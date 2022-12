L’Angleterre affrontera la France en quarts de la Coupe du monde après des victoires faciles en huitièmes de finale

Kylian Mbappé a marqué deux buts et en a inscrit un autre pour Olivier Giroud, offrant à la France une victoire 3-1 sur la Pologne et une place en quart de finale de la Coupe du monde dimanche à Doha, au Qatar.

L’attaquant du Paris Saint-Germain compte désormais cinq buts en tête du tournoi et les champions 2018 sont à trois victoires de la défense de leur titre.

Robert Lewandowski a marqué depuis le point de penalty dans le temps additionnel de la seconde mi-temps pour la Pologne.

Aucun pays ne s’est répété en tant que champion de la Coupe du monde en six décennies – depuis que le Brésil a réussi l’exploit en remportant des trophées consécutifs en 1958 et 1962. L’Italie est la seule autre nation à avoir remporté deux victoires consécutives, en 1934 et 1938.

Plus tard à Al Khor, le capitaine anglais Harry Kane a marqué son premier but de la Coupe du monde de cette année, aidant son équipe à battre le Sénégal 3-0 dimanche et organisant un match contre la France en quart de finale samedi.

Mbappé a marqué son premier à la 74e minute lorsqu’il n’a pas été marqué pour exploser dans un tir à longue portée suite à une contre-attaque. Il en a ajouté un autre dans les arrêts de jeu lorsque le gardien polonais Wojciech Szczęsny n’a pu obtenir qu’un gant faible sur un autre tir puissant de l’homme du numéro 10.

Ayant également fourni deux passes décisives, Mbappé a facilement été le joueur le plus productif du Qatar.

Mbappé a célébré son deuxième but en agitant les bras pour que la foule applaudisse plus fort. Puis il s’est hissé sur la barre transversale peu après le coup de sifflet final dans un autre geste de célébration devant les supporters français.

L’équipe de France a pris les devants lorsque Mbappé a envoyé une passe à Giroud et l’attaquant de l’AC Milan a rapidement inséré le ballon dans le coin le plus éloigné. C’était le 52e but international de Giroud, brisant une égalité avec Thierry Henry sur la liste des buteurs de tous les temps de la France.

Rôle de starter inattendu

Après que Mbappé ait sauté dans les bras de Giroud pour célébrer, en serrant les poings, Giroud a levé sept doigts vers les caméras – cinq d’une main et deux de l’autre pour “52”.

C’est d’autant plus agréable pour Giroud qu’il n’était même pas censé faire partie de l’équipe de cette année jusqu’à ce que le vainqueur du Ballon d’Or, Karim Benzema, soit exclu pour blessure. Giroud a également marqué deux buts lors de la première victoire 4-1 de la France contre l’Australie.

La France, cependant, n’était pas si sûre d’aller aussi loin lorsque plusieurs autres joueurs de haut niveau ont été exclus peu de temps avant le tournoi en raison de problèmes physiques, notamment les milieux de terrain Paul Pogba et N’Golo Kanté, le défenseur central Presnel Kimpembe, l’arrière gauche Lucas Hernandez, et l’attaquant Christopher Nkunku sont également absents.

Lors d’une soirée record pour la France, le gardien Hugo Lloris a égalé la marque de l’équipe nationale de 142 apparitions détenue par Lilian Thuram.

Le précédent champion en titre à avoir atteint les quarts de finale était le Brésil en 2006 lorsque la France a battu les Sud-Américains avant de finalement perdre en finale face à l’Italie lors d’une séance de tirs au but.

Clé de Bellingham pour l’Angleterre

Pendant ce temps, Kane a marqué pour la 52e fois pour l’Angleterre pour se déplacer dans l’un des records d’Angleterre de Wayne Rooney. Il a également dépassé Gary Lineker en tant que meilleur buteur de son pays dans les tournois majeurs avec 11 buts.

“Le ballon s’est bien assis et la connexion était parfaite”, a déclaré Kane. “J’en avais un juste avant avec lequel j’aurais dû faire mieux, donc c’était bien de voir celui-là entrer.”

Jordan Henderson et Bukayo Saka ont également marqué au stade Al Bayt tandis que Jude Bellingham a joué un rôle clé dans les deux premiers buts et Phil Foden a obtenu deux passes décisives.

L’Angleterre a atteint les demi-finales de la dernière Coupe du monde en Russie.

