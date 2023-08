L’Angleterre accueillera le Zimbabwe en 2025 pour le premier test masculin depuis 2003 entre deux équipes | Nouvelles du cricket

L’équipe masculine de cricket d’Angleterre accueillera le Zimbabwe dans un match test en 2025 alors que les équipes se rencontreront dans le format le plus long du jeu pour la première fois depuis plus de deux décennies.

Le match sera un test de quatre jours du 28 au 31 mai, dans un lieu à confirmer, à la suite de discussions fructueuses entre le England and Wales Cricket Board et le Zimbabwe Cricket pour forger des relations plus étroites.

L’Angleterre a déjà affronté le Zimbabwe six fois dans le test de cricket, visitant la nation africaine en 1996 pour une série de deux tests qui a été tirée au sort et organisant des séries en 2000 et 2003.

L’Angleterre a remporté la victoire dans ces deux séries de deux matches, remportant respectivement 1-0 et 2-0. La tournée du Zimbabwe en 2003 a vu le meilleur preneur de guichet anglais de tous les temps, James Anderson, faire ses débuts au test lors du premier test à Lord’s, réclamant 5-73 dans les premières manches.

Image:

James Anderson célèbre l’un de ses cinq guichets lors des débuts du test pour l’Angleterre contre le Zimbabwe à Lord’s en 2003





Le directeur général de la BCE, Richard Gould, a déclaré : « Nous sommes ravis de pouvoir accueillir le Zimbabwe pour un match test masculin pour la première fois en deux décennies.

« Le Zimbabwe a une fière histoire de cricket et a produit des joueurs et des entraîneurs de classe mondiale qui ont enrichi le jeu à travers le monde.

« La série Ashes de cet été a présenté tout ce qui est génial avec le test de cricket et, bien que nous devions être conscients des exigences du calendrier du cricket mondial, nous voulons également aider à développer le test de cricket et trouver des opportunités de jouer dans plus de pays où nous le pouvons. »

Le directeur général de Zimbabwe Cricket, Givemore Makoni, a déclaré: « L’importance et l’ampleur de cette tournée ne peuvent être surestimées, et je voudrais dire un immense merci à la BCE pour son engagement à la reprise des relations de cricket entre nos pays à cette date. retour à l’introduction du jeu au Zimbabwe dans les années 1890.

« L’expérience de jouer un test match contre une équipe de haut niveau comme l’Angleterre est énorme pour la génération actuelle de nos joueurs, à un moment où notre jeu dans son ensemble est sur une trajectoire ascendante.

« Ce sera une tournée historique pour toutes les personnes impliquées dans le cricket au Zimbabwe et nous attendons déjà avec impatience une action passionnante sur le terrain de jeu. »