marquer des buts pour tout gagner

LONDRES – Gareth Southgate a trouvé un moyen pour l’Angleterre de remporter le groupe D à l’Euro 2020. Il doit maintenant trouver un moyen de remporter l’intégralité du tournoi.

Il y a peut-être eu un niveau de pragmatisme étonnamment élevé dans les performances de l’Angleterre à l’Euro 2020, qui s’est poursuivie avec la victoire 1-0 de mardi sur la République tchèque. Plutôt que de libérer tout le potentiel offensif d’une équipe et sa gamme d’options avancées, Southgate a cherché à protéger son maillon le plus faible – la défense – avec une utilisation plus conservatrice du ballon et une plus grande discipline de position que beaucoup ne l’avaient prévu.

Malgré les grognements à l’esthétique, il est difficile de contester les résultats. Raheem Sterling a marqué le seul but à donner à l’Angleterre sept points sur neuf possibles et un autre blanchissage ; les Three Lions en tant qu’équipe ont gardé les draps propres lors de leurs trois premiers matchs dans un tournoi majeur pour la première fois depuis 1966.

Bien sûr, nous savons tous ce qui s’est passé cette année-là, mais pour que l’Angleterre suive les traces de cette équipe vainqueur de la Coupe du monde, il doit sûrement y avoir une certaine évolution dans son jeu. Gagner le groupe D est un exploit, mais le prix sera un match des huitièmes de finale contre la France, l’Allemagne ou le Portugal – qui ont tous fait battre le pouls plus rapidement dans un groupe qui laisse une marge d’erreur beaucoup plus petite que celui que l’Angleterre a dominé avec la victoire de mardi.

Il y avait des signes de cette évolution dès le début contre les Tchèques. L’accumulation a été compliquée par le fait que Mason Mount et Ben Chilwell ont dû s’isoler après avoir été considérés comme des contacts étroits du milieu de terrain écossais Billy Gilmour, qui a été testé positif pour COVID-19 après le match nul 0-0 de vendredi ici à Wembley.

L’importance de Mount dans les matchs d’ouverture de l’Angleterre a peut-être influencé la décision de Southgate de faire tourner son équipe, mais l’inclusion de Jack Grealish et Bukayo Saka a toujours satisfait le désir de nombreux fans et experts de voir les co-hôtes s’aligner avec des options de flair plus évidentes pour se rafraîchir une attaque qui semblait décousue contre les Écossais. L’inclusion de Saka sur Jadon Sancho du Borussia Dortmund était quelque peu surprenante, mais l’ailier d’Arsenal a pleinement justifié sa sélection, injectant précisément le but et le jeu offensif positif qui manquaient quatre jours plus tôt.

Saka a fait partie intégrante du brillant départ de l’Angleterre, au cours duquel l’Angleterre a frappé le bois dès le début pour le troisième match consécutif lorsque Sterling a levé un tir sur le gardien tchèque Tomas Vaclik pour frapper son poteau gauche. Il a ensuite poussé l’Angleterre vers l’avant et a déterré une croix que Grealish a gardée en vie en échangeant des passes avec Harry Kane, qui ressemblait davantage à son ancien moi quand il y avait plus de mouvement autour de lui. Grealish a ensuite levé son propre centre au poteau arrière, où Sterling a échappé à son marqueur et a hoché la tête pour son deuxième but de l’Euro 2020.

Kane, Grealish et l’Angleterre ont été particulièrement conservateurs lors de la victoire de mardi contre la République tchèque et bien que cette approche de sécurité d’abord les ait aidés à dominer le groupe D, ils devront faire preuve de plus de flair s’ils veulent gagner la compétition. Carl Recine – Piscine/Getty Images

Grealish et Luke Shaw ont combiné bien en bas à gauche. Il y a eu des occasions où Kyle Walker a pris une position similaire à celle où Manchester City avait le ballon, dérivant au milieu de terrain central pour aider à construire des attaques, et oui, il y avait de l’espace, mais l’Angleterre l’utilisait bien.

C’était jusqu’à la deuxième mi-temps. L’Angleterre était apparemment satisfaite de voir le match avec une utilisation de plus en plus conservatrice de la possession, renforcée par les substitutions de Southgate de l’introduction de Jordan Henderson à la mi-temps avec un œil sur les 16 derniers, avec des ajouts ultérieurs de Jude Bellingham et Tyrone Mings aidant à consolider les choses . Même les introductions les plus offensives de Marcus Rashford et Jadon Sancho ont été prudentes.

