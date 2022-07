L’Angleterre accueillera la Coupe du monde de cricket féminin T20 2026 | Nouvelles du cricket

L’Australie est l’actuelle détentrice de la Coupe du monde de cricket féminin T20

L’Angleterre a été confirmée par l’ICC comme hôte de la Coupe du monde de cricket féminin T20 2026.

Ce sera la première fois que le tournoi aura lieu sur ces côtes depuis l’édition inaugurale en 2009, lorsque les hôtes ont soulevé le trophée en battant la Nouvelle-Zélande en finale à Lord’s.

Cela fait suite à l’Angleterre et au Pays de Galles qui ont accueilli la Coupe du monde de cricket féminin de plus de 50 ans en 2017, lorsque l’équipe de Heather Knight a également revendiqué la gloire, et la directrice générale par intérim de la BCE, Clare Connor, vise à utiliser le tournoi T20 pour s’appuyer sur cet héritage.

“Nous sommes absolument ravies d’avoir été sélectionnées pour accueillir la Coupe du monde T20 féminine ICC 2026”, a déclaré Connor.

“Nous avons vu en 2017 comment l’organisation de la Coupe du monde de cricket féminin ICC a captivé l’imagination des gens et je n’oublierai jamais de regarder Heather Knight soulever le trophée lors de cette journée magique à guichets fermés.

“Le cricket féminin s’est développé rapidement depuis lors, du nombre de filles ramassant des battes à All Stars et Dynamos, rejoignant des clubs et pouvant progresser sur la voie des plus hauts niveaux de performance.

“Nous constatons actuellement l’impact positif de l’Euro féminin de l’UEFA sur le football, et l’organisation de cet événement mondial de cricket nous donnera une autre opportunité incroyable d’inspirer encore plus de filles à prendre une batte et une balle.”

L’édition la plus récente de la Coupe du monde féminine T20 a eu lieu en Australie il y a deux ans, les hôtes battant l’Inde en finale, tandis que le retour de l’événement en Angleterre suivra l’Afrique du Sud qui l’accueillera en 2023.

