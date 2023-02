L’Angleterre a un “potentiel inexploité” et “peut faire tout ce qu’elle veut”, déclare Jon Lewis avant la Coupe du monde T20 | Nouvelles du cricket

L’Angleterre a “un potentiel inexploité” et “peut faire tout ce qu’elle veut”, a déclaré l’entraîneur-chef Jon Lewis, alors qu’il vise à organiser un premier titre de Coupe du monde T20 depuis 2009.

L’Angleterre a balayé les Antilles 8-0 à travers les formats en décembre lors de la première mission de Lewis en charge, avec trois victoires internationales d’une journée suivies de cinq triomphes T20.

La skipper Heather Knight et le vice-capitaine Nat Sciver-Brunt sont revenus pour ce voyage après une opération à la hanche et une pause pour des raisons de santé mentale respectivement et Lewis pense qu’ils ont tous deux une marge d’amélioration en étant plus “expressifs”.

Image:

Le capitaine anglais Knight peut devenir plus “créatif”, selon Lewis (Crédit : CWI Media)





L’Angleterre, qui a été battue par l’Australie, quintuple championne en finale de la Coupe du monde T20 2012, 2014 et 2018, entame sa campagne 2023 contre les Antilles le samedi 11 février, en direct sur Sky Sports.

S’adressant au Association de presseLewis, qui a succédé à Lisa Keightley en tant qu’entraîneur-chef des femmes d’Angleterre, a déclaré: “Je pense que tout [our players] ont des niveaux à explorer, en termes de façon de jouer au jeu.

Samedi 11 février 12h30





“Knight peut devenir plus créatif, Nat-Sciver Brunt peut dominer”

“Les nouveaux joueurs sont évidemment passionnants, avec un potentiel élevé, mais le groupe senior est celui qui a encore beaucoup de potentiel inexploité.

“Heather, notre capitaine, est une joueuse incroyablement talentueuse et une très bonne leader, mais je vois plus dans son réservoir en termes de créativité, de façon non conventionnelle de jouer et de capitaine.

“Nat est l’une des meilleures joueuses du monde, et c’est quelqu’un qui pourrait aller encore plus loin avec le rythme auquel elle peut jouer. Elle peut dominer les équipes.

Image:

Nat et Katherine Sciver-Brunt ont dévoilé leurs kits mis à jour (Crédit : ECB)





“Parfois, j’ai l’impression que ces deux joueurs se sont sentis vraiment responsables des résultats de l’équipe, alors je leur ai dit que c’était mon travail d’élever le niveau de chacun afin qu’ils puissent être encore plus expressifs.

“Si vous pouvez simplement libérer certains de leurs esprits, leur faire comprendre qu’ils n’ont pas à s’en tenir à la façon dont cela a toujours été fait, le talent que nous avons est si abondant.

“Ce groupe peut faire tout ce qu’il veut. Ils ne s’en rendent peut-être pas encore compte, mais c’est mon travail de leur faire comprendre cela.”

“L’Australie, porte-drapeau du cricket féminin”

L’Australie a remporté les deux précédentes Coupes du monde T20, tandis que l’année dernière, elle a battu l’Angleterre 12-4 aux points pour conserver les Ashes, puis les a battus deux fois en route pour remporter un septième titre de Coupe du monde à 50 ans.

Image:

L’Australie célèbre sa victoire à la Coupe du monde T20 2020 au terrain de cricket de Melbourne





L’ancien entraîneur de bowling masculin d’Angleterre, Lewis, a déclaré: “L’Australie est définitivement le porte-drapeau du football féminin, c’est l’équipe de référence. Elle a fait un travail fantastique depuis 2017, lorsque nous avons remporté une Coupe du monde pour la dernière fois, et elle a dominé.

“Nous allons entrer dans ce tournoi avec l’Australie comme favori et c’est vrai, ils devraient l’être. Mais avec le favoritisme viennent les exigences et les pressions pour continuer à gagner.”

Lewis a ajouté: “C’est à 100%, bien sûr, mon plus gros travail jusqu’à présent.

“En tant qu’entraîneur des compétences chez les hommes, vous avez de l’influence, vous avez votre mot à dire, mais les décisions ne vous appartiennent pas, elles appartiennent à quelqu’un d’autre. C’est un défi beaucoup plus grand pour moi.”

Coupe du monde féminine T20 – liste complète des matchs (toutes les heures au Royaume-Uni et en Irlande)

Tous les matchs en direct sur Sky Sports

10 février – Afrique du Sud vs Sri Lanka, Cape Town (17h00)

11 février – Antilles vs Angleterre, Paarl (13h)

11 février – Australie vs Nouvelle-Zélande, Paarl (17h)

12 février – Inde vs Pakistan, Cape Town (13h)

12 février – Bangladesh vs Sri Lanka, Le Cap (17h00)

13 février – Irlande vs Angleterre, Paarl (11h)

13 février – Afrique du Sud vs Nouvelle-Zélande, Paarl (17h)

14 Février – Australie vs Bangladesh, Gqeberha (17h)

15 février – Antilles vs Inde, Cape Town (13h)

15 février – Pakistan vs Irlande, Le Cap (17h00)

16 février – Sri Lanka vs Australie, Gqeberha (13h)

17 février – Nouvelle-Zélande vs Bangladesh, Cape Town (13h)

17 février – Antilles vs Irlande, Cape Town (17h)

18 février – Angleterre vs Inde, Gqeberha (13h)

18 février – Afrique du Sud vs Australie, Gqeberha (17h)

19 février – Pakistan vs Antilles, Paarl (13h)

19 février – Nouvelle-Zélande vs Sri Lanka, Paarl (17h)

20 février – Irlande vs Inde, Gqeberha (13h)

21 février – Angleterre vs Pakistan, Cape Town (13h)

21 février – Afrique du Sud vs Bangladesh, Cape Town (17h00)

Phase à élimination directe

23 février – Première demi-finale, Cape Town (13h)

24 février – Deuxième demi-finale, Cape Town (13h)

26 février – Finale, Le Cap (13h)

Les demi-finales et la finale ont des jours de réserve

Regardez la campagne anglaise de la Coupe du monde T20 en direct sur Sky Sports Cricket. Le match d’ouverture de l’équipe, contre les Antilles, est en direct à partir de 12h30 (13h premier ballon) le samedi 11 février.