Il n’y a rien de mal à adopter une approche sûre à ce stade, surtout compte tenu de la préparation alambiquée de l’Euro 2020 impliquant des joueurs se retirant tardivement d’engagements de club et d’autres revenant de blessure. Le gaspillage de l’Angleterre dans la possession et la mauvaise gestion du tournoi ont été des échecs habituels que Southgate connaît bien depuis son temps en tant que joueur et cinq ans en tant que manager.

Groupe D GP W ré L DG STP République tchèque – Q 2 1 1 0 +2 4 Angleterre – Q 2 1 1 0 +1 4 Croatie 2 0 1 1 -1 1 Écosse 2 0 1 1 -2 1 Les deux premiers et les quatre meilleurs tiers se qualifient

Les tournois ne se gagnent pas en phase de groupes, seul le groupe lui-même, et l’Angleterre y est parvenu. Il reste à voir si Southgate partira d’ici, mais il est peu probable que l’Angleterre se heurte à l’une des oppositions les plus vantées auxquelles elle peut être confrontée.

Harry Maguire semblait assuré lors de sa première sortie pour Manchester United ou l’Angleterre depuis le 9 mai suite à une blessure à la cheville. La présence de Maguire pourrait encourager Southgate à passer à un troisième pour le match des huitièmes de finale de la semaine prochaine, tandis que Saka et Grealish plus loin testeront le principe de longue date du joueur de 50 ans consistant à choisir des joueurs en forme plutôt que sur leur réputation historique. On ne sait pas encore quelle est sa meilleure équipe et bien que cela donne à l’Angleterre un certain degré d’imprévisibilité, cela rend également la préparation de la semaine complète dont ils disposent maintenant avant de retourner à Wembley mardi prochain devant une foule accrue de 45 000 personnes absolument vitale.

« La première chose est que c’est génial d’avoir quelques jours pour récupérer les joueurs car certains d’entre eux ont eu une charge assez lourde au cours de la dernière semaine environ à la fin d’une très longue saison », a déclaré Southgate.

« Nous devons nous assurer de ne pas exagérer le travail sur le terrain d’entraînement. Mais la différence pour le prochain match par rapport à ce matin, où nous voulions changer notre façon de défendre et nous ne pouvions pas entrer dans un terrain d’entraînement pour le faire, nous devions le faire en réunion d’équipe. Un grand mérite aux joueurs pour s’être adaptés sans ballon comme ils l’ont fait ce soir.

« Bien sûr, vous voulez toujours du temps d’entraînement: c’est ce que nous n’avons pas en tant que managers internationaux, et nous n’en avons pratiquement pas eu avec tout le groupe à cause des complications au début de notre camp d’entraînement. Ce serait c’est bien d’avoir ce qui ressemble à tout le monde disponible sauf les deux gars qui s’isolent et cette fois-là, une fois que nous saurons qui sont nos adversaires, cela nous sera certainement utile. »

Ils doivent sûrement offrir un peu plus à l’avenir, peu importe à qui ils font face. Les buts attendus de l’Angleterre au cours de la seconde mi-temps étaient de 0,00 : céder autant d’élan à une équipe de haut niveau est une proposition risquée. Ils ont également créé le moins d’occasions (17) de toutes les équipes de leur groupe : l’Écosse, qui a terminé en bas, en a fait 28, la Croatie 24 et la République tchèque 22.

Peut-être que la consternation face à leurs performances dans certains quartiers est basée sur la distance entre la façon dont l’équipe peut avoir l’air exaltante sur papier (avec diverses permutations) et la modération qu’elle a montrée jusqu’à présent. Pourtant, Southgate a atteint son premier objectif majeur. Le prochain – remporter un huitième de finale contre un vrai poids lourd – est l’un des plus difficiles restants, d’autant plus que l’équipe prend encore forme.

Interrogé par ESPN s’il connaissait son alignement idéal pour les huitièmes de finale, Southgate a répondu: « Au cours des 12 derniers mois, chaque fois que j’ai écrit une feuille d’équipe plus de deux jours avant un match, cela a changé. À pour le moment, non. Nous regarderons les matchs demain, nous verrons comment va tout le monde une fois de retour à St George’s et au cours des deux prochains jours de récupération et nous partirons de là.

« Ce qui est clair, c’est qu’il y a certains domaines de l’équipe que nous avons pu construire plus près de ce que nous pensons être une force complète au cours des quatre dernières semaines environ, car les joueurs sont arrivés en retard de la finale européenne ou ont pu les faire entrer sur le terrain à la suite d’une blessure ou d’un manque de forme physique.

« J’ai toujours pensé que nous devions évoluer dans ce tournoi en termes de sélection. »

À cet égard, une semaine massive nous attend.