L’Anglais Jude Bellingham, à droite, est défié par Kalidou Koulibaly du Sénégal. Bellingham a croisé Jordan Henderson pour marquer le premier but à la 38e minute. (Dan Mullan/Getty Images)

“Nous avons apprécié celui-ci, mais bien sûr, nous nous concentrons directement là-dessus”, a déclaré Kane. “Ça va être un match vraiment difficile. Ils sont champions en titre mais ce sera une bonne bataille.”

Bellingham a traversé pour Henderson pour marquer le premier but à la 38e minute.

Jusque-là, le Sénégal s’était créé les occasions les plus dangereuses. Ismaila Sarr a envoyé un tir à bout portant, puis le gardien anglais Jordan Pickford a dû jeter un bras pour bloquer un autre effort de Boulaye Dia.

Tout cela sans le joueur de l’équipe, Sadio Mane, qui a été exclu du tournoi en raison d’une blessure avant même que le match ne commence au Qatar.

Tout a changé une fois que Bellingham a pris le contrôle, chargeant dans la boîte avant de mettre en place Henderson. Dans le temps d’arrêt de la première mi-temps, il a effectué une autre course imparable, portant le ballon juste à l’extérieur de la surface de réparation anglaise et profondément dans la moitié de terrain sénégalaise. Foden a ensuite joué à Kane pour doubler l’avance de l’Angleterre.

Alors que les champions de la Coupe du monde 1966 étaient en bonne voie pour une confrontation avec la France, Saka a marqué à la 57e minute en convertissant le centre de Foden.

Wenger, responsable de la FIFA, critique les équipes qui manifestent

L’officiel de la FIFA, Arsène Wenger, a tiré sur les équipes de la Coupe du monde qui tentaient de faire des déclarations politiques au Qatar, affirmant dimanche qu’elles manquaient de concentration pour leurs premiers matchs.

Wenger a déclaré que les équipes qui avaient un bon match d’ouverture étaient mentalement prêtes à se concentrer sur la compétition et “pas sur la démonstration politique”. L’ancien manager d’Arsenal n’a pas précisé de quelles équipes il parlait lors d’une analyse des matchs de groupe lors d’un événement médiatique organisé par la FIFA en tant que chef du développement mondial du football.

Le Danemark et l’Allemagne ont tous deux sous-performé lors de leurs premiers matchs. Les Danois ont fait match nul 0-0 avec la Tunisie et les Allemands ont perdu contre le Japon 2-1.

Ils faisaient partie des sept fédérations européennes de football présentes à la Coupe du monde qui souhaitaient que leurs capitaines portent un brassard dans le cadre d’une campagne néerlandaise de diversité et de lutte contre la discrimination visant à dénoncer le piètre bilan du pays hôte en matière de droits de l’homme.

Cependant, Wenger a négligé le rôle joué par la FIFA dans le différend en évitant le problème avant l’arrivée des équipes à la Coupe du monde. Puis, apparemment sous la pression des autorités qatariennes, le laisser déborder le 21 novembre, quelques heures avant que l’Angleterre et les Pays-Bas ne jouent et ne remportent leurs premiers matchs.

Quelques heures avant ces matchs, la FIFA a forcé une descente des fédérations européennes en menaçant de s’assurer que le capitaine anglais Harry Kane et son homologue néerlandais Virgil van Dijk recevraient un carton jaune. Ils auraient risqué d’obtenir un deuxième jaune et d’être expulsés et suspendus pour le prochain match.

Le Danemark a joué le 22 novembre sans protester, un jour avant que les joueurs allemands ne fassent la queue pour leur photo d’équipe d’avant-match et se couvrent la bouche pour montrer qu’ils se sentaient réduits au silence par les organisateurs de la Coupe du monde. Les deux équipes n’ont ensuite pas réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale.

La fédération danoise de football a constamment critiqué avant le tournoi le traitement réservé par le Qatar aux travailleurs migrants qui ont aidé à construire des projets de Coupe du monde et a apporté des uniformes atténués avec une option noire pour représenter la couleur du deuil. Le maillot noir n’a pas été porté lors des trois matchs du Danemark.

Wenger, qui est un commentateur de longue date pour le diffuseur qatari beIN Sports, a également déclaré dimanche que les matchs de la Coupe du monde avaient été populaires dans le monde entier “malgré toute la publicité négative que nous avions avant”.