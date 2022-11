L’Angleterre atteindra les demi-finales de la Coupe du monde T20 avec une victoire sur le Sri Lanka alors que Jos Buttler cherche à tirer parti de son meilleur jour | Nouvelles du cricket

Vous pouvez ranger vos calculatrices maintenant car l’équation pour l’Angleterre est simple – gagnez contre le Sri Lanka samedi et ils seront en demi-finale de la Coupe du monde T20.

L’Australie n’a pas été en mesure de hisser son taux de course net au-dessus de celui de l’Angleterre vendredi avec sa victoire sur l’Afghanistan à Adelaide Oval par une marge étroite de quatre points.

Cela a laissé les champions en titre avec un run-rate de -0,173. L’Angleterre, en revanche, est de +0,547, donc si elle bat le Sri Lanka et rejoint l’Australie avec sept points, elle avancera aux dépens des hôtes.

Image:

Voici à quoi ressemble le groupe 1 avant la confrontation entre l’Angleterre et le Sri Lanka samedi





Une défaite et l’Angleterre est éliminée. Aucun résultat et l’Angleterre est éliminée. Le premier est toujours possible, mais le second semble moins probable avec la météo à Sydney apparemment juste.

Une victoire de 127 points ou plus, entre-temps, et l’Angleterre non seulement avancerait mais aussi en tête du groupe, devant la Nouvelle-Zélande. Cependant, la première chose à faire est d’obtenir une victoire de toute description, ce qui ne sera pas facile avec le jeu joué sur une surface SCG usagée.

“Un terrain usé amène le Sri Lanka dedans”, a déclaré l’ancien capitaine anglais Nasser Hussain sur le Podcast de cricket Sky Sports. Avec leurs trois spinners – Dhananjaya de Silva, Wanindu Hasaranga et Maheesh Theekshana – ils seront utiles et évidemment leurs frappeurs sont habitués à frapper sur des terrains fatigués.”

L’ouvreur anglais Alex Hales ne prend pas non plus le Sri Lanka à la légère : “C’est toujours une équipe très difficile et ils ont des opérateurs pratiques. Nous allons devoir jouer notre meilleur cricket pour gagner. Mais nous sommes assez confiants. et l’ambiance est bonne dans le camp.

Sur le plan personnel, avoir la chance de jouer au cricket à élimination directe lors d’une Coupe du monde serait un sentiment très spécial. En groupe, ça le sera aussi. C’est une compétition assez serrée et il est difficile de s’en sortir. Vous devez battre de très bonnes équipes en cours de route.

“J’ai l’impression que nous pouvons faire face à tout ce qui nous attend. Nous avons une unité de frappeurs très confiante et je pense que nous pourrons nous adapter à tout ce dont nous avons besoin. Ce serait une bonne réussite si nous pouvions passer dans un joli groupe difficile à mon avis.”

Le Sri Lanka n’a pas battu l’Angleterre dans un T20 depuis 2014, perdant les sept derniers matches entre les équipes, mais a eu ses moments dans ce tournoi et a défié l’Australie et la Nouvelle-Zélande avant de subir de lourdes défaites. Ils ont également remporté la Coupe d’Asie en septembre, battant le Pakistan et l’Inde en cours de route.

Le frappeur sri-lankais Bhanuka Rajapaksa a déclaré: “Nous venons justifier notre présence en Australie. Nous voulons juste jouer au bon cricket.

“Nous avons déjà montré de quoi nous sommes capables [at the Asia Cup] et c’est un côté fort. Malheureusement, tous les résultats ne nous sont pas parvenus, mais [Saturday’s game] est important de terminer sur une bonne note.”

Image:

Les espoirs du Sri Lanka en demi-finale sont terminés mais ils pourraient encore éteindre ceux de l’Angleterre





La rencontre de samedi sera certainement la dernière du Sri Lanka dans ce tournoi avec des victoires pour la Nouvelle-Zélande et l’Australie vendredi – la Nouvelle-Zélande battant l’Irlande par 35 points avant que l’Australie ne batte l’Afghanistan – mettant fin à leurs espoirs de demi-finale. Mais ils auront toujours leur mot à dire sur qui se joindra aux Black Caps pour progresser.

