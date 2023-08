L’Angleterre accélère ses programmes de vaccination en raison d’une nouvelle variante du COVID

L’Angleterre avancera le début de ses programmes de vaccination contre la grippe d’automne et contre le COVID-19 par mesure de précaution après l’identification de la variante hautement mutée BA.2.86 du COVID, qui a été trouvée en Grande-Bretagne.

Les scientifiques ont déclaré que BA.2.86, une émanation de la variante Omicron, était peu susceptible de provoquer une vague dévastatrice de maladies graves et de décès, étant donné les défenses immunitaires développées dans le monde entier à la suite de la vaccination et des infections antérieures.

Cependant, le ministère britannique de la Santé a déclaré que les programmes de vaccination annuels destinés aux groupes plus âgés et à risque commenceraient quelques semaines plus tôt que prévu, compte tenu du variant.

« Alors que nos scientifiques de renommée mondiale rassemblent davantage d’informations sur la variante BA.2.86, il est logique d’avancer le programme de vaccination », a déclaré la ministre de la Santé, Maria Caulfield, dans un communiqué.

La variante a été détectée pour la première fois en Grande-Bretagne le 18 août et les vaccinations débuteront le 11 septembre, les résidents des maisons de retraite et les personnes les plus à risque recevant les vaccins en premier.

Il n’est actuellement pas classé comme une « variante préoccupante » en Grande-Bretagne, et le ministère de la Santé a déclaré qu’il n’y avait aucun changement dans les conseils de santé publique plus larges.

La variante a été détectée pour la première fois au Danemark le 24 juillet après le séquençage du virus infectant un patient risquant de tomber gravement malade. Depuis, il a été détecté chez d’autres patients symptomatiques, lors de contrôles de routine dans les aéroports et dans des échantillons d’eaux usées dans une poignée de pays.

L’Angleterre n’a plus de restrictions sur les coronavirus depuis février 2022, et la directrice générale de l’Agence britannique de sécurité sanitaire, Jenny Harries, a déclaré que de nouvelles variantes étaient attendues en raison du fait de vivre avec le COVID-19.

« Les informations disponibles à l’heure actuelle sur BA.2.86 sont limitées, donc l’impact potentiel de cette variante particulière est difficile à estimer », a déclaré Harries dans le communiqué.

« Comme pour toutes les variantes émergentes et en circulation du COVID-19… nous continuerons de surveiller BA.2.86 et de conseiller le gouvernement et le public à mesure que nous en apprendrons davantage. »