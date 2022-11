L’Angleterre atteint les demi-finales de la Coupe du monde T20 avec une victoire nerveuse contre le Sri Lanka alors que l’Australie est éliminée | Nouvelles du cricket

L’Angleterre s’est faufilée dans les demi-finales de la Coupe du monde T20 avec Ben Stokes les ouvrant à une victoire nerveuse à quatre guichets contre le Sri Lanka après une oscillation au bâton à Sydney.

L’équipe de Jos Buttler est entrée dans le match de samedi en sachant que la victoire les mènerait dans les quatre derniers, mais qu’une défaite verrait les hôtes et les champions en titre australiens se qualifier à leurs dépens.

L’Angleterre a atteint son objectif de 142 avec deux balles à revendre sur une surface sèche et utilisée, mais seulement après un effondrement de cinq guichets pour 36 points une fois qu’Alex Hales (45 sur 27) et Buttler (28 sur 23) avaient cassé le dos de la poursuite avec un stand d’ouverture de 75 à partir de 45 balles.

Ben Stokes (42no sur 36), au bâton au n ° 3 après que Dawid Malan ait peaufiné son aine sur le terrain, et Chris Woakes (5no) ont guidé l’Angleterre à la maison alors qu’ils s’assuraient la deuxième place du groupe 1, derrière la Nouvelle-Zélande au taux de course net, et une demi-finale avec les vainqueurs du Groupe 2 à Adélaïde jeudi.

Ben Stokes et Chris Woakes célèbrent après avoir guidé l’Angleterre vers la victoire sur le Sri Lanka





Sam Curran (6) a été attrapé à la jambe profonde du dernier ballon du 18e avec 13 points requis, mais son remplaçant Woakes a ensuite frappé les quatre gagnants.

Stokes a cependant joué la main clé avec la batte, un peu plus de trois ans après avoir fait de même lors de la finale de la Coupe du monde des 50 contre la Nouvelle-Zélande à Lord’s en juillet 2019.

Le Sri Lanka avait pris un bon départ après avoir choisi la batte, se classant à 65-1 après sept overs grâce principalement à Pathum Nissanka (67 sur 45), mais n’a rassemblé que 76-7 sur les 13 derniers alors qu’Adil Rashid (1-16) a séché. jusqu’à la cadence et Mark Wood (3-26) a frappé trois fois à la mort.

L’Inde est l’adversaire probable de l’Angleterre en demi-finale – les hommes de Rohit Sharma seront en tête de leur groupe s’ils battent le Zimbabwe au MCG dimanche – mais l’équipe de Buttler pourrait également affronter l’Afrique du Sud, le Bangladesh ou le Pakistan.

Les demi-finales seront dépouillées du pays hôte, l’Australie payant le prix d’un martèlement de 89 points contre la Nouvelle-Zélande lors de son match d’ouverture au SCG – une défaite catastrophique dont l’équipe d’Aaron Finch n’a pas pu se remettre comme ils ont terminé troisième.

Tableau final Groupe 1 Équipe Joué A gagné Perdu Pas de résultat Taux d’exécution net Points Nouvelle-Zélande (Q) 5 3 1 1 +2,112 sept Angleterre (Q) 5 3 1 1 +0,473 sept Australie 5 3 1 1 -0,173 sept Sri Lanka 5 2 3 0 -0,422 4 Irlande 5 1 3 1 -1.615 3 Afghanistan 5 0 3 2 -0,571 2

Rassemblement en Angleterre après un bon départ au Sri Lanka

L’Australie avait besoin d’une victoire au Sri Lanka ou d’un lavage pour progresser – ce dernier n’a jamais été en jeu, mais le premier semblait parfois possible, à commencer par le Sri Lanka qui a commencé ses manches avec brio, notamment en claquant deux six contre Wood qui a réservé un tiers de 17 points. .

Kusal Mendis (18 sur 14) a battu Woakes (1-24) de la dernière balle du quatrième plus alors que Liam Livingstone a pris une énorme prise glissante au carré arrière profond, avant que Dhananjaya de Silva (9) n’habille un cutter de Sam Curran (1-27) à Ben Stokes au midwicket profond dans le neuvième.

Liam Livingstone fait une brillante prise glissante au bon moment pour prendre un guichet indispensable pour l’Angleterre contre le Sri Lanka lors de la Coupe du monde T20



Nissanka a continué jusqu’au 15e, quand il est devenu un guichet mérité pour Rashid après avoir sauté du côté de la jambe – le voltigeur remplaçant Chris Jordan, à la place de Malan, a couru depuis longtemps pour terminer la capture.

Nissanka et Rashid ont été les vedettes des manches – le Sri-lankais frappant cinq six et deux quatre et atteignant son deuxième demi-siècle de ce tournoi à partir de 33 balles, et l’Anglais n’a pas frappé pour une limite lors de son excellent passage à quatre.

Nissanka manquait de soutien de la part de ses coéquipiers au fur et à mesure que les manches progressaient, mais ce n’était pas le cas pour Rashid avec ses collègues quilleurs aidant à restreindre le Sri Lanka, y compris Wood alors que l’Angleterre rebondissait rapidement après son coûteux premier du match.

Mark Wood impressionne avec le ballon alors qu’il plonge vers Wanindu Hasaranga de manière athlétique



Wood avait le capitaine sri-lankais Dasun Shanaka (3) rattrapé au 18e et a ensuite été impliqué dans trois guichets lors de la finale, ayant Bhanuka Rajapaksa (22 sur 22) et Chamika Karunaratne (0) attrapés et manquant également Wanindu Hasaranga ( 9) avec un plongeon alors que le frappeur tentait de voler un laissez-passer.

Après avoir échoué avec la batte, le Sri Lanka avait besoin de percées précoces avec le ballon, mais le jeu de puissance a été dominé par l’Angleterre alors que Hales et Buttler ont pillé 70 des six premiers overs, Hales clouant quatre limites à Kasun Rajitha en 20 points.

Le spinner de jambes du Sri Lanka, Hasaranga, a fait mettre Buttler superbement dans une poche par Karunaratne au milieu du guichet profond avant d’attraper Hales de son propre bowling alors que le frappeur anglais lui renvoyait un coup de fouet.

Quand Harry Brook (4), Livingstone (4) et Moeen Ali (1) ont subi des sorties apprivoisées – Brook revenant à Dhananjaya, Livingstone faisant du ciel avec Lahiru Kumara à long terme, Moeen coupant Dhananjaya à une couverture supplémentaire – l’Angleterre chancelait sur 111- 5 nécessitant 31 courses supplémentaires à partir de 33 balles.

Stokes et Curran ont atténué la pression avec un partenariat de 18 balles sur 21, mais cela a de nouveau augmenté lorsque Curran a accroché Kumara à l’homme sur la clôture à la jambe fine et profonde.

Mais Stokes a prouvé exactement pourquoi il est dans ce XI d’Angleterre avec un coup cérébral et Woakes a fouetté les quatre vainqueurs du match alors que l’équipe de Buttler gardait l’espoir de devenir double champion du monde de balle blanche.

Alex Hales était juste timide de son demi-siècle mais a bouclé une simple prise à Wanindu Hasaranga



Buttler dans une course-poursuite « nerveuse » | Hales a joué “magnifiquement”

Buttler n’a pas apprécié la fin de la course-poursuite.

“Je ne suis pas un grand observateur pour être honnête, donc je n’ai pas beaucoup apprécié, mais nous savions que nous devions gagner le match. C’est le genre de situation pour laquelle il (Stokes) est fait.

“Il peut jouer beaucoup de rôles, c’est un bon compétiteur, et c’est à ce stade de la compétition qu’il va grandir.

“Ils ont pris un bon départ, nous savions que le guichet ralentirait au fur et à mesure que le match avançait. Fantastique de Rashid pour changer l’élan.

“Peut-être qu’il n’a pas ramassé les guichets, il a eu quelques occasions qui ont été manquées. Il joue toujours bien sur des surfaces comme celle-ci, c’est un client difficile à affronter.

“Il (Curran) est quelqu’un qui ne cesse de grandir. C’est un compétiteur féroce qui veut être dans ces moments-là.

“Il a encore joué magnifiquement ce soir, un gars si difficile à jouer. Je pense qu’assis là, l’un de nous aurait adoré être là tout au long.

“Excités, nous voulions trouver un moyen de gagner aujourd’hui et de nous qualifier pour une demi-finale dans l’un des meilleurs stades du monde.”

Chris Woakes garde son sang-froid alors que sa limite envoie l’Angleterre en demi-finale de la Coupe du monde T20, éliminant l’Australie dans le processus.



Shanaka : le Sri Lanka a bien joué dans les « patchs »

Le capitaine du Sri Lanka, Dasun Shanaka, a déclaré que son équipe aurait pu faire mieux dans ce tournoi.

Il a déclaré: “C’était un combat, nous aurions pu faire mieux avec la batte. Wicket a joué un rôle dans ce match, même les frappeurs anglais ont eu du mal dans la dernière partie.

“Nous n’avons pas joué selon le guichet. Nous avons donné un bon combat dans les 10 derniers overs, mais nous n’avons pas bien joué en avantage numérique.

“Nous avons joué du bon cricket par patchs, mais nous avons commencé avec quelques blessures, mais c’est un bon tournoi. Si les blessures n’étaient pas là, nous aurions pu faire mieux.

“La frappe puissante est une clé que nous trouvons quelque part. Attraper a été un problème dans ce tournoi.

“Je dois remercier les spectateurs colorés et merveilleux qui nous ont soutenus tout au long de cette Coupe du Monde.”

Et après?

Groupe 2 se termine dimanche avec les six équipes en action. Afrique du Sud Visage Pays-Bas à Adélaïde (12h00, heure du Royaume-Uni) avant Pakistan jouer Bengladesh au même endroit (4h du matin, heure du Royaume-Uni), puis Inde rencontrer Zimbabwe à Melbourne (8 heures du matin, heure du Royaume-Uni).

Prochaines semaines demi finales sont à Sydney mercredi puis à Adélaïde jeudi, tous deux à 8 heures du matin, heure du Royaume-Uni, avec le final à Melbourne le dimanche 13 novembre, également à 8 heures du matin, heure du Royaume-Uni.