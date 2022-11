L’Angleterre atteint les demi-finales de la Coupe du monde T20 avec une victoire sur le Sri Lanka alors que l’Australie est éliminée | Nouvelles du cricket

L’Angleterre s’est faufilée dans les demi-finales de la Coupe du monde T20 avec Ben Stokes les ouvrant à une victoire à quatre guichets contre le Sri Lanka après une oscillation au bâton à Sydney.

L’équipe de Jos Buttler est entrée dans le match de samedi en sachant que la victoire les mènerait dans les quatre derniers, mais qu’une défaite verrait les hôtes et les champions en titre australiens se qualifier à leurs dépens.

L’Angleterre a atteint son objectif de 142 avec deux balles à revendre sur une surface sèche et utilisée, mais seulement après un effondrement de cinq guichets pour 36 points une fois qu’Alex Hales (45 sur 27) et Buttler (28 sur 23) avaient cassé le dos de la poursuite avec un stand d’ouverture de 75 à partir de 45 balles.

Ben Stokes (42no sur 36), au bâton au n ° 3 après que Dawid Malan ait peaufiné son aine sur le terrain, et Chris Woakes (5no) ont guidé l’Angleterre à la maison alors qu’ils s’assuraient la deuxième place du groupe 1, derrière la Nouvelle-Zélande au taux de course net, et une demi-finale avec les vainqueurs du Groupe 2 à Adélaïde jeudi.

Sam Curran (6) a été attrapé à la jambe profonde du dernier ballon du 18e avec 13 points requis, mais son remplaçant Woakes a ensuite frappé les quatre gagnants.

Stokes a cependant joué la main clé avec la batte, un peu plus de trois ans après avoir fait de même lors de la finale de la Coupe du monde des 50 contre la Nouvelle-Zélande à Lord’s en juillet 2019.

Le Sri Lanka avait pris un bon départ après avoir choisi la batte, se classant à 65-1 après sept overs grâce principalement à Pathum Nissanka (67 sur 45), mais n’a rassemblé que 76-7 sur les 13 derniers alors qu’Adil Rashid (1-16) a séché. jusqu’à la cadence et Mark Wood (3-26) a frappé trois fois à la mort.

Plus à venir.

Et après?

Groupe 2 se termine dimanche avec les six équipes en action. Afrique du Sud Visage Pays-Bas à Adélaïde (12h00, heure du Royaume-Uni) avant Pakistan jouer Bengladesh au même endroit (4h du matin, heure du Royaume-Uni), puis Inde rencontrer Zimbabwe à Melbourne (8 heures du matin, heure du Royaume-Uni).

Prochaines semaines demi finales sont à Sydney mercredi puis à Adélaïde jeudi, tous deux à 8 heures du matin, heure du Royaume-Uni, avec le final à Melbourne le dimanche 13 novembre, également à 8 heures du matin, heure du Royaume-Uni.