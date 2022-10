L’Angleterre affronte l’Australie dans un match incontournable à la Coupe du monde T20 avec des espoirs de titre de perdant semblant sombres | Nouvelles du cricket

L’Angleterre contre l’Australie.

C’est un de la matchs de cricket et probablement le match final pour le perdant du match de vendredi au MCG en termes de victoire de la Coupe du monde T20.

L’Angleterre a chuté contre l’Irlande lors d’un affrontement sous la pluie au même endroit mercredi, l’équipe de Jos Buttler étant punie pour avoir été capricieuse avec le ballon et anémique avec la batte.

Les hôtes australiens, quant à eux, ont subi une défaite de 89 points contre la Nouvelle-Zélande à Sydney samedi, avec leur attaque de bowling marmalisée pour 200 avant d’être éliminée pour 111 en réponse.

Le record des deux équipes est un gagné, un perdu – le succès de l’Angleterre contre l’Afghanistan, celui de l’Australie contre le Sri Lanka – et quiconque succombera à une deuxième défaite sera au bord du gouffre.

L’élimination ne serait pas confirmée mais cela laisserait les battus compter sur d’autres résultats pour suivre leur chemin.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez les faits saillants alors que l’Angleterre a subi une défaite de cinq points contre l’Irlande sur DLS à Melbourne alors que leurs espoirs de Coupe du monde T20 ont pris un coup dur



“L’Angleterre prendra confiance grâce à la victoire en série contre l’Australie”

L’Anglais Liam Livingstone a déclaré que son équipe ne pouvait pas rêver d’un meilleur match pour “rebondir” après sa défaite terne face à l’Irlande. Une compétition cruciale contre leurs plus grands rivaux et une équipe qu’ils ont battue 2-0 lors d’une série bilatérale avant le tournoi plus tôt ce mois-ci, ainsi que huit guichets lors d’un travail de démolition à Dubaï lors de la Coupe du monde T20 de l’année dernière aux Émirats arabes unis.

Livingstone a déclaré: “Nous savons où nous devons nous améliorer et nous avons un énorme défi vendredi soir. Je suis sûr que tout le monde attendra cela avec impatience.

“Je pense que ce sera un bon match et certainement un match pour lequel tout le monde va être excité. Nous prendrons confiance des résultats que nous avons eu contre l’Australie dans ses propres conditions.

“S’il y a jamais eu un match pour rebondir, c’est l’Australie au MCG. Ça va évidemment être cool s’il y a plus de monde dans le sol [than the Ireland match]. Espérons que le jeu puisse être à la hauteur.”

Image:

Aaron Finch et Jos Buttler dirigeront respectivement l’Australie et l’Angleterre lors du match de vendredi au MCG





Ceux à l’intérieur du MCG par un mercredi après-midi détrempé ont vu l’Irlande enregistrer une victoire célèbre – sa troisième contre l’Angleterre dans tous les crickets à balles blanches et la première au format T20 – et le flop des garçons de Buttler.

Avec le ballon, l’Angleterre a remporté les neuf derniers guichets irlandais pour 54 courses. Le problème était que dans les 10 premiers overs, ils ont servi beaucoup de scories – souvent larges et souvent courtes lorsque le plein semblait être la voie à suivre dans des conditions de swing – alors que l’Irlande empilait 92-1.

Sky Sports Cricket Nasser Hussain espère que l’Angleterre montrera plus de nous contre l’Australie, déclarant: “Je pensais qu’ils étaient très honnêtes à la fin du match contre l’Irlande. Habituellement, les capitaines prennent les points positifs, mais Jos n’avait rien de tout cela. Il a dit” cela doit faire mal parce que nous n’étaient pas très bons ».

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Buttler dit que l’Angleterre “avait tout en sa faveur” mais “n’était pas assez cohérente” alors qu’elle s’effondrait pour vaincre l’Irlande



“Mark Wood a également été excellent, disant que dans les 10 premiers overs lorsque l’Irlande est partie sur un dépliant, l’Angleterre n’était pas assez intense et qu’elle n’a pas joué les bonnes lignes et les bonnes longueurs.

Hussain exhorte l’Angleterre à s’adapter

“Le défi pour l’Angleterre est de s’adapter aux conditions et c’est ce que je pense qu’ils n’ont pas bien fait en volant de Perth à Melbourne.

“Je pense qu’ils ont supposé qu’ils pouvaient jouer au bowling de la même manière qu’ils l’ont fait contre l’Afghanistan à Perth contre l’Irlande au MCG.

“Mais nous avons eu de la pluie ici, ce sont des conditions de type anglais. Je pense que vous devez jouer plus longtemps, jouer presque comme s’il s’agissait d’un test match, défier le haut de la souche.

