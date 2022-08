L’Angleterre affrontera l’USWNT à Wembley en octobre

L’équipe féminine d’Angleterre affrontera l’équipe nationale féminine des États-Unis à Wembley le 7 octobre, a annoncé la FA mardi.

Le match est soumis à la qualification des champions de l’Euro 2022 pour la Coupe du monde féminine 2023 lors de leur prochain lot de matchs en septembre. Les Lionnes ont cinq points d’avance en tête du groupe D lors des éliminatoires, avec un voyage en Autriche, deuxième, et une rencontre avec le Luxembourg à Stoke à suivre.

Si elles obtiennent leur qualification, les Lionnes auront un match au box-office contre les tenantes de la Coupe du monde lors de ce qui sera leur première rencontre à Wembley, le terrain où l’Angleterre a remporté son triomphe historique à l’Euro dimanche après avoir battu l’Allemagne 2-1.

“C’est vraiment excitant d’avoir la chance d’affronter les États-Unis à Wembley si nous pouvons nous assurer de la qualification pour la Coupe du monde”, a déclaré la sélectionneuse anglaise Sarina Wiegman. “Ce serait le match parfait pour notre équipe de rencontrer une autre équipe forte après tant de matchs difficiles à l’Euro. C’est bien que nous apprécions le moment où nous nous trouvons après ce merveilleux été, mais nous savons que nous devons encore travailler pour faire faire le prochain pas en avant.

“En tant qu’équipe, nous ne tenons rien pour acquis avec notre objectif d’atteindre la Coupe du monde et qui que nous affrontions à domicile en octobre, ce sera spécial d’avoir un autre match de Wembley. Après les expériences positives que nous avons eues cet été, ce sera génial d’accueillir le plus de fans possible afin que nous puissions leur dire encore merci pour leur incroyable soutien.”

Pendant ce temps, l’entraîneur-chef de l’équipe nationale féminine des États-Unis, Vlatko Andonovski, a déclaré: “Avoir la chance de jouer les champions d’Europe à Londres à Wembley est une opportunité qui ne se présente pas très souvent, nous sommes donc tous reconnaissants que le match puisse être arrangé, et nous espérons que l’Angleterre terminera sa campagne de qualification en septembre.

“C’est exactement le genre de match dont nous avons besoin au bon moment dans nos préparatifs pour la Coupe du monde afin que nous puissions nous tester contre une équipe anglaise très talentueuse. J’ai vu l’Angleterre jouer en direct à l’Euro, et j’attends avec impatience un incroyable atmosphère à Wembley et un autre grand événement pour le football féminin le 7 octobre.”

Ce sera la première rencontre de l’Angleterre avec l’USWNT depuis les phases de groupes de la SheBelieves Cup en mars 2020. Phil Neville était alors manager de l’équipe et a supervisé une défaite 2-0 avec Christen Press et Carli Lloyd qui ont tous deux marqué.

L’Angleterre est invaincue sous Wiegman depuis qu’elle a pris la direction de l’équipe en septembre 2021. Cette série de formes comprenait leur triomphe historique à l’Euro 2022 qu’ils ont remporté dimanche grâce aux buts d’Ella Toone et Chloe Kelly.