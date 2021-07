L’Angleterre affrontera les Tonga à Twickenham lors du match d’ouverture des internationaux d’automne | Nouvelles du rugby à XV

Luke Cowan-Dickie était parmi les buteurs de l’Angleterre lors de leur victoire sur les Tonga lors de la Coupe du monde de rugby 2019

Les Tonga compléteront l’équipe d’adversaires de l’Angleterre pour la série d’automne à Twickenham.

Les Pacific Islanders lanceront le programme le 6 novembre avant l’Australie et l’Afrique du Sud, puis affronteront l’équipe d’Eddie Jones les week-ends successifs.

La dernière rencontre de l’Angleterre avec les Tonga a été une victoire 35-3 en phase de groupes de la Coupe du monde de rugby 2019.

« Ce match poursuivra notre rivalité de la Coupe du monde où nous avons eu un bon match difficile contre eux », a déclaré Jones.

« Ils produisent beaucoup de bons joueurs et pratiquent un rugby physique et excitant. C’est une excellente façon de commencer nos internationaux d’automne.

« Cet été, c’était génial de jouer de nouveau devant des supporters à Twickenham. La différence que cela a fait pour les joueurs a été énorme. »

L’Angleterre a terminé les Six Nations de cette année à la cinquième place, mais a balayé les États-Unis et le Canada plus tôt ce mois-ci.

« Avec la jeune équipe que nous avions en juillet, les 13 joueurs qui ont rejoint les Lions et les autres qui ont passé l’été à se régénérer, nous savons que ce sera un groupe de joueurs fort et compétitif cet automne », a déclaré Jones.

La Rugby Football Union va faire un don à Tonga Rugby en guise de geste de bonne volonté.