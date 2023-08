L’Angleterre annoncée comme un « changeur de jeu » de retour à la maison malgré la défaite contre l’Espagne en finale de la Coupe du monde

L’attente d’un titre de Coupe du monde se poursuit pour l’Angleterre, mais le Lionnes étaient toujours annoncés comme des changeurs de jeu à la maison après leur défaite contre l’Espagne lors de la finale de dimanche à Sydney.

Le roi Charles III, le Premier ministre Rishi Sunak et une foule d’autres politiciens, membres de la famille royale et célébrités n’ont pas tardé à féliciter les joueuses anglaises sur les réseaux sociaux malgré une défaite 1-0 lors du match pour le titre de la Coupe du monde féminine.

« Bien que ce soit le résultat qu’aucun de nous ne voulait, Lionnes, vous vous êtes rendues fières et cette nation est fière », a déclaré le prince William, président de l’Association anglaise de football, sur les réseaux sociaux. « Votre esprit et votre dynamisme ont inspiré tant de gens et ont ouvert la voie aux générations à venir. »

Après avoir remporté le Championnat d’Europe à domicile l’année dernière, l’Angleterre a atteint le match de championnat du tournoi mondial féminin pour la première fois. C’était aussi la première fois qu’une équipe d’Angleterre atteignait une finale de Coupe du monde depuis la victoire de l’équipe masculine en 1966.

« Vous n’avez absolument rien laissé là-bas @Lionesses », a posté Sunak sur les réseaux sociaux. « Ce n’était pas le cas, mais vous avez déjà assuré votre héritage en tant que changeurs de jeu. Nous sommes tous incroyablement fiers de vous. »

Le titre européen a contribué à accroître la popularité du football féminin en Angleterre à des niveaux sans précédent, et des milliers de fans – hommes et femmes de tous âges – se sont réunis dans des lieux à travers le pays pour regarder la finale de la Coupe du monde au Stadium Australia. Certains des supporters qui regardaient le match sur grand écran dans un lieu à l’extérieur du stade de Wembley pleuraient après le coup de sifflet final, mais ont déclaré que les performances des Lionnes ne feront que les rendre plus populaires.

« Ils ont fait avancer le jeu dans ce pays plus que quiconque ne pourrait jamais le croire », a déclaré Sue Whyatt, 67 ans. « Cela devrait amener le football féminin à travers le monde à un tout autre niveau. »

Loren Mitchell, une joueuse de football et fan de 20 ans, a déclaré que regarder l’équipe d’Angleterre avait été « très inspirant ».

« Je veux être là-haut un jour, » dit-elle.

« C’est un moment de fierté » – l’Anglaise Millie Bright après sa défaite contre l’Espagne en finale de la Coupe du monde

Pourtant, il y a eu quelques rappels que le football féminin doit continuer à se battre pour l’égalité.

Le prince William et Sunak ont ​​tous deux été critiqués pour ne pas s’être rendus en Australie pour la finale, choisissant plutôt de rester chez eux. La décision de William était particulièrement remarquable en tant que chef de la FA, l’instance dirigeante du football anglais. La reine Letizia d’Espagne a fait le déplacement pour assister à la finale avec sa fille cadette Infanta Sofia.

« Personnellement, j’aurais aimé qu’il (William) y aille pour les filles », a déclaré Kelly Dodd, une fan de 39 ans qui a regardé le match avec sa famille lors d’une projection au parc olympique dans l’est de Londres, à l’agence britannique PA News. agence. « Si c’était les hommes, ils auraient probablement fait l’effort d’y aller. »

Le fournisseur de kits anglais Nike a également été largement critiqué pour ne pas avoir mis en vente une réplique du maillot de gardien de but de Mary Earps aux côtés de ceux des joueurs de champ. Earps a sauvé un penalty lors de la finale et a été nommé meilleur gardien de but du tournoi, devenant ainsi l’un des joueurs les plus populaires d’Angleterre.

Charles avait exhorté les Lionnes à « rugir vers la victoire » dans une publication sur les réseaux sociaux avant le match et avait offert ses condoléances après la défaite.

« Bien que je sache à quel point cela doit être douloureux, qu’aucun d’entre vous ne se sente vaincu, car avoir atteint la finale est un immense hommage à votre talent, votre détermination et votre esprit d’équipe dans la plus pure tradition sportive », a écrit le monarque britannique. « Plus que cela, cependant, il servira d’inspiration pour les générations à venir – et, pour cela, votre place dans les livres d’histoire est assurée. »