“Et aussi réagir. Si ce n’est pas comme ça, s’il s’agit d’un terrain MCG très plat, alors réagissez à cela. N’ayez pas simplement le même plan à chaque fois.

“Regardez ce qu’il y a devant vous. Vous avez des gens dans ce vestiaire qui ont beaucoup joué au cricket en Australie, certains des entraîneurs viennent d’Australie.”

L’un de ces entraîneurs d’origine australienne est l’honcho en chef Matthew Mott, qui a qualifié le frappeur anglais de “timide” alors qu’il a basculé à 29-3 en avantage numérique, puis à 86-5 au 14e contre l’Irlande avant le camée de Moeen Ali de 24 pas hors de 12 balles ont fourni une étincelle avant l’averse de fin de match.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Michael Atherton de Sky Sports revient sur une célèbre victoire de l’Irlande et sur le fait que l’Angleterre a laissé filer le match, et se tourne vers le match vital contre l’Australie vendredi



Moeen est arrivé au n ° 6, avec Livingstone, dont 29 balles invaincues sur 21 ont permis à l’Angleterre de franchir la ligne contre l’Afghanistan après un autre affichage au bâton de l’équipe molle, entrant au n ° 7.

Livingstone aimerait monter dans l’ordre – “Je ne vais certainement pas dire non” – mais il semble que l’ordre actuel restera tel quel, même si Ben Stokes n’a pas encore pris le 4e rang.

Mott a déclaré à propos de Stokes: “Ben n’a pas encore pris la batte, mais sa carrière suggère qu’à un moment donné, quelqu’un va en payer le prix et j’espère que c’est l’Australie. C’est un joueur de classe mondiale. Vous avez besoin de vainqueurs de match et il est une.”

Toute modification de l’Angleterre interviendrait probablement dans l’attaque du rythme, si deux matchs en trois jours s’avéraient problématiques ou si Chris Woakes s’était retiré de la formation en expédiant 41 points à partir de trois overs errants contre l’Irlande. Tymal Mills, David Willey et Chris Jordan sont en lice.

Le skipper australien Finch ne s’inquiète pas de sa forme

La façon dont le skipper australien Aaron Finch a frappé contre le Sri Lanka, vous ne pouvez pas être sûr qu’il aurait puni ces livraisons de rang de Woakes avec son timing lui échappant alors qu’il travaillait pour 31 pas sur 42 balles à Perth. Un test match frappe dans un T20.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’Australie a battu le Sri Lanka par sept guichets à Perth alors que Marcus Stoinis a claqué une cinquantaine de 18 balles



Finch a balayé les craintes concernant sa forme, qualifiant ces manches tortueuses d ‘”anomalie” et insistant “sur le fait que je me sens toujours confiant dans mon jeu, à 100%”. Il peut y avoir un peu de fanfaronnade là-bas avec le taux de grève du joueur de 35 ans dans les T20I de cette année civile 117,23, en baisse sur son record de carrière de 142,51.

Le bâton de l’Australie dans l’ensemble a été loin d’être au top, dans la raclée aux mains de la Nouvelle-Zélande, évidemment, mais aussi dans la défaite en série contre l’Angleterre et même dans le succès de sept guichets de mardi contre le Sri Lanka avec les hommes de Finch bégayant à 89 -3 avant que Marcus Stoinis ne tire une cinquantaine de 18 balles alors qu’ils terminaient une poursuite de 158 avec 21 balles à revendre.

Mais c’est l’Australie. Ils savent comment gagner de gros tournois. Ils ont remporté ce même tournoi l’année dernière après avoir rebondi après cette défaite de l’Angleterre avec quatre victoires consécutives, couronnées par un triomphe à huit guichets contre la Nouvelle-Zélande en finale.

Hussain a ajouté : “Les deux parties sont déjà venues ici.

“Lors de la Coupe du monde 2019 à 50 ans, l’Angleterre a dû gagner tous les matchs après avoir perdu contre l’Australie et le Sri Lanka. Ils l’ont fait, Eoin Morgan soulevant le trophée. L’Australie a dû gagner tous les matchs de la Coupe du monde T20 l’année dernière après avoir été martelée. par l’Angleterre et ils l’ont fait.

“C’est un format où vous pouvez courir et l’Angleterre doit mettre derrière elle cette terrible performance contre l’Irlande.

“Pour celui qui perd, ce n’est pas définitivement fini pour lui, mais ce n’est pas entre ses mains et il espère alors que l’Irlande ou l’Afghanistan pourra créer une surprise sur toute la ligne.”