L’Angleterre au top après Buttler face à la Nouvelle-Zélande

Un terrain utilisé pourrait donner un coup de pouce au Sri Lanka, mais cela ne devrait pas inquiéter l’Angleterre, qui a battu la Nouvelle-Zélande sur un pont usé à Brisbane mardi alors que Jos Buttler profitait d’une nuit de rêve, le capitaine prenant une décision stellaire après décision stellaire alors qu’il guidait son côté à la victoire dans son centième T20 international.

Premièrement, il est allé à l’encontre de la politique habituelle de chasse de l’Angleterre en choisissant de battre après avoir remporté le tirage au sort. Puis, aidé par les attrapés ratés de Kane Williamson au 8e et de Daryl Mitchell au 40e, il a été le meilleur buteur avec 73 sur 47 balles sur un total de 179-6 pour son équipe.

Il était maintenant temps que son capitanat entre en jeu.

L’off-spinner Moeen Ali, qui n’avait pas joué dans le tournoi, a reçu le premier sur et n’a concédé que quatre points. Le spinneur de jambes Adil Rashid a envoyé le troisième du jeu de puissance et n’en a inscrit que six. Sam Curran a été engagé pour le cinquième pour essayer d’exploiter la faiblesse apparente de Finn Allen contre les couturiers du bras gauche. Ça a marché.

Au cours des sept premiers overs de la poursuite, Buttler a utilisé six quilleurs différents, et une rotation supplémentaire a porté ses fruits dans les six derniers overs alors que l’Angleterre a freiné une charge néo-zélandaise pour voir une victoire de 20 points.

Ben Stokes est revenu pour le 15e et a renvoyé Kane Williamson. Mark Wood est revenu pour le 16e et a éliminé Jimmy Neesham. Chris Woakes est revenu pour le 17 et a représenté Daryl Mitchell. Curran est revenu pour le 18 et a fait pour le dangerman néo-zélandais Glenn Phillips. Quatre changements de bowling, quatre guichets.

Ces appels ont couronné ce qu’Eoin Morgan et Hussain considéraient comme le meilleur match de Buttler en tant que capitaine de la balle blanche en Angleterre, un rôle qui lui a été confié plus tôt cet été après la retraite internationale de Morgan. Pour Woakes, Buttler « imprime désormais son autorité » sur le groupe.

“Le dernier match a été important pour lui en tant que capitaine et il s’en est très bien sorti”, a déclaré le polyvalent Woakes à propos de Buttler.

“Il a fait de gros appels, de grandes décisions. Nous avons toujours été une équipe qui joue le premier rôle – la majorité des équipes T20 dans le monde l’ont été – mais il était très clair qu’il voulait frapper en premier.

“Reprenant les rênes de Morgs, qui a eu un règne réussi en tant que capitaine et a tant fait pour le jeu, Jos a dû ressentir la pression de cela.

“Je peux certainement voir une confiance en lui sur la façon dont il s’occupe de ses affaires et sur la façon dont il parle au groupe. Il y a eu un changement au cours du dernier mois environ.

“On a vraiment l’impression que Jos a un peu plus marqué son autorité sur l’équipe. Cela nous donne beaucoup de confiance en tant qu’équipe pour aller de l’avant que nous avons pu battre la Nouvelle-Zélande de cette manière.”

Morgan, qui fait partie de Sports du ciel équipe en Australie, a ajouté: “Nous n’avons pas vu le meilleur de l’Angleterre dans ce tournoi, mais nous nous en sommes vraiment rapprochés contre la Nouvelle-Zélande.

“Vous ne gagnez pas la Coupe du monde la première semaine, c’est la fin commerciale du tournoi et si l’Angleterre continue de s’améliorer, elle est à trois victoires de remporter l’argenterie.”

Pour l’instant, c’est juste la seule victoire sur laquelle l’Angleterre se concentre. Les choses semblaient risquées après la défaite choc contre l’Irlande au MCG le 26 octobre, mais s’ils battaient le Sri Lanka au SCG samedi, alors leurs espoirs de devenir doubles champions du monde de balle blanche resteront vivants.

Nous n’avons pas besoin de nos calculatrices pour résoudre ce problème.

