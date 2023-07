L’Angleterre affronte la Chine, l’inconnue de la Coupe du monde féminine

Le dernier match de groupe de l’Angleterre sera contre la Chine mardi mais, même après deux journées de la Coupe du monde féminine 2023, beaucoup se demandent encore : qui sont les Steel Roses ?

Même pour les fervents fans du football féminin, il n’y a pas d’équipes dans le top 20 de Classement mondial de la FIFA qui sont aussi insaisissables que la Chine, avec un carrousel tournant de joueurs et un entraîneur qui change régulièrement. En effet, aucun homme ou femme n’a dirigé l’équipe nationale féminine chinoise pendant plus de trois ans depuis que Ma Yuanan a quitté le poste en 2001 après une décennie à la tête.

Ajoutez à quel point il peut être difficile de suivre la Super League féminine chinoise, même depuis le boom de la dernière décennie qui a vu un certain nombre de joueuses notables d’Amérique du Sud et d’Afrique suivre les traces de leurs homologues masculins. Même maintenant, Barbra Banda et les sœurs Chawinga jouent toujours dans leur club de football en Chine, même si la plupart des joueurs qui, à un moment donné, ont élu domicile en Chine, sont partis, y compris le groupe récent de joueurs chinois qui sont partis à l’étranger pour améliorer leur jeu.

Groupe D généraliste O D L GD STP 1 – Angleterre 2 2 0 0 +2 6 2 – Danemark 2 1 0 1 0 3 3 – Chine 2 1 0 1 0 3 4 – Haïti 2 0 0 1 -2 0 Les deux premiers pays se qualifient pour les huitièmes de finale

Cela signifie que les fans ne peuvent vraiment voir de quoi est faite la Chine que lors des Coupes d’Asie et des tournois majeurs, mais après avoir changé d’entraîneur après une campagne olympique oubliable, faisant appel à Shui Qingxia pour remplacer Jia Xiuquan, l’équipe a de nouveau subi une réorganisation. Mais il y a toujours la question de la cohérence et du manque de prévisibilité. Pour cette Coupe du monde, Shui s’est davantage appuyé sur des joueurs plus âgés et expérimentés, n’en gardant que neuf de l’équipe qui s’est rendue au Japon pour les Jeux olympiques, abandonnant la plupart des jeunes joueurs avec lesquels Jia a eu le bras.

Après la courte victoire 1-0 de la Chine sur Haïti, Shui a parlé lors de sa conférence de presse d’après-match de la tentative de faire évoluer le football féminin en Chine et de la responsabilité de toutes les personnes impliquées pour faire du football un jeu qui se joue davantage sur le terrain. C’était un bon sentiment de la part d’une manager entraînante lors de sa première Coupe du monde, ayant représenté la Chine pendant plus de 10 ans, remportant même l’argent aux Jeux olympiques de 1996, mais allant à l’encontre de la façon dont les Steel Roses avaient réellement joué contre Haïti.

Lors de la première défaite 1-0 de la Chine contre le Danemark, l’équipe avait été obstruée et oubliable, jouant un match timide qui n’a pas fait grand-chose pour exploiter le talent offensif de l’équipe. Cependant, contre Haïti, les Steel Roses ont pris le dessus et envahissaient le milieu de terrain, causant toutes sortes de problèmes à l’arrière pour l’équipe des Caraïbes et, même après être descendue à 10 joueurs, la Chine a toujours fait preuve de résilience pour rester dans le match. Les meilleurs moments pour la Chine sont venus, non pas quand ils ont mis le ballon au sol et l’ont joué, mais quand ils ont pu contourner la ligne de fond haïtienne en projetant leurs attaquants derrière, Wu Chengshu semblant particulièrement dangereuse avec son rythme à l’avenir.

Toujours une équipe physiquement forte qui a pu se vanter d’un niveau d’athlétisme, il y a une pression croissante sur les Steel Roses pour livrer et inaugurer une nouvelle ère du football féminin en Chine, où le nombre de participations reste étonnamment bas malgré la constance de la nation. présence aux Coupes du monde (à l’exception d’une tentative de qualification ratée en 2011.) Les pouvoirs en place envisagent le succès au cours de la prochaine décennie et voudront utiliser cette Coupe du monde comme tremplin – notamment après avoir remporté la Coupe d’Asie de l’an dernier, la première de Chine trophée depuis 2006, remis par Shui, qui comme ses joueuses a un poids d’attente sur ses épaules.

La situation de la Chine à l’approche de son dernier match de groupe est compliquée et peut la voir progresser même avec une défaite, mais il n’y aura pas de place pour se reposer sur ses lauriers contre les Lionnes. Bien mieux quand Wang Shuang, l’attaquante qui a été remplacée à la mi-temps lors des deux matchs précédents, est sur le terrain, la question pour Shui sera de savoir à quel point elle choisira d’être audacieuse : libérer son attaquant vedette dès le début serait une indication. qu’elle cherchera les trois points. Il y a cependant un grand respect pour Shui et ses protégés pour les équipes européennes et elle peut encore pécher par excès de prudence comme elle l’a fait contre le Danemark.

Après avoir flatté de tromper jusqu’à présent cet été, la proposition est tout à fait différente pour l’Angleterre qui aura hâte d’obtenir une victoire et de gagner un peu de son propre élan. L’Angleterre cherchera à punir les Steel Roses dans la mesure du possible, suggérant 90 minutes plus ouvertes et physiques à Adélaïde.