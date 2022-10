L’Angleterre affronte le Pakistan dans le match décisif de la série T20 alors qu’elle obtient des vibrations à élimination directe avant la Coupe du monde | Nouvelles du cricket

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Les faits saillants du sixième match international du T20 à Lahore alors que le fulgurant 88 de Phil Salt sur 41 balles a propulsé l’Angleterre vers une victoire à huit guichets contre le Pakistan

Les faits saillants du sixième match international du T20 à Lahore alors que le fulgurant 88 de Phil Salt sur 41 balles a propulsé l’Angleterre vers une victoire à huit guichets contre le Pakistan

Un match de cricket gagnant-gagnant un dimanche soir.

L’Angleterre aimerait être dans cette position le mois prochain lors de la finale de la Coupe du monde T20 à Melbourne – et avoir une sorte de course sèche ce dimanche avec un international décisif T20 contre le Pakistan à Lahore.

Après une série qui a oscillé dans un sens puis dans l’autre, les deux équipes sont bloquées à 3-3 après six des sept matchs – bien que l’Angleterre aurait sans doute déjà dû coudre l’argenterie.

Des courses-poursuites ratées lors des quatrième et cinquième matches à la recherche de totaux modestes leur ont coûté cher et les ont obligés à remporter l’avant-dernier match de vendredi, également à Lahore, pour maintenir la série en vie.

Instagram En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Un assaut fulgurant de Phil Salt (88 pas sur 41 balles) a mené les touristes à cette victoire dans un style brutal, avec son assaut aidant l’Angleterre à piller 102 dans les sept premiers overs poursuivant 170. Pratiquement le travail est fait. Les hommes de Moeen Ali ont fini par rentrer chez eux avec 33 balles à revendre.

Un match à gagner et un autre à jouer. Ces matches donnent certainement à l’Angleterre une excellente préparation si elle se retrouve dans un scénario similaire lors de la Coupe du monde en Australie, un tournoi qu’elle visera à remporter pour la première fois depuis son triomphe dans les Caraïbes en 2010.

Le courage de l’équipe sera mis à l’épreuve dimanche lors du match décisif de la série, mais le mollet de Jos Buttler ne le sera probablement pas, le skipper habituel ne précipitant pas son retour après une blessure qui l’a écarté depuis la mi-août.

Son retour devrait intervenir dans la série de trois matches contre l’Australie, qui débutera à Perth le 9 octobre avant de nouvelles rencontres à Canberra.

“J’ai l’impression que si c’était un match de Coupe du monde demain, je pourrais jouer, mais je suis un peu prudent et j’y vais un peu lentement. Si je devais le faire, je pourrais jouer”, a déclaré Buttler. Sky Sports Cricket plus tôt cette semaine.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le capitaine anglais Jos Buttler fait le point sur sa condition physique avant la Coupe du monde T20 Le capitaine anglais Jos Buttler fait le point sur sa condition physique avant la Coupe du monde T20

En l’absence de Buttler, Salt et Hales ont été jumelés en tête de l’ordre – les deux ont fait des scores faibles mais aussi un demi-siècle chacun, avec le blitz de 16 limites de Salt vendredi soir après que Hales a marqué 53 dans le premier match de la série, en quel était son premier match contre l’Angleterre depuis 2019.

La profondeur de frappe de l’Angleterre a été mise en évidence autour de ces deux poursuites molles en milieu de série, avec Harry Brook – qui semble de plus en plus cloué pour commencer la Coupe du monde – et Ben Duckett – qui n’est même pas dans l’équipe pour ce tournoi, tels sont les joueurs de l’équipe. richesses – également des courses de pillage.

Le bowling semblait une réelle préoccupation après le deuxième match lorsque le Pakistan a atteint un objectif de 200 avec trois balles à revendre, bien que deux choses à noter soient que le stimulateur express Mark Wood n’a pas joué et que Sam Curran a en fait été épargné d’une vraie punition, avec ses quatre overs. va seulement pour 29.

Wood et Curran ont été des points positifs pour l’Angleterre dans cette série.

Wood n’a disputé que deux matchs, mais a souligné dans les deux cas à quel point il pouvait être vital à la Coupe du monde, piégeant trois coups de guichet – chacune de ses victimes, sauf un, les bons frappeurs – et jouant au bowling à bien plus de 90 heures. Lors de sa première apparition, il a touché 97 mph.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Regardez chacun des trois guichets de Mark Wood lors du cinquième match international du T20 contre le Pakistan à Lahore Regardez chacun des trois guichets de Mark Wood lors du cinquième match international du T20 contre le Pakistan à Lahore

Curran, quant à lui, a décroché deux guichets lors de chacun de ses deux derniers matches, ses coupeurs subtils représentant les frappeurs pakistanais Haider Ali et Iftikhar Ahmed vendredi soir.

Il a également été économe, détenant un taux d’économie de 7,25 sur ses 20 overs, une frugalité qui n’est améliorée que par Wood (5,50), le spinner anglais Liam Dawson (7,22) et le spinner pakistanais Iftikhar (4,87), qui ont tous joué au bowling. beaucoup moins d’overs que Curran – huit pour Wood et Iftikhar, neuf pour Dawson.

L’entraîneur de bowling anglais David Saker a déclaré: “Il y a eu un peu de discussion sur le fait que les options n’étaient pas aussi larges que certaines autres équipes, mais je suis assez confiant que nous sommes dans un très bon espace avec nos quilleurs.

“Nous avons des options pour le bras gauche et le bras droit, nous avons Wood avec un peu de rythme et nous avons des options de rotation. Aux Coupes du monde, vous avez besoin d’autant d’options que possible et je pense que nous sommes vraiment bien. santé.

“Mark va être assez spécial, il a joué des tours très rapides pour nous. Évidemment, il va être une arme assez importante pour nous tout au long de la Coupe du monde avec son rythme. Mais il a été absent tout l’été à la maison, donc nous avons pour s’assurer que nous prenons soin de lui.”

Pakistan vs Angleterre Vivre de

L’Angleterre s’est certainement occupée de Wood dans cette série avec le speedster donné un bref aperçu pour quatre des matchs, mais la tentation doit être de le ramener dimanche alors qu’ils recherchent une première victoire en balle blanche en cinq tentatives.

Depuis le bombardement des Pays-Bas dans le cricket 50-over en juin, l’Angleterre a perdu les séries T20I et ODI contre l’Inde, a tiré une série ODI avec l’Afrique du Sud, puis est descendue en cricket T20 contre les Proteas.

Grâce au coup décisif de Salt vendredi soir, ils ont maintenant une chance de casser cette course stérile. La chance de gagner quand ça compte vraiment.

S’ils peuvent le faire ce dimanche à Lahore, la croyance devrait grandir qu’ils pourraient encore le faire le dimanche de la Coupe du monde à Melbourne le 13 novembre.

Regardez le septième international T20 décisif entre le Pakistan et l’Angleterre en direct sur Sky Sports Cricket dimanche. La couverture commence à 15h avec le premier bal à 15h30.