L’Angleterre affrontera Suryakumar Yadav, “le meilleur du monde”, en demi-finale de la Coupe du monde T20 contre l’Inde à Adélaïde | Nouvelles du cricket

Compte tenu du rôle que l’Inde a joué dans l’essor du cricket T20, il semble tout à fait approprié que l’un des leurs soit en tête du classement international des frappeurs dans le format.

Dans sa forme actuelle, Suryakumar Yadav est dans une catégorie à part, à la fois statistiquement et stylistiquement.

Le droitier au talent ridicule a pillé 1 026 points dans les internationaux T20 en 2022 pour porter son record dans cette version du jeu à 1 270 points en 39 manches avec une moyenne de 42,33 et un taux de frappe de 179,63, chiffres atteints par jouant des coups étincelants tout autour du sol. C’est un vrai “Monsieur 360”.

Depuis qu’il a battu le premier ballon qu’il a affronté au cricket international pendant six ans – un videur de Jofra Archer envoyé du côté de la jambe à Ahmedabad en mars 2021 – Suryakumar n’a pas lâché prise et détient désormais une avance de 19 points sur le Pakistanais Mohammad Rizwan au bâton T20I graphiques.

Jetez un œil aux meilleurs moments du 117 de Suryakumar Yadav contre l’Angleterre à Trent Bridge cet été



Suryakumar, surnommé “SKY”, a frappé l’Angleterre pour 57 sur 31 balles lors de ses premières manches en Inde, puis 117 sur 55 balles à son meilleur alors qu’il fumait 14 quatre et six six à Trent Bridge en juillet.

Jeudi, lors de la demi-finale du T20 World à Adelaide Oval (8 heures du matin, heure du Royaume-Uni, en direct sur Sky Sports Cricket), Suryakumar affrontera à nouveau l’Angleterre.

Sky Sports Cricket Michael Atherton a déclaré : “[Former India head coach Ravi Shastri] lui a dit de “porter le premier coup de poing” et dès sa première balle, il a renversé le videur d’Archer dans les tribunes pendant six presque à la Gordon Greenidge sur une jambe fine. Il n’a cessé de décrocher des coups de poing depuis.”

Suryakumar a fouetté l’Afrique du Sud, les Pays-Bas et le Zimbabwe pendant des années cinquante dans cette Coupe du monde, jouant un certain nombre de coups à couper le souffle, y compris ses somptueux coups de marque pour six sur le côté de la jambe, mais aussi de superbes coups sur le hors-jeu.

Moeen Ali, joueur polyvalent anglais, a déclaré: “C’est un joueur incroyable, j’ai l’impression qu’il est le meilleur au monde. Il a probablement amené le cricket T20 à un autre niveau. Je pense qu’il est le premier des joueurs qui sont passés là où vous ne pouvez pas qu’il joue bien. C’est très difficile et une faiblesse ne ressort pas vraiment.

Contre le Zimbabwe, Suryakumar a parcouru tout son répertoire, amassant la plupart des 79 points marqués par l’Inde lors des cinq derniers overs. Vols aériens et à couvert, découpes jusqu’au tiers profond et une série de superbes scoops à peine croyables sur une jambe fine et un carré arrière.

Atherton a déclaré : “Ses manches contre le Zimbabwe ont été incroyables. [Zimbabwe bowler] Richard Ngarava essayait de le pousser le plus loin possible mais il retournait toujours le ballon derrière le carré.

“C’est un joueur incroyable, à juste titre le frappeur T20 classé n ° 1. Il y a plus de noms établis dans l’équipe indienne – Virat Kohli, KL Rahul, Rohit Sharma – mais je pense qu’il est celui auquel les quilleurs anglais penseront le plus et comment ils l’empêchent de marquer.

“Adelaide Oval a des limites courtes et carrées et la grande force de SKY est soit de le trancher derrière le point, soit de le retourner derrière le carré. On pourrait penser que le sol jouerait sur ses points forts.

“Mais n’importe qui peut échouer. Ses chiffres sont stupéfiants en T20 mais à ce rythme, vous allez échouer de temps en temps. Il peut juste avoir une mauvaise journée.” Il peut, Athers, mais il n’a pas eu trop de mauvais jours ces derniers temps, avec six demi-siècles au cours de ses neuf dernières manches internationales T20.

Suryakumar a jusqu’à présent frappé trois cinquante dans la Coupe du monde T20, contre les Pays-Bas, l’Afrique du Sud et le Zimbabwe





l’ami d’Atherton Sky Sports Cricket L’expert et ancien capitaine anglais Nasser Hussain a déclaré : “J’ai demandé aux gars de CricViz de m’envoyer les forces et les faiblesses de Suryakumar.

“Environ 15 messages WhatsApp sont parvenus sur ses points forts – jouer au bowling et bien tourner, frapper carré, ramasser plus que quiconque dans l’histoire du jeu, son taux de frappe – mais le groupe s’est complètement tari quand j’ai posé des questions sur ses faiblesses !

“Le seul qu’ils avaient était une rotation lente du bras gauche et l’Angleterre n’en a pas avec Liam Dawson uniquement dans la réserve. Je le testerais avec Mark Wood à l’avant.”

Atherton, quant à lui, estime que le succès instantané de Suryakumar dans le cricket international T20 est en grande partie dû à la “base solide” qu’il a eue dans le cricket de première classe, le frappeur ayant enregistré plus de 5 000 points dans sa carrière de balle rouge à ce jour, avec 14 cents, 26 quinquagénaires et une moyenne de 44.

Atherton a ajouté à propos de Suryakumar : “Il a déjà mentionné qu’il jouait beaucoup au cricket avec des balles en caoutchouc sur des terrains en béton avec un rebond dérapant et en utilisant le rythme de la balle.

Michael Atherton dit que les bases de Suryakumar dans le cricket de première classe l’ont aidé dans les internationaux du T20





“Une autre chose que je pense importante est qu’il est un joueur de cricket établi à 32 ans et qu’il a joué beaucoup de cricket de première classe, donc ses fondamentaux sont très solides.

“Certains joueurs qui ont fait irruption sur la scène en tant que joueurs du T20 en Angleterre, comme Will Smeed, par exemple, sont proches du plus haut niveau n’ayant pas eu cette base.

“C’est peut-être moi qui suis un peu démodé, mais je pense en fait qu’en ayant cette base, vous obtenez un large éventail d’expériences, testées en cours de route et avez quelque chose sur quoi vous appuyer si vous commencez à lutter. Je pense que cette base solide l’a aidé à avoir ce succès immédiat à ce niveau.”

Le test de cricket pourrait être sur le radar de Suryakumar à l’avenir, avec son ancien conseiller Shastri disant récemment : “Je pense qu’il est un joueur à trois formats. Laissez-moi vous dire, ce gars peut jouer au test de cricket et il peut en surprendre quelques-uns. Envoyez-le là-bas au n° 5 et laissez-le remuer.”

Mais pour l’instant, Suryakumar se concentre sur la participation de l’Inde à la finale de la Coupe du monde T20 en éliminant l’Angleterre.

L’équipe de Jos Buttler pourrait avoir besoin de SKY pour passer l’un de ses rares mauvais jours